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    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

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    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    11 комментариев
    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов

    Financial Times: Столтенберг предложил выделить Киеву пятилетний пакет помощи на 100 млрд долларов

    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс работает над планом по созданию пакета помощи Украине объемом до 100 млрд долларов сроком на пять лет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Соответствующее предложение выдвинул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По данным Financial Times, в соответствии с планом, НАТО получит роль в управлении средствами, которые выделят 32 страны – члена блока.

    В случае, если предложение будет принято, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группе по Украине и позволит альянсу координировать летальную поддержку Киева, поясняет издание.

    Ранее Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Казахстан опроверг сообщения о запуске с его территории атаковавших Татарстан дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанское министерство обороны опровергло сообщения о том, что атаковавшие российскую республику Татарстан беспилотники запускали с территории Казахстана.

    Распространяемая в ряде Telegram-каналов информация о том, что дроны, атаковавшие объекты в российском регионе, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности, заявило ведомство, передает ТАСС.

    Подобные сообщения направлены на дискредитацию Казахстана, подчеркнули в министерстве. Ведомство попросило граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

    Во вторник два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. число пострадавших выросло до семи человек. Газета ВЗГЛЯД изучала, какие цели преследовал киевский режим, пытаясь атаковать эти объекты.

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    2 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

    UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб

    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт в статье «Оружие, меняющее правила игры: как Россия использует планирующие бомбы, чтобы деморализовать украинские войска» заявила, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    По ее словам, эти бомбы «не только наносят огромный ущерб инфраструктуре, но и деморализуют украинских военных, вызывая у них рвоту, сотрясение мозга и контузию», передает РИА «Новости».

    Россия начала использовать эти бомбы еще в 2023 году, но сейчас их производство значительно увеличено, отметила Эллиотт.

    Именно эти бомбы, по словам автора статьи, сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

    Ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    2 апреля 2024, 18:18 • Новости дня
    Times: Украина разжигает антимигрантские настроения в России
    Times: Украина разжигает антимигрантские настроения в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские агенты после теракта в «Крокус Сити Холле» проводят «психологические операции», чтобы дестабилизировать российское общество путем разжигания антииммигрантских настроений.

    По словам главы украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, для Украины напряженность между славянскими и неславянскими этническими группами России является благодатной почвой для порождения раскола и недоверия в российском обществе, пишет Times.

    Для этого в российских Telegram-чатах украинские агенты работают над тем, чтобы натравливать этнические группы друг на друга. Так, Коваленко привел пример, когда после появления видео, на котором при задержании одному из обвиняемых в атаке на «Крокус» отрезают ухо, украинские агенты попытались в популярных среди мигрантов группах Telegram усилить симпатии таджиков к террористам и настроить их против российских спецслужб. В частности, среди распространявшихся сообщений были комментарии от имени проживающих в России таджиков, в которых говорилось: «Давайте мобилизуемся, нас здесь не уважают, давайте что-нибудь сделаем с этой бесчеловечной полицией».

    «Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию. Нам очень выгодно поддерживать любые национальные расколы в России и подпитывать их с помощью информации», – пояснил Коваленко.

    Эксперт по гибридной войне и создатель украинского Центра стратегических коммуникаций Любовь Цыбульская, считает,  что одним из уязвимых мест России является напряженность в отношениях между этническими славянами и меньшинствами. По ее словам, Украина попытается использовать эту трещину для дестабилизации ситуации в России, но на это потребуется время, которого у Украины сейчас может и не быть.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Также Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

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    2 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    На Украине снизили возраст мобилизации до 25 лет

    На Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет

    На Украине снизили возраст мобилизации до 25 лет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине указом президента Владимира Зеленского снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

    Документ опубликован на сайте Верховной рады, закон вступает в силу на следующий день после опубликования, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны Украины заявило, что ВСУ в ходе мобилизации планируют заменить более 300 тыс. военных в зоне российской спецоперации. После принятия закона о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ планируют призвать до 500 тыс. человек. О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал президент страны Владимир Зеленский.

