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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

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    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    29 комментариев
    8 июля 2024, 13:00 • Новости дня

    Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников

    Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орбан оказался в ситуации, когда внимание буквально всего мира обращено на него. Теперь, вероятно, он попытается встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, ставший третьим пунктом в череде визитов в рамках «мирной миссии».

    «Премьер-министр Венгрии довольно элегантно продумал свой «миротворческий вояж». Он изначально посетил непосредственных участников конфликта, а затем отправился в Пекин, который предпринимает попытки по созданию условий для проведения мирных переговоров», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его мнению, выбор Китая в качестве третьего пункта неслучаен. «В последние месяцы Пекину отводят роль миротворца: многие политики убеждены, что китайское руководство способно повлиять на Россию», – пояснил собеседник. При этом визит Орбана в КНР заставит европейских бюрократов вновь заявить, что венгерский премьер действует не по мандату Евросоюза, а по собственной инициативе, считает Лукьянов. Он напомнил, что в том же ключе в ЕС выступали из-за поездки Орбана в Москву.

    Собеседник признался, что его удивила «относительно вялая» реакция Евросоюза на встречу венгра с Владимиром Путиным. «На этом фоне возникает вопрос спекулятивного характера: а нет ли среди более крупных и более влиятельных стран Европы тех, кто на самом деле не возражает против шагов премьер-министра Венгрии?», – рассуждает аналитик.  

    При этом он убежден: Орбан действует прежде всего в собственных интересах. «Он оказался в ситуации, когда абсолютно весь мир смотрит на него. Его кураж и подход окупится с точки зрения публичной политики. На Нобелевскую премию мира Орбан, конечно, рассчитывать не может, потому что действует не совсем в русле западной политики, но и без этого для маленькой страны оказаться в центре всеобщего внимания – большое достижение», – считает Лукьянов.

    Кроме того, действия Орбана отвечают интересам Будапешта. «Политик очень обеспокоен тем, что продолжение боевых действий может привести к их расползанию, и это затронет Венгрию», – добавил собеседник. Во избежание такого сценария следующим пунктом «мирной миссии» венгерский премьер выбрал Вашингтон.

    «Изначально предполагалось, что он отправится туда исключительно в качестве участника саммита НАТО. Но теперь повестка визита явно будет расширена – Орбан летит в Вашингтон еще и как человек, который активнейшим образом старается наладить мирный процесс», – подчеркнул политолог. Он не исключает, что в США тот встретится и с Дональдом Трампом, политиком, чья команда также предлагает инициативы по прекращению огня на Украине.

    Вместе с тем на саммите НАТО, как ожидается, вновь прозвучит критика в адрес Китая. «Это стало уже рутинным. В альянсе выработаны стандартные клише, которые они используют в своих документах», – отметил Лукьянов. На этом фоне явно выделяется Орбан, который не только посетил Пекин, но и высоко оценил предложения Китая по украинскому конфликту.

    «Венгерский премьер давно выступает в роли «мальчиша-плохиша» в НАТО. Но наиболее интересный момент с его вояжем, на мой взгляд, заключается в том, что Орбан не боится каких-то жестких ответных мер. Видимо, он исходит из того, что ни Евросоюз, ни НАТО сейчас не в том состоянии, чтобы жестко карать отступников в своих рядах», – заключил аналитик.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирования противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

    5 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля

    Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» в ответ на критику со стороны Борреля из-за визита в Россию

    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что совершил визит с целью «открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру», эта цель «выполнена» и «будет продолжена в понедельник», передает ТАСС.

    Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

    В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.

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    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

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    5 июля 2024, 21:48 • Новости дня
    Венгрию предложили лишить председательства в Совете ЕС за визит Орбана в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по международным делам Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза (ЕС) из-за поездки премьера страны Виктора Орбана в Россию.

    Венгерское правительство должно уважать свою нынешнюю роль в ЕС, в ином случае оно «должно сложить председательство», написал Рот в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его мнению, Орбан якобы подрывает основные принципы внешней политики ЕС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Россию

    Песков: Будапешт стал инициатором визита Орбана в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву поступило от Будапешта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что поездку инициировала венгерская сторона, предложение поступило «буквально позавчера», передает ТАСС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Россию с визитом. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    5 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан улетел из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерский премьер Виктор Орбан покинул Москву, куда он прилетел в пятницу с однодневным визитом, до наступления непогоды.

    «Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», – сообщил дипломатический источник ТАСС.

    Ранее девять летевших в Шереметьево самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильной грозы с порывами ветра.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

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    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

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    5 июля 2024, 17:46 • Новости дня
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева по конфликту на Украине далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти и власти Украины занимают кардинально разные позиции в вопросе урегулирования конфликта, для достижения мира придется приложить много усилий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта.

