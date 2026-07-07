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    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
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    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогуна. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    7 июля 2026, 07:41 • Новости дня

    В Калужской области после атаки дрона ВСУ загорелось промпредприятие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе атаки украинского беспилотника в ночь на вторник на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области началось возгорание, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    «По предварительным данным, пострадавших нет», – указал губернатор в Max

    Он добавил, что всего за ночь над регионом поразили шесть дронов, их уничтожили над Боровским, Дзержинским, Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.

    На местах падений работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника до раннего утра во вторник в направлении Московского региона летело свыше 430 дронов ВСУ.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 519 украинских беспилотников.

    Днем в воскресенье над страной нейтрализовали 116 украинских БПЛА.

    6 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву уничтожают потенциал ВСУ в создании дронов, ракет, РЛС и РЭБ

    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские удары по украинским предприятиям носят комплексный характер. Они не только способствуют сокращению производства боеприпасов и БПЛА, но и лишают ВСУ топлива, а также систем защиты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия нанесла массированный удар по заводам в Киеве.

    «В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

    Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

    Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

    «Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина по традиции может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками, чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

    Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

    Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. «Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

    Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

    Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

    «Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топливо и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать», – пояснил Кнутов.

    Помимо этого, аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

    Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги, как правило, все находящиеся на аэродромах самолеты поднимаются воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

    «Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило о последствиях массированного удара по предприятиям ВПК в Киеве и области, проведенного в ночь на понедельник. Атака была проведена «в ответ на террористические атаки» ВСУ, отметило ведомство.

    Также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в столичном регионе, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку «самой массированной». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что применение новых модификаций БПЛА «Герань» сделало российские атаки еще более эффективными.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (11)
    6 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории атакованного предприятия «Визар» в пригороде Киева хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, заявил бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

    Политик заявил, что «из-за мощной детонации после прилета практически уничтожены пять улиц, а население вынуждены эвакуировать», сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Мосийчук напомнил, что эти вооружения были переданы Британией и США в 2023 году для оснащения танков Challenger 2 и Abrams.

    Бывший депутат подверг жесткой критике украинское руководство за создание угрозы для мирных жителей. По его словам, размещение военных складов вблизи жилой застройки недопустимо, а ответственность за подобные действия должны нести конкретные должностные лица.

    Напомним, в городе Вишневое Киевской области началась эвакуация жителей из-за серии мощных взрывов.

    Вооруженные силы России ранее атаковали склады со снарядами с обедненным ураном в Киевской области.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    6 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев

    ВС России поразили заводы БПЛА, БЭКов и навигации ракет в Киеве

    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев
    @ Valentyn Ogirenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили предприятия в украинской столице, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии, сообщило Минобороны.

    В украинской столице поражены сразу пять ключевых заводов, указало ведомство в Max.

    Под удар попало предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), разрабатывающее и производящее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дроны «Шрайк-10».

    Там также производятся средства телеметрии, электронного и оптического оборудования.

    Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (киевский завод «Буревестник»), где собирают дальнобойные беспилотники и создают радиолокационную технику ВСУ.

    Кроме того, удар пришелся по «Киеву-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где производят броневики и бронезащиту техники ВСУ, боевые части для ракет и БПЛА.

    Поражен судостроительный завод (верфь) ЧАО «Кузницана Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», выпускают и ремонтируют безэкипажные катера ударного типа.

    Удару подвергся приборостроительный завод «Киев-1» («Квант»), где выпускают системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, включая управляемые ракеты «Нептун-МД».

    На территории Киевской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов, снабжавший топливом зону боевых действий. Помимо этого, удар пришелся по Жулянскому машиностроительному заводу, там зафиксирована обширная детонация зенитных ракетных систем.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля российские военные поразили ряд заводов в Киеве.

    В середине июня армия России атаковала киевский завод «Радар» и цех по производству беспилотников.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    ФСБ: На рассылавшего бомбы участникам СВО завели дело о госизмене

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В отношении завербованного украинскими спецслужбами россиянина, рассылавшего замаскированные под парфюм взрывные устройства участникам СВО, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в ФСБ.

    Уголовное дело по статье о государственной измене, а также о покушении на теракт, завели на агента Киева, отправлявшего на Урале бомбы участникам СВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Кроме того, дело заведено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

    В марте прошлого года спецслужба предотвратила серию покушений на военнослужащих и чиновников. Украинская разведка планировала прислать им по почте посылки со взрывчаткой, спрятанной в парфюмерные наборы. Тогда в аэропорту Челябинска при досмотре нашли пять таких отправлений.

