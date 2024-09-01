Стало известно о пожаре в техническом помещении МНПЗ

Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

Военкор Котенок: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

Tекст: Александра Юдина

«На Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод подразделений из узла обороны в районе Угледара в ДНР», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке.