Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Стало известно о пожаре в техническом помещении МНПЗ
Собянин: Еще один сбитый беспилотник при падении повредил техническое помещение МНПЗ
Отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) повреждено в результате атаки еще одного беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, пожар тушат, передает ТАСС.
Как сообщили в оперативных службах, поступило сообщение о пожаре на НПЗ в Капотне, на место выехали пожарные, выезд осуществляется по пятому номеру сложности. По словам источника, в Капотне наблюдается густой черный дым.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО десятого атаковавшего Москву беспилотника.