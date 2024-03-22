Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Так события минувшей ночи и утра оценивает глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

Полностью без света остался Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. Он добавил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева, пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов повреждены две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс). На объекте начался пожар, угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

Однако движение транспорта по территории дамбы было приостановлено, указывают местные органы полиции. При этом глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота назвал ситуацию критической. «Разбиты крановые балки, нужно полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование», – уточнил он, добавив, что жертв на станции не было.

Позже Минобороны сообщило, что силами ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности. Все цели массированного удара достигнуты, говорится в заявлении ведомства.

Мощнейшая серия ударов вызвала ажиотаж в экспертной среде. Аналитики полагают, что подобная работа должна стать постоянной, она позволит разорвать ряд логистических цепочек противника, снизить его оборонно-промышленный потенциал и подготовить почву для серьезных изменений на поле боя в пользу России. Такой точки зрения, в частности, придерживается военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он пишет: «Днепрогэс – это не вся энергетика киевского режима. Сегодняшние удары – это серьезно, но пока не критично. Работа должна быть системной».

В свою очередь журналист Андрей Медведев считает, что прилеты стали самыми мощными за весь период СВО. «Что куда важнее, они были самыми точными. Скажем, удар по Днепрогэсу превратил электростанцию просто в плотину. И теперь самое важное, чтобы они не прекращались», – написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, для отключения Украины от электроснабжения потребуется от недели до десяти дней. «При такой тонкости ударов это реальный срок», – подчеркивает эксперт. На длительную и тщательную подготовку ударов указывают и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». «На это указывают как выбранные цели, так и расход средств поражения», – пишут аналитики.

«Результативность атаки станет ясна через некоторое время. Однако в любом случае вывод из строя энергосистемы – задача не из простых, что видно на примере аналогичных ударов в 2022-2023 годах»,

– подчеркивают авторы. Вместе с тем эксперты предостерегают – не стоит рассматривать нынешнюю атаку как своего рода месть за деятельность ДРГ противника в приграничье и обстрелы ВСУ Белгорода. Аналитики допускают, что ВС России таким образом посылают сигнал ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины о недопустимости нанесения ущерба российским НПЗ.

Любопытно, что такие действия украинцев не понравились и Вашингтону. Так, США призвали украинские власти прекратить нанесение подобных ударов. Об этом пишет издание The Financial Times. В статье отмечается, что Вашингтон обеспокоен возможным ростом цен на нефть. По информации газеты, Белый дом не желает сопутствующего нанесения ущерба американской инфраструктуре компаний ExxonMobil и Chevron, чьи мощности в регионе достаточно сильно зависят от российских.

Андрей Кошкин, военный эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, не исключает, что атаку ВС РФ в совокупности с сообщениями о недовольстве Вашингтона ударами украинской армии по российским нефтеперерабатывающим заводам можно рассматривать как двойное предупреждение офису Зеленского.

По мнению Кошкина, противник изначально бил по НПЗ для получения определенной медийной «картинки». «Их цель – заявить о якобы каких-то успехах в тылу России, ведь на фронте этого они показать не могут. Наши военные же бьют по тем объектам, которые действительно снижают боевую готовность противника», – акцентировал спикер.

«Россия уже наносила удары по энергосистеме Украины. Основная цель – не дать поставлять электричество на военные объекты. При этом гражданское население надолго без света не оставалось. Поэтому обвинить нас в том, что из-за этих атак люди якобы замерзали зимой или не могли обратиться за помощью в больницы, невозможно», – добавляет военный эксперт Алексей Леонков.

«Сейчас мы бьем, потому что Украина смогла частично восстановить энергетическую инфраструктуру и запитать военные предприятия. Этого допускать нельзя, поскольку именно там собираются беспилотники, производятся ракеты «Ольха», ремонтируется тяжелая техника», – акцентирует он.

«И я бы предостерег от мысли, что Россия мстит за удары ВСУ по Белгороду. Атаки вроде сегодняшней проводятся после сбора большого массива разведывательной информации, которая тщательно верифицируется. Кроме того, нам не свойственны импульсивные действия», – подчеркнул Леонков.

На систематический характер атак по критической инфраструктуре Украины со стороны России указывает и военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он убежден, что обстрелы стали результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент является преимущественной», – отметил собеседник.

Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс. Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер.

Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.