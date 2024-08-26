Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
В Москве у посольства Франции прошла акция в поддержку Павла Дурова
В Москве у французского посольства прошла акция в поддержку задержанного в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Мероприятие собрало сотни неравнодушных людей (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Вблизи здания дипмиссии, расположенного на Большой Якиманке, люди оставили на живой изгороди бумажные самолетики, символизирующие логотип Telegram (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Самолетики также оставили у мемориала в память об умершем 18 августа актере Алене Делоне. Некоторые граждане приходили с плакатами, на которых по-французски написано «Свободу Павлу Дурову!» (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту после прилета из Азербайджана. Правоохранительные органы Франции подозревают его в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству» (фото: Артем Геодакян/ТАСС)
По версии правоохранительных органов, Telegram прикладывал недостаточно усилий для модерации подозрительного контента. По некоторым данным, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы (фото: Артем Геодакян/ТАСС)