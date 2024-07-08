В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников
Орбан оказался в ситуации, когда внимание буквально всего мира обращено на него. Теперь, вероятно, он попытается встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, ставший третьим пунктом в череде визитов в рамках «мирной миссии».
«Премьер-министр Венгрии довольно элегантно продумал свой «миротворческий вояж». Он изначально посетил непосредственных участников конфликта, а затем отправился в Пекин, который предпринимает попытки по созданию условий для проведения мирных переговоров», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его мнению, выбор Китая в качестве третьего пункта неслучаен. «В последние месяцы Пекину отводят роль миротворца: многие политики убеждены, что китайское руководство способно повлиять на Россию», – пояснил собеседник. При этом визит Орбана в КНР заставит европейских бюрократов вновь заявить, что венгерский премьер действует не по мандату Евросоюза, а по собственной инициативе, считает Лукьянов. Он напомнил, что в том же ключе в ЕС выступали из-за поездки Орбана в Москву.
Собеседник признался, что его удивила «относительно вялая» реакция Евросоюза на встречу венгра с Владимиром Путиным. «На этом фоне возникает вопрос спекулятивного характера: а нет ли среди более крупных и более влиятельных стран Европы тех, кто на самом деле не возражает против шагов премьер-министра Венгрии?», – рассуждает аналитик.
При этом он убежден: Орбан действует прежде всего в собственных интересах. «Он оказался в ситуации, когда абсолютно весь мир смотрит на него. Его кураж и подход окупится с точки зрения публичной политики. На Нобелевскую премию мира Орбан, конечно, рассчитывать не может, потому что действует не совсем в русле западной политики, но и без этого для маленькой страны оказаться в центре всеобщего внимания – большое достижение», – считает Лукьянов.
Кроме того, действия Орбана отвечают интересам Будапешта. «Политик очень обеспокоен тем, что продолжение боевых действий может привести к их расползанию, и это затронет Венгрию», – добавил собеседник. Во избежание такого сценария следующим пунктом «мирной миссии» венгерский премьер выбрал Вашингтон.
«Изначально предполагалось, что он отправится туда исключительно в качестве участника саммита НАТО. Но теперь повестка визита явно будет расширена – Орбан летит в Вашингтон еще и как человек, который активнейшим образом старается наладить мирный процесс», – подчеркнул политолог. Он не исключает, что в США тот встретится и с Дональдом Трампом, политиком, чья команда также предлагает инициативы по прекращению огня на Украине.
Вместе с тем на саммите НАТО, как ожидается, вновь прозвучит критика в адрес Китая. «Это стало уже рутинным. В альянсе выработаны стандартные клише, которые они используют в своих документах», – отметил Лукьянов. На этом фоне явно выделяется Орбан, который не только посетил Пекин, но и высоко оценил предложения Китая по украинскому конфликту.
«Венгерский премьер давно выступает в роли «мальчиша-плохиша» в НАТО. Но наиболее интересный момент с его вояжем, на мой взгляд, заключается в том, что Орбан не боится каких-то жестких ответных мер. Видимо, он исходит из того, что ни Евросоюз, ни НАТО сейчас не в том состоянии, чтобы жестко карать отступников в своих рядах», – заключил аналитик.
В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.
Премьер уверен – урегулирования противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.
Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.
Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.