И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Путин заявил о готовности обсуждать мирные инициативы с НАТО и ЕС
Путин заявил о готовности к диалогу о безопасности с НАТО и ЕС
Российская сторона открыта к взаимодействию со странами Евросоюза и НАТО по вопросам безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов – как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями – европейскими и натовскими государствами в том числе», – сказал российский лидер в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле, передает ТАСС.
«Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», – добавил он.
Ранее в Кремле назвали условие для диалога с США о безопасности.