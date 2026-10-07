Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
При пожаре в административном здании в Дзержинске пострадали два человека
МЧС: При пожаре в административном здании в Дзержинске пострадали два человека
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел крупный пожар в административном здании, в результате которого пострадали две женщины, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Возгорание удалось локализовать на площади 1,4 тыс. кв. метров, передает ТАСС. «Огонь вспыхнул в административном здании на Восточном шоссе. Пожар локализован на площади 1,4 тыс. квадратных метров. В результате пострадали две женщины 1989 и 1996 годов рождения», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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