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    2 апреля 2024, 14:39 • Новости дня
    Путин призвал МВД не допустить получения паспортов России украинскими диверсантами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе выдачи паспортов в Донбассе и Новороссии необходимо не допустить получения этих документов украинскими диверсантами, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    Сотрудники МВД должны сделать все, чтобы диверсанты и пособники неонацистов не смогли легализоваться, «контроль должен быть самым тщательным», сказал президент, передает ТАСС.

    Он добавил, что свыше 3,2 млн жителей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей уже получили российские паспорта.

    Нужно «внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, каждой семье, тем более к семьям к детьми – ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими часто утраченными документами», отметил глава государства.

    «В том числе здесь важна работа и с беженцами», – подчеркнул Путин.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (10)
    3 апреля 2024, 06:28 • Новости дня
    Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей

    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей после ударов по ТЭС

    Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей
    @ кадр из видео ДТЭК

    Tекст: Антон Антонов

    Утрачены 80% генерирующих мощностей компании ДТЭК, ситуация очень тяжелая, сообщил украинский энергохолдинг.

    Указывается, что сильные повреждения получили пять из шести ТЭС компании. Сообщается, что удары по ним наносились с 22 по 29 марта, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины вводятся ограничения по подаче электроэнергии.

    В результате масштабной серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины серьезные повреждения получила Днепровская гидроэлектростанция.

    Коментарии (12)
    2 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Цивилева назвала число обработанных фондом «Защитники Отечества» обращений

    Tекст: Вера Басилая

    Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены, сообщила председатель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Цивилева заявила, что уже 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, а удостоверения членов семей погибших участников боевых действий получили 6 тыс. жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, 780 тыс. обращений из поступивших в фонд «Защитники Отечества» 910 тыс. обращений уже решены за 10 месяцев работы, передает ТАСС.

    Она отметила, что большинство обращений – 70% – поступает от действующих военных, добровольцев, частных военных компаний и членов их семей, несмотря на то, что фонд создавался для уволенных со службы.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 16:55 • Новости дня
    Представитель РПЦ: Теракт с использованием икон стоило ожидать от украинских богоборцев

    Представитель РПЦ Кипшидзе прокомментировал попытку ввоза в Россию с Украины взрывчатки в иконах

    Представитель РПЦ: Теракт с использованием икон стоило ожидать от украинских богоборцев
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Использование икон в качестве инструмента для совершения терактов людьми, которые уничтожают каноническое православие на Украине, вполне ожидаемо, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя попытку ввоза в Россию спрятанных в церковную утварь взрывчатых веществ.

    Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками пресекли ввоз взрывчатки в Россию с Украины через страны Евросоюза. Гексоген был спрятан в православные иконы и церковную утварь, его мощности хватило бы для подрыва пятиэтажного дома. 

    «Мы должны исходить из того, что на Украине ведется борьба с каноническим православием. И те люди, которые стоят за этой борьбой, являются безбожниками и богоборцами. Поэтому для них использование икон в качестве инструмента совершения терактов вполне ожидаемо. Ничего иного в этой ситуации мы ожидать не можем», – говорит Кипшидзе.

    Он призвал относиться к данной ситуации как к естественному развитию той кампании, которая предполагает борьбу с церковью, уничтожение канонического православия на Украине и воспитания людей, для которых религия не имеет никакой ценности.

    «Думаю, что с чем-то подобным мы уже сталкивались в годы воинствующего атеизма – безбожие первых лет советской власти, когда церковь также уничтожалась и делалось все, чтобы искоренить, обесценить религиозные символы. То же самое делают сейчас и безбожники на Украине. Тут можно только быть благодарными сотрудникам правоохранительных органов нашей страны, которым удалось распознать и задержать этот груз, что, я уверен, сохранило много невинных жизней», – заключил Кипшидзе.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим. Позже депутат Андрей Луговой в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на 
    ряд моментов, связанных с задержанием груза взрывчатки в иконах.

    Коментарии (6)
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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Эстония издевается над русскими детьми-инвалидами

    В угаре борьбы с русским языком Эстония решила не останавливаться ни перед чем – она готова вредить здоровью детей-инвалидов из тысяч русских семей. Для детей с различными расстройствами – от умственных до речевых – обучение на чужом языке ставит крест на учебе как таковой. Более того, от этого зависит вся их дальнейшая жизнь. О чем идет речь? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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