    Позже в Первоуральске задержали гражданина России, который весной 2025 года отправил эти посылки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После выполнения задания кураторы прервали с ним связь и не выплатили вознаграждение.

    Известно, что в 2024 году мужчина также собирал данные о российских военных в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили отправку замаскированных под парфюм бомб участникам спецоперации.

    В июле 2026 года задержанный в Крыму украинский диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей. В конце июня суд приговорил трех агентов киевского режима к длительным срокам лишения свободы за планирование серии терактов.

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    6 июля 2026, 21:30 • Новости дня
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    @ REUTERS/Oleksandr Klymenko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш обнародовал данные о масштабах военной помощи Украине, раскрыв объемы поставок танков, авиации и иных вооружений в разные периоды.

    Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Больше всего пожертвований было сделано 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 млрд злотых», – заявил министр. В этот период украинская сторона получила танки Leopard, самолеты МиГ-29, системы ПВО и различные боеприпасы.

    В 2024–2026 годах Польша направила Украине помощь на сумму около 1,55 млрд злотых (примерно 365 млн евро), что составляет 9,4% от общего объема внешней поддержки, сообщил Косиняк-Камыш.

    По его словам, польское содействие Киеву реализуется по трем ключевым направлениям. Первое – поставки вооружения и военной техники. Второе – обучение украинских военнослужащих, прежде всего в рамках европейской тренировочной миссии. Третье – функционирование логистического центра на базе аэропорта Жешув-Ясенка, через который осуществляется переброска военной и гуманитарной помощи. В эту инфраструктуру также входит обеспечение безопасности автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также охрана передаваемого Украине оборудования.

    Польша ранее передала Украине широкий спектр вооружений, включая танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-2, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы различного назначения – от танковых до артиллерийских и минометных.

    Отдельно министр подтвердил поставки ракет для систем Patriot, управляемые бомбы и запчасти для авиации. Общая стоимость этих партий достигла 412 млн долларов. Он отметил, что решение было согласовано с союзниками по НАТО и не повлияло на боеспособность польской системы ПВО. Косиняк-Камыш отметил, что поддержка Киева продолжается, однако в значительно меньших объемах, поскольку основная часть доступных ресурсов уже исчерпана.

    При этом вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29 пока остается открытым. По словам Косиняка-Камыша, Киев заинтересован в получении этих самолетов и предложил в ответ передать Польше беспилотники в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне польское Министерство обороны анонсировало публикацию данных о траншах вооружений Киеву.

    Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче украинцам дальнобойных ракет Patriot.

    Еще в 2024 году Косиняк-Камыш заявлял об исчерпании возможностей для военной помощи Украине.

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    6 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    ВС России сорвали попытку массированной атаки сотен украинских дронов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные сорвали масштабную воздушную атаку киевских властей накануне саммита НАТО в Анкаре, уничтожив подавляющее большинство из 625 запущенных ударных беспилотников, сообщило Минобороны.

    В ночь на 6 июля киевский режим попытался нанести массированный удар дальнобойными дронами по объектам гражданской и топливно-энергетической инфраструктуры России, указало ведомство в Max.

    Целями стали территории Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областей и Крыма.

    Средства противовоздушной обороны перехватили 613 воздушных целей. В воздушном пространстве Брянской области было уничтожено 147 беспилотников, над Ярославской – 72, над Крымом – 64. Над Ленинградской, Белгородской и Калужской областями сбили 48, 43 и 31 дрон соответственно.

    Поврежденные гражданские объекты будут восстановлены.

    В военном ведомстве отметили, что атака была спланирована накануне саммита НАТО в Анкаре для демонстрации готовности наносить удары по российским объектам. В ответ ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам ТЭК в Киеве и Киевской области.

    В министерстве подчеркнули, что попытки западных стран увеличить поставки вооружений для ударов по гражданским объектам получат адекватный ответ в виде усиления ударов по территории Украины.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Были уничтожены предприятия в Киеве, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 июля российские силы противовоздушной обороны также отразили масштабную атаку сотен украинских беспилотников.

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    6 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России

    Данные ВВС ВСУ показали отсутствие перехватов российских баллистических ракет

    ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массированного ночного удара 6 июля украинским системам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни одной запущенной российскими войсками баллистической ракеты.

    Украинские военные не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время масштабной ночной атаки на Киев, передают Воздушные силы ВСУ.

