Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Сбит десятый беспилотник, атаковавший Москву
Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО десятого атаковавшего Москву беспилотника
Силы ПВО продолжают отражать атаки вражеских БПЛА на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе был перехвачен еще один БПЛА, 27-й за ночь.
Собянин сообщил в Telegram, что десятый беспилотник, летевший на Москву, уничтожен в Раменском городском округе.
Ранее сообщалось о девяти сбитых БПЛА, которые атаковали Москву.
«За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщил в Telegram Богомаз.
Напомним, сообщалось, что в Брянской области сбили 12 беспилотников, а затем еще 14.