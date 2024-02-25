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Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
«Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жильё со скидкой до 50%
Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50 процентов, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.
Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.
По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.
Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.
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