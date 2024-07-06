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    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

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    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня

    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву

    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    5 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля

    Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» в ответ на критику со стороны Борреля из-за визита в Россию

    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что совершил визит с целью «открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру», эта цель «выполнена» и «будет продолжена в понедельник», передает ТАСС.

    Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

    В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.

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    5 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях

    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    В интервью ЧГТРК «Грозный» Алаудинов сообщил, что ВС России «потихоньку наступают», выдавливая и уничтожая противника, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском.

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    6 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, сообщает The New York Times.

    Солдат обращался за помощью на смеси ломаного английского и русского, когда наступили сумерки. Один из солдат ВСУ выстрелил в торс русского солдата, который упал, но все еще дышал. После этого другой солдат выстрелил в голову, передает американская газета

    Об этом рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине по имени Каспар Гроссе, который был свидетелем этого происшествия.

    Гроссе отметил, что подобные случаи неоправданных убийств не редкость в зоне боевых действий. Он также рассказал о случае, когда солдат из подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, поднимавшего руки.

    Ранее сообщалось о других военных преступлениях ВСУ. Так, вооруженные силы Украины десятки раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего гибли мирные жители. В конце июня ВСУ обстреляли Севастополь, где пострадали 124 человека и четыре человека погибли, включая двоих детей.

    Также сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить женщину-бойца, ее успели спасти военнослужащие ВС России. Причиной, по которой с девушкой пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.


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    5 июля 2024, 21:48 • Новости дня
    Венгрию предложили лишить председательства в Совете ЕС за визит Орбана в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по международным делам Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза (ЕС) из-за поездки премьера страны Виктора Орбана в Россию.

    Венгерское правительство должно уважать свою нынешнюю роль в ЕС, в ином случае оно «должно сложить председательство», написал Рот в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его мнению, Орбан якобы подрывает основные принципы внешней политики ЕС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

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    6 июля 2024, 09:07 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского ЗРК С-300ПС в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар был нанесен по позиции ЗРК в районе населенного пункта Коптево.

    «Уничтожены две пусковые установки С-300, машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ», – отмечено в сообщении.

    Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения СВО.

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    6 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Минобороны велело сразу заменять военным поврежденную форму в зоне СВО

    Евкуров сообщил о приказе Белоусова отменить срок ношения формы в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов отменил срок ношения формы в зоне специальной военной операции на Украине, в случае повреждения ее должны менять сразу, сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров сообщил, что «никаких сроков носки» в зоне СВО нет – если после штурма форма «вышла из строя», военный должен «сразу же» получить новую. «Все на месте есть», – заявил Евкуров. Он пояснил, что нормативы срока носки обмундирования применяются для мест постоянной дислокации, а не в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».

    Напомним, Белоусов подчеркнул, что срыв сроков строительства жилья для военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность.

    Коментарии (22)
    5 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3»
    Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом стран блока.

    При этом Киев сам должен решать, какие условия принимать, чтобы начать мирные переговоры, сказал Столтенберг, передает РИА «Новости». Задача НАТО – помогать Украине стать сильнее, так как ситуация за столом переговоров зависит от ситуации на поле боя, добавил он.

    Он также назвал «неприемлемыми» для НАТО предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта, которые недавно озвучил президент России Владимир Путин.

    Ранее Столтенберг дал свою оценку участию НАТО в конфликте на Украине.

    Коментарии (26)
    5 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан улетел из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерский премьер Виктор Орбан покинул Москву, куда он прилетел в пятницу с однодневным визитом, до наступления непогоды.

    «Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», – сообщил дипломатический источник ТАСС.

    Ранее девять летевших в Шереметьево самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильной грозы с порывами ветра.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

    Коментарии (2)
    6 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары для хранения топлива, сообщил оперативный штаб региона.

    Ночью были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске в результате падения обломков сбитого беспилотника незначительно повреждена вышка сотовой связи. В Павловской фрагменты беспилотника упали на нефтебазе, где в результате началось «загорание резервуаров по хранению топлива». В Ленинградской также загорелся «резервуар с топливом». По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Напомним, в июне в результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар. В конце мая в результате атаки БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Также в мае был атакован НПЗ в Славянске-на-Кубани.

    Коментарии (5)
    5 июля 2024, 17:46 • Новости дня
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева по конфликту на Украине далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти и власти Украины занимают кардинально разные позиции в вопросе урегулирования конфликта, для достижения мира придется приложить много усилий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта.

    Коментарии (11)
    6 июля 2024, 07:14 • Новости дня
    Запад не выразил желания обсудить предложения Путина по Украине

    Песков сообщил, что западные политики не связывались с Кремлем для обсуждения мирных инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики не выходили на связь с Москвой, чтобы обсудить предложенные президентом России Владимиром Путиным мирные инициативы по Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, выражали ли страны Запада интерес к обсуждению предложений Путина.

    Напомним, еще до саммита по Украине в Швейцарии Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.  Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

    Коментарии (20)
    6 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки нанесли удар по стоянке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, поражен нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    За тот же период группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы и Липцев Харьковской области, а также отразили пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».

    В боях с «Северной» группировкой ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, пикап, РСЗО «Град», установки Krab и Caesar, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    «Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах Синьковки, Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки, Григоровки, Торского и Кировска ДНР.

    Также отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119, три станции РЭБ «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Катериновки, Северска, Елизаветовки и Часова Яра ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили гаубицы М777, М198 и FH-70, установку «Акация», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия L-119, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Макаровки, Водяного и Урожайного ДНР, а также отразили атаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады противника.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей, орудие Д-20 и орудие М119.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах Работино, Пятихаток Запорожской области, Никольского и Разлива Херсонской области.

    В боях с группировкой «Днепр» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

    Кроме того, ПВО России сбила три ракеты Storm Shadow, ракету HARM и авиабомбу Hammer, а также три снаряда РСЗО HIMARS и 55 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 БПЛА, 539 ЗРК, 16513 танков и других бронемашин, 1365 РСЗО, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц спецтехники.

    Коментарии (8)
    5 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не пытается начать переговоры по мирному урегулированию на Украине, но его позиция может измениться по мере развития событий в зоне спецоперации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Москва не видит серьезных попыток начать переговоры, но ситуация может и будет меняться в зависимости от изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, заявил Небензя в интервью телеканалу «Россия 24», передают «Известия».

    Чем хуже будет для западных государств, тем чаще будут звучать призывы к переговорам, прекращению или замораживанию конфликта, пояснил он.

    Небензя также напомнил о мирном предложении президента России Владимира Путина и заявил, что выдвинутые российским лидером условия могут становиться только хуже для Киева и его союзников.

    Ранее Небензя призвал Украину признать реалии «на земле».

    Коментарии (14)
    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Коментарии (3)
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    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

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    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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