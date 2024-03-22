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    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    6 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    23 комментария
    22 марта 2024, 07:57 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве, а также в Ивано-Франковске произошли взрывы; повторные взрывы фиксируются в Хмельницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в городе повреждены объекты критической инфраструктуры, введены графики аварийного отключения света. Сообщается о новых взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Напомним, взрывы прогремели в Харькове, Днепре (Днепропетровске), Сумах. Харьков полностью остался без электричества, наблюдаются перебои с водоснабжением и проблемы с интернетом. Без света остались некоторые районы Днепра и города в Хмельницкой области.

    21 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу повлечет печальные последствия, об этом предупреждали экс-президент Франции Николя Саркози и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году, заявил главред Figaro Magazine Гийом Рокетт.

    Тогда французский и немецкий политики предупреждали США о том, что содействие вступлению Украины в НАТО – безумие, так как Россия сочтет это провокацией и может ввести войска на Украину, заявил Рокетт в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, киевский режим в последующие годы все равно пытался получить членство в НАТО, что привело к расколу в стране.

    Ранее в Киев прибыл глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    Коментарии (21)
    21 марта 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу

    Политолог Шеслер: Украина неспособна мобилизовать 500 тыс. человек

    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление премьера Шмыгаля о менее масштабной мобилизации адресовано не столько местному населению, сколько Западу. Таким образом офис Зеленского пытается ответить на критику из-за провала мобилизационной кампании и обвинить европейских чиновников в недостаточной помощи ВСУ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Заявление премьера Украины вряд ли связано с попыткой успокоить население на фоне обсуждения закона об ужесточении мобилизации. Сообщения о менее масштабной кампании не вселят какую-то надежду в мужчин, и они не начнут выходить на улицы украинских городов без страха быть схваченными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК)», – считает политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, адресат сообщения – Запад. Собеседница напомнила, что ранее со стороны западных политиков звучала критика в адрес офиса Зеленского из-за неспособности выполнить план по мобилизации. «Теперь Шмыгаль выступил с «ответкой». Он, по сути, обвинил европейских чиновников в том, что они не передали ВСУ достаточного количества вооружения и техники, и вновь потребовал увеличить поставки ракет, артиллерии и прочего», – указала Шеслер. Она уверена – Украина и Запад разыгрывают между собой игру «найди виноватого»: первые обвиняют вторых в недостаточной помощи, а те отвечают критикой провала военной кампании. 

    При этом Украина в принципе не может выполнить планы по мобилизации 500 тыс. человек. Но чтобы в глазах «партнеров» все выглядело «чинно и складно», офис Зеленского пошел на хитрость и сослался на некие «резервы в тылу». «Если цель по мобилизации недостижима, то можно сказать, что такое число мобилизованных вообще-то превышает потребности. Вот ведь добродетель!» – сыронизировала собеседница.

    «Реальность же состоит в том, что Запад не может поставить столько оружия, сколько просит Украина, а Киев не способен мобилизовать такое количество солдат, которое требует Запад», – резюмировала Шеслер.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Он утверждает, что после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским, выяснилось, что «есть резервы в тылу». «Мы начали проводить ротацию войск на передовой и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», – сказал премьер в интервью агентству Bloomberg.

    Он уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны – партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами. Шмыгаль ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце».

    Примечательно, что на этом фоне появились сообщения о том, что украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе для дальнейшей их отправки под Крынки. Местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).

    О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал Владимир Зеленский. По его подсчетам, призыв такого числа украинцев обойдется в 12,77 млрд долларов. В начале марта газета Financial Times писала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Отмечалось, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».

    Коментарии (5)
    21 марта 2024, 11:02 • Новости дня
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона не получала от своих союзников прямых просьб начать с Россией переговорный процесс, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью испанской газете El Pais заявил, что Киев продвигает «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским. На форуме в Швейцарии, по его словам, будут участвовать представители около 100 стран. Украинская сторона ожидает «создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию», передает ТАСС премьер-министра Украины.

    «Завершить [конфликт] военным путем невозможно просто потому, что Россия – ядерная страна», – сказал он.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

    Коментарии (18)
    21 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе в Елисейском дворце заявил о падении Украины в ближайшем будущем, пишет Politico.

    По его словам, в данный момент идет довольно много разговоров о необходимости мобилизации на Украине и «реальном восстановлении войск» в связи с тем, что страна может скоро пасть, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы ввода Макроном французского контингента на Украину в 2024 году?



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    12 комментариев


    Ранее Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (15)
    21 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

    Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

    Коментарии (44)
    21 марта 2024, 17:04 • Новости дня
    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей

    Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»

    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Он также призвал перестать «пугать людей». Боррель подчеркнул, что неизбежна лишь необходимость поддержки Украины. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (25)
    21 марта 2024, 13:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Тоненькое в ДНР
    Российские войска освободили Тоненькое в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Поселок в ДНР удалось освободить благодаря слаженным действиям российских военных, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    Также на этом направлении за сутки поражены формирования 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Первомайского и Бердычей в ДНР. У Новгородского отражена контратака штурмовиков 24-й механизированной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли свыше 320 человек, танк, четыре бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30 и американское орудие М102.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область), Терн (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    Украинская сторона потеряла до 40 человек и три танка. При контрбатарейной борьбе поражены две машины чешского РСЗО Vampire, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Коментарии (24)
    22 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в городах Украины, Харьков полностью остался без электричества, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.

    Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.

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    21 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Генерал Люфтваффе спрогнозировал войну России с ФРГ после передачи ракет Taurus Киеву

    Compact: Передача Taurus Украине повлечет за собой войну России и Германии

    Генерал Люфтваффе спрогнозировал войну России с ФРГ после передачи ракет Taurus Киеву
    @ imago images/Alexander Rosbac/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Передача киевскому режиму немецких ракет Taurus должна проводиться вместе с размещением солдат Германии на украинской территории, что спровоцирует войну России и ФРГ, заявили собеседники издания Compact.

    Использование этих ракет потребует значительного участия немецкой стороны и размещения немецких военных, так как ВСУ не может оперировать этой системой, заявил отставной генерал Люфтваффе Харальд Куят в беседе с Compact, передает РИА «Новости».

    Такое вооружение не должно попасть в руки украинских военных, поскольку неизвестно, что они сделают с ним.

    Подрыв Крымского моста с помощью Taurus, обсуждавшийся немецкими генералами, мог бы обострить украинский конфликт. Такие действия позволили бы России целями ответных ударов назначить объекты на территории Германии, заключило издание.

    До этого бывший немецкий канцлер Герхард Шредер назвал верным решение действующего канцлера Олафа Шольца не передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (17)
    21 марта 2024, 08:58 • Новости дня
    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева

    «Национальная оборона»: Британия планирует ввести силы НАТО вокруг Киева

    Раскрыт план Британии по использованию сил НАТО вокруг Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, передает Ura.ru мнение российских военных аналитиков.

    По мнению ученых, перемещение украинских войск в зону боевых действий, освободившуюся после размещения сил НАТО, могло бы привести к эскалации конфликта и, как следствие, принудить Москву к переговорам.

    При этом военные аналитики предупреждают, что план Британии могут не поддержать другие страны – члены НАТО.

    Ранее представитель премьер-министра Британии Риши Сунака заявлял, что Лондон не планирует направлять свои войска на Украину с целью плечом к плечу воевать с армией этой страны.

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    21 марта 2024, 21:31 • Новости дня
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, удар был сдвоенный с последующей детонацией, на место направлено много скорых, в городе чувствуется отчетливый запах гари, рассказал Лебедев РИА «Новости».

