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Орбан прибыл в Пекин с «миссией мира»
Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Пекин, чтобы продолжить свою «миссию мира»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин, где запланированы его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
По словам Хаваши, «миссия мира» Орбана продолжается. Утром в понедельник премьер прибыл в Пекин. В течение дня он планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем, передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшую пятницу Виктор Орбан посетил Москву, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан назвал свой визит в Москву следующим этапом своей «миссии мира».
Кроме того, глава МИД Венгрии Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана.