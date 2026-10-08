Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.9 комментариев
Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей, следователи возбудили уголовное дело.
Следователи отделения по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Трагедия произошла ранним утром 8 октября в квартире на четвертом этаже жилого дома.
«Утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек – женщины и ее четверых детей. Еще двух малолетних детей соседи успели спасти», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.
Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов государственного пожарного надзора.
Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для выяснения причин возгорания.