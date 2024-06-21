И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
В Кремле назвали условие для диалога с США о безопасности
Песков: Россия будет вести диалог с США о безопасности только вместе с украинским вопросом
Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления Вашингтона о готовности США для разговора с Москвой по ядерным рискам в отрыве от украинского конфликта, отметил, что Россия открыта к широкому и комплексному диалогу, которое включает в том числе ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента России, США будут давить на всех партнеров России, и Москва это понимает, но все сотрудничества России отвечают интересам партнеров и носят взаимовыгодный характер, лишенный какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам.
Ранее в США заявили, что «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.