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    8 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Политолог Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что часть нынешнего руководства ЕС будет его проклинать за попытки урегулировать конфликт на Украине. Но пока Евросоюз хочет поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Виктор Орбан воспользовался временным председательством Венгрии в Евросоюзе, чтобы – как в свое время президент Франции Саркози, который председательствовал в ЕС в 2008 году – направить объединение на дипломатическое решение военного конфликта», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, премьер-министр Венгрии хочет показать, что «не только правые силы ЕС, а все разумные хотят не войны с Россией, а мирного урегулирования». «Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что «либерально-зеленые» элиты в нынешнем руководстве Евросоюза не только его не поддержат, но и будут проклинать», – добавляет спикер.

    Он отмечает: пока руководство ЕС хочет «поражения России любой ценой, Орбан пытается показать, что такой подход – безумие». «Германия уже пыталась остановить дипломатию Венгрии. Глава МИД Бербок хотела отправиться в Будапешт, чтобы в резкой форме посадить Орбана на место. Но венгерский МИД попросил ее не прилетать. Для Германии как неформального лидера ЕС, это пощечина», – подчеркнул аналитик.

    Рар также считает, что Орбан «пытается подготовить почву для мирной дипломатии, которую затеял Дональд Трамп, если того изберут президентом через четыре месяца». «Опять немцы и либеральные элиты от этого в шоке», – акцентировал политолог.

    В контексте визита венгерского премьера в Пекин эксперт выразил уверенность в том, что «Орбан прекрасно понимает – Китай приветствует все мирные инициативы, особенно те, что придают КНР главенствующую роль в миротворчестве». «Тем временем немцы обвиняют венгра в том, что он за спиной Германии и Франции договаривается с «врагами» либеральной Европы – Путиным, Си Цзиньпином и Трампом», – заключил Рар.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет, и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирование противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

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    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

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    5 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Столтенберг не смог оценить способность Байдена управлять США

    Столтенберг отказался оценивать способность Байдена управлять США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о способности действующего американского президента Джо Байдена физически и психически управлять ядерной державой.

    НАТО развило свой успех, поскольку держалось в стороне от внутренних проблем стран-членов, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Оценочные высказывания, которые могут быть использованы для внутренних политических дебатов в странах НАТО, лишь ослабят альянс, добавил генсек.

    Он подчеркнул, что у него самого сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Байденом, и пояснил, что работал с ним много лет. По его оценке, этот политик «хорошо разбирается в НАТО».

    «Я встречался с ним пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе, мы достигли хорошего прогресса в подготовке предстоящего саммита НАТО по Украине, обороне и сдерживанию», – сказал глава военного блока.

    Ранее американский президент признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. После этого в одном из интервью он оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.

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    6 июля 2024, 02:29 • Новости дня
    Фицо заявил о желании присоединиться к визиту Орбана в Россию

    Фицо в первом после покушения выступлении на публичном мероприятии выразил восхищение в связи с визитом Орбана в Россию

    Фицо заявил о желании присоединиться к визиту Орбана в Россию
    @ Stocki/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с радостью присоединился бы к визиту главы венгерского правительства Виктора Орбана в Россию, если бы позволяло здоровье.

    «Если бы состояние моего здоровья позволило бы мне туда поехать, я бы с удовольствием присоединился к нему», – приводит слова Фицо ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse и Dennik Posto.

    Фицо выступил на мероприятии по случаю государственного праздника в Словакии – Дня святых Кирилла и Мефодия. Это его первое появление на публичном мероприятии после покушения, передает РИА «Новости».

    Фицо заявил о «восхищении» Орбаном, который «не колебался и поехал и в Киев, и в Москву». По словам премьер-министра Словакии, «переговоров о мире никогда не бывает много».

    Кроме того, Фицо призвал «построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль».

    В пятницу Орбан в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса.

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    8 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс считает, что ему необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения», сообщил анонимный военный источник.

    В каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих, их формирование может столкнуться с трудностями, сказал собеседник Reuters, передает ТАСС.

    Он добавил, что это «секретные» планы НАТО, и не раскрыл детали.

    По мнению агентства, пока непонятно, откуда военный блок возьмет необходимое число людей для формирования такого числа формирований. Это может быть сделано за счет перевода войск из других регионов и за счет дополнительного набора.

    Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен заявляла, что НАТО из-за недальновидной политики увеличивает возможность прямого участия военного блока в конфликте на Украине.

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    7 июля 2024, 05:25 • Новости дня
    Боррель призвал не считать Орбана представителем ЕС на тюркском саммите в Шуше

    Tекст: Антон Антонов

    У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Совета ЕС, чтобы представлять Евросоюз на неформальном саммите Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что ЕС выступает против попыток тюркских государств узаконить Турецкую республику Северного Кипра. Он подчеркнул, что ЕС считает легитимной только Республику Кипр, передает ТАСС.

    Напомним, Боррель также заявил, что премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал слова Борреля «брюссельским бюрократическим бредом».


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