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Инновационная оптогенетическая терапия вернула зрение незрячим пациентам
Ученые из Франции, США и Швейцарии частично вернули зрение семи добровольцам с помощью экспериментальной терапии на базе нобелевских оптогенетических технологий, сообщили в Питтсбургском университете.
Международная группа молекулярных биологов частично восстановила зрение семи пациентам с дистрофией сетчатки, используя оптогенетические технологии, передает ТАСС. В эксперименте участвовали десять добровольцев, полностью потерявших зрение, которым ввели генную терапию в один глаз.
«Дегенерация сетчатки может начаться в результате появления мутаций в наборе из более ста генов, что сильно осложняет ее лечение. Вместо того чтобы создавать отдельные терапии для каждого случая ее развития, мы создали технологию, которая позволяет возвращать зрение вне зависимости от того, по каким причинам сетчатка была утеряна пациентом», – объяснил профессор Питтсбургского университета Хосе Сахель.
В ходе терапии в выжившие клетки сетчатки внедряют набор генов, позволяющий реагировать на оранжевый свет от специальных очков. Визуальная информация передается в зрительные центры мозга. Семь пациентов начали реагировать на свет и распознавать силуэты объектов.
У четырех испытуемых зрение улучшалось на протяжении многих месяцев. Это говорит о высоких адаптивных способностях зрительных центров мозга у людей, давно потерявших зрение.
Дегенерация желтого пятна остается одной из главных причин слепоты среди пожилых людей.