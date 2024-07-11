Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

Tекст: Дмитрий Бавырин

Итоги юбилейного саммита НАТО для Украины – золотой стандарт. В альянс опять не взяли (Владимир Зеленский сам уже не верит, что возьмут), но в очередной уже раз гарантировали полноправное членство когда-нибудь в будущем, когда все поставленные Киеву условия будут выполнены, а все члены блока с этим согласятся.

Основополагающее условие прежнее – военная победа над Россией. Это не прописано в совместном заявлении участников саммита (наоборот, в нем лицемерно указано, что альянс «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ»), но прежде неоднократно проговаривалось ведущими функционерами НАТО.

Это серьезно осложняет отношения Зеленского с его спонсорами, поскольку в его плане последовательность действий была обратной – вступить в НАТО, чтобы выиграть военный конфликт с РФ.

Что же касается самой России, то для нее итог саммита – абсолютная нацеленность альянса на продолжение военного противостояния и реализацию своих целей. Коммюнике подчеркивает намерение в дальнейшем расширяться в Причерноморье и на Балканах – при том, что именно этот процесс стал первопричиной конфликта и грозит привести к третьей мировой войне.

Там ничего не поняли. Не услышали доводов. Не передумали. Не хотят отступить.

Параллельно альянс продолжает продвигать заведомо нереализуемую, но уже сросшуюся с ним концепцию по «изоляции России». НАТО призывает весь мир отказаться от сотрудничества с ней, сделав упор на критику четырех стран: Белоруссии, Ирана, Китая и КНДР.

В Пекине уже озвучили свой вежливый, но жесткий отлуп НАТО, но вопрос не в том, что угрозы альянса не работают (они и прежде на Глобальный Юг не работали, производя скорее обратный эффект), а в том, что отказаться от своих целей Североатлантический блок не считает возможным.

Альянс пока не готов к резкой эскалации, но продолжать как минимум в том же духе намерен.

Роль главного орудия по сдерживанию «главной угрозы в лице России» отводится, разумеется, Украине. Киеву обещаны 40 млрд военной помощи со стороны НАТО на 2025 год, при этом предполагается, что помощь станет системной, то есть как минимум ежегодной, просто прописать эту системность в коммюнике пока не позволяет позиция некоторых стран.

В эти 40 млрд не входят истребители F-16, передача которых Киеву со стороны Нидерландов и Дании начата, и дополнительные средства ПВО, которые как будто выпросил Зеленский: это исполнение ранее согласованных обещаний.

Хватит ли этого для достижения главной цели – победы над Россией? В альянсе делают вид, что хватит: об этом, например, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Но практически все сторонние наблюдатели и, что самое главное, сама Украина, заявляют: нет, никак не хватит.

Тот же Зеленский требует на 100 истребителей больше, чем ему дадут, другими словами, в четыре раза больше.

«Нам нужно больше оружия», – вторит ему министр обороны Украины Рустам Умеров. И интересничает: «у нас есть план».

План этот, как ни странно, известен и был подсвечен как раз накануне саммита благодаря Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану. У Будапешта принципиально другой взгляд на конфликт и на роль НАТО в нем, но Орбана убедили-вынудили не блокировать инициативы по поддержке Киева.

Вместо этого он отправился в «миротворческий тур» по маршруту Киев – Москва – Пекин – Вашингтон (в Вашингтоне как раз и состоялся саммит), вынеся из встреч с Зеленским, президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином немало интересного. За это его подвергли обструкции по линии ЕС, что грозит Венгрии серьезными последствиями, но хитрый Орбан решил привлечь к дискуссии широкие массы: в структуры и страны ЕС он направил письмо с неким отчетом о своей миссии, которое моментально стало достоянием прессы.

Орбан как бы предлагает всем сравнить и сделать собственные выводы: в чьих поступках больше рационального и миротворческого – премьера Венгрии или его критиков.

Нас в данном случае интересует тот самый план Зеленского, с помощью которого он намерен сокрушить Россию. Орбан этот план в Киеве выпытал, поскольку отговорка о «военной победе с помощью оружия» на него не работает. И премьер-министр Венгрии, и тот, кто называет себя президентом Украины, одинаково в курсе и признавали это: тех объемов помощи, которые НАТО может предоставить ВСУ, недостаточно для военного прорыва. Это может помочь в сдерживании российского наступления, но не переломит ход конфликта. И что тогда?

«Президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации. Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России», – гласит письмо Орбана.

Другими словами, Зеленский полагает, что западного оружия хватит на изматывание и существенное сокращение российской группы войск, что спровоцирует еще одну мобилизацию, которая, в свою очередь, спровоцирует смуту и переворот в России, как, например, было в 1917 году.

Ничего принципиально нового в этом плане нет, даже идея западных санкций была его частью. На смуту и внутренний переворот в Киеве уповали и весной 2022-го, и осенью в тот же год, когда началась мобилизация, при «марше Пригожина на Москву». Надеются и до сих пор, ведь надо же на что-то надеяться.

В реальности нехватка живой силы – это не гипотетическая проблема РФ, где, как отмечал Владимир Путин, «люди сами идут Родину защищать», а критически острая уже сейчас проблема Украины, о чем говорит и резкий рост количества уклонистов (как говорят там – «ухилянтов») на западе страны, особенно в Галиции – столице воинствующего национализма, обращенного против России. Это, помимо прочего, объясняется тем, что русскоязычные регионы, где «ухилянтов» в десятки раз меньше, украинские власти обескровили в первую очередь – как потенциально нелояльные.

Надеялись, что этого хватит. Теперь эта надежда из числа мертвых: выгребают всех, фронту нужны любые, а люди – тот ресурс, с которым НАТО Киеву не поможет.

В том числе и поэтому российский лидер очень удивился оценке, что время работает на Украину. По его собственной оценке, как подчеркивается в письме Орбана, время работает на Россию, а ежемесячные потери украинских войск составляют от 40 до 50 тысяч солдат с тенденцией к дальнейшему росту.

На принципиальной разнице в двух интерпретациях ситуации на линии фронта венгерский премьер сделал в своей депеше особый акцент, не уточнив, кому доверяет лично он. Это уточнил его подчиненный – глава МИД Венгрии Петер Сийярто, предрекший уничтожение Украины в том случае, если конфликт не будет завершен.

Однако заведомая завиральность плана ни для НАТО, ни для Зеленского не является препятствием к тому, чтобы его исполнять (это доказывают два последних года). Они попробуют, и основной удар будет направлен вовнутрь России с прицелом на нестабильность и смуту, которую должны спровоцировать потери на фронте.

Как говорилось в одном одесском анекдоте, «не дождетесь».