Политолог Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

Tекст: Анастасия Куликова

«Сикорский лишь огласил то, что тайком планируют другие главы стран Евросоюза. Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», – отметил германский политолог Александр Рар.

Один из инструментов против Будапешта – открытое голосование в Евросоюзе. «Однако провернуть это очень сложно. Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», – пояснил собеседник.

При этом Рар не исключает, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение. «Скорее всего, Брюссель будет обвинять Братиславу в нарушении либерального кодекса», – считает он. Помимо словацкого премьера, вряд ли найдется политик, готовый оппонировать высшему руководству Евросоюза, добавил политолог. «Правый блок в Европарламенте пока не имеет необходимого для противостояния влияния», – уточнил Рар.

Мнение же Дональда Трампа по поводу Орбана руководство ЕС сегодня не интересует, продолжил собеседник. «Главы стран объединения в большинстве своем открыто поддерживают Джо Байдена. Научные институты Европы, влиятельные НПО и СМИ готовы сражаться против прихода к власти экс-президента, понимая, что он изменит политику США в отношении европейских союзников», – указал он.

Тем не менее политолог убежден: результаты открытого голосования по вопросу председательства Будапешта в Совете ЕС вынудят Брюссель признать раскол в союзе и сулят новые проблемы для Европы. Поэтому странам Евросоюза придется, как выразился Сикорский, выдумывать «креативные идеи» против Венгрии. Речь может идти в том числе о закулисных интригах, считает спикер.

«При этом наказать Орбана за несогласованные поездки в Россию и Китай формально нельзя. Стоит ожидать, что Брюссель начнет рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для возобновления санкций против Будапешта», – заключил Рар.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС. Он не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным оглашением информации «свести усилия на нет».

Газета Politico в свою очередь сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин. Издание приводит слова источника, который отметил, что Будапешту «хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия». По его мнению, действия Орбана «не служат ни Европейскому союзу, ни миру».

Венгрии грозят «практические последствия», если премьер продолжит следовать выбранной политике, заявили некоторые послы ЕС. Согласно заявлению одного из европейских чиновников, Евросоюз не исключает на этом фоне возможность прекращения или сокращения срока председательства Будапешта, но сообществу будет сложно это реализовать с юридической точки зрения.

Один из дипломатов сказал, что ЕС, по сути, предъявил Венгрии «желтую карточку» на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он побывал сначала в Киеве, затем в Москве и Пекине. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию.



Однако венгерского политика это не остановило. Он направился в Вашингтон на саммит НАТО. Премьер Венгрии предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

По информации агентства Bloomberg, в четверг Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Это может усилить опасения, что он «посредник» между Трампом и Путиным. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным политикам Европы.