    Несколько кварталов города оцеплено, медики говорят, что погибших и пострадавших «очень много», добавил он. Пострадавших транспортируют в район санатория «Дубки», где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

    Коментарии (6)
    21 марта 2024, 11:38 • Новости дня
    Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»

    Политолог Корнилов: Западные партнеры заставили Украину закрыть список «международных спонсоров войны»

    Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинские власти столкнулись с давлением иностранных компаний и решили закрыть список «спонсоров войны». Однако полностью от перечня они не отказались и отправили его на сайт СНБО, чтобы при необходимости отмежеваться от реестра, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны».

    «Раньше список «международных спонсоров войны» находился на официальном правительственном сайте, что предполагало принятие решений на уровне государства. Сейчас этот перечень перенесли на портал Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это сделано для того, чтобы при необходимости сослаться на индивидуальную инициативу Данилова, не согласованную с Зеленским», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Похожим образом функционирует сайт «Миротворец». Известно, что его создавали под покровительством Министерства внутренних дел Украины. Этим порталом руководствовались силовые структуры страны и даже банки. Однако официально – это общественная инициатива, и власти всегда отстраняются от него, когда происходит какой-то скандал из-за очередного добавления в него кого-то», – отмечает он.

    «В список спонсоров заносили те компании, которые работают с Россией. Однако туда попадали и корпорации, которые уже не сотрудничали с нашей страной. Многие из этих фирм не ведут бизнес на территории Украины, однако нахождение в реестре привело к информационному давлению на них. Отмена перечня позволит снизить напряженность и облегчить их деятельность», – подчеркивает эксперт.

    «Предполагаю, что как раз таки давление компаний и связанных с ними стран побудило Украину отменить список. Вероятно, это сделали сейчас, потому что накопилась критическая масса корпораций, недовольных своим положением», – резюмировал Корнилов.

    Ранее украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны». Перечень был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации. Однако легитимность и эффективность этого реестра вызывали много споров.

    В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

    В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют. Однако перечень все равно разместят в разделе портала СНБО с государственным реестром санкций.

    Напомним, в январе национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut. Кроме того, в перечень попал изготовитель товаров из морепродуктов Vici.

    Коментарии (3)
    21 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ

    Пленный: В грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы, израильтяне

    Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный грузинский наемник Мамука Гацарели, приговоренный в России к пожизненному заключению, сообщил, что в «Грузинском национальном легионе» на стороне Украины воевали иностранцы из Британии, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.

    Гацарели служил стрелком в грузинской армии. Под влиянием антироссийской пропаганды он решил участвовать в конфликте на стороне Украины, передает РИА «Новости». В марте 2022 года он прибыл в Варшаву, где пытался попасть в «Иностранный легион», но из-за возраста его не приняли.

    Тогда он связался с куратором наемников по имени Лана, которая дала ему контакты командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили. 17 марта 2022 года Гацарели присоединился к легиону.

    По его словам, в легионе было 250–300 человек, преимущественно грузины. Также там воевали наемники из Британии, Израиля, Японии, Азербайджана, Армении и других стран.

    Как рассказал Гацарели, некоторые из наемников успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины.

    Напомним, в феврале Гацарели предстал перед судом в ДНР за убийство троих военнослужащих ВС России и получил пожизненное лишение свободы.

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    21 марта 2024, 16:47 • Новости дня
    Боррель назвал объем потраченных Евросоюзом на Украину средств

    Боррель: Евросоюз за два года потратил на Украину 31 млрд евро

    Боррель назвал объем потраченных Евросоюзом на Украину средств
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала конфликта на Украине страны Евросоюза предоставили Киеву военную помощь на 31 млрд евро, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    Перед началом саммита ЕС Боррель заявил, что ранее озвученная цифра в 28 млрд евро военной помощи уже выросла до 31 млрд евро, передает РИА «Новости». Глава евродипломатии отметил, что эта сумма продолжает расти.

    Ранее Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.

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