    В официальной сводке ведомства говорится: «Сбито/подавлено 363 цели: 37 ракет и 326 вражеских БПЛА».

    Всего с вечера 5 июля радиотехнические войска зафиксировали 419 средств воздушного нападения. В это число вошли 351 ударный беспилотник и 68 ракет различных типов. Среди них были 23 баллистические ракеты комплексов «Искандер-М» и С-400, а также шесть противокорабельных ракет «Циркон» и «Оникс».

    Российские войска также выпустили 33 крылатые ракеты Х-101 и шесть «Калибров».

    Украинская ПВО отчиталась об уничтожении 31 ракеты Х-101, всех «Калибров» и 326 дронов. При этом военные признали попадание 29 баллистических ракет и 18 беспилотников по 34 объектам.

    Падение обломков зафиксировано на 16 локациях. В утреннем сообщении командования отмечалось, что массированная атака продолжается. На тот момент в воздушном пространстве страны оставалось еще несколько аппаратов.

    Ранее Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев. Утром в понедельник Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.

    В ночь на 6 июля украинская столица подверглась самому мощному удару за последнее время, заявил глава города Виталий Кличко.

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    6 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    В Запорожье ликвидирован обвиняемый в пытках начальник украинской полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье огнем российских военных ликвидирован начальник четвертого отдела управления полиции Украины капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в незаконном задержании людей и применении пыток.

    «В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам», – заявили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В июне российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Ранее авиация нанесла удар фугасными бомбами по элитному украинскому подразделению беспилотников «Скифские грифоны».

    Украинская армия переоборудовала школы подконтрольного Киеву Запорожья под укрепленные огневые позиции.

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    6 июля 2026, 20:28 • Новости дня
    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    Евраев: ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали свыше 70 дронов Вооруженных сил Украины на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    По его словам, целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод. В результате инцидента два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    «Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», – написал губернатор в своем канале в Max.

    В ходе ночной атаки беспилотников на регион пострадали двое мирных жителей. Из-за налета дронов власти временно перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

    В конце мая украинские аппараты уже атаковали промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области.

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    6 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки

    Политолог Шеслер: Бросая трупы украинских военных, Киев скрывает утрату Константиновки

    Эксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти отказались от предложенной Москвой гуманитарной акции по выдаче тел военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке, из-за нежелания признавать потерю города, а также в попытке увильнуть от обязательств выплатить денежную помощь родственникам погибших, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Я думаю, причин отказа Киева принять тела погибших в Константиновке солдат ВСУ, несколько. Во-первых, украинское руководство не может признать потерю этого населенного пункта», – отметила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, Украина пока создает иллюзию продолжения боев за город. «Забрать тела – это значит расписаться под тем, что военные действия в Константиновке фактически подошли к логическому завершению», – уточнила собеседница.

    «Во-вторых, киевские власти не желают озвучивать число погибших военнослужащих. Поскольку Владимир Зеленский отрицает потерю города, то и признать, что его авантюра обходится в десятки тысяч жизней, он тоже не хочет», – считает Шеслер. Наконец, третья причина – украинское руководство пытается избежать выплат родным погибших, добавила спикер.

    Она напомнила, что процедура затруднена и затянута, потому что бюджет Украины не может покрыть такие расходы. «Лишь небольшая часть родственников, которые получили тела своих близких в рамках предыдущих гуманитарных акций, добились компенсации», – указала политолог, сославшись на данные украинских СМИ.

    По ее оценкам, информация об отказе Киева забирать тела погибших военнослужащих вряд ли сильно повлияет на моральный дух внутри подразделений ВСУ, который и так очень невысок. Эксперт также не ожидает и протестов со стороны родственников погибших.

    «Для того, чтобы оформилось социальное возмущение, нужен субъект. Это может быть политическая сила, общественное движение. Мы видим, что Зеленский практически полностью уничтожил любую оппозицию, а информационное пространство контролируется, поэтому рассчитывать на какие-то организованные протесты со стороны родственников не приходится», – подчеркнула Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. Он связывает реакцию Киева на инициативу Москвы с приближением саммита НАТО. По словам парламентария, киевские власти всеми силами пытаются поддерживать легенду о боеспособности ВСУ для выкачивания новых траншей западноевропейских стран.

    «И очевидно, на Банковой испугались репортеров, готовых поехать в зону конфликта и зафиксировать этот трагический момент и количество напрасных жертв», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что украинское руководство уже не в первый раз демонстрирует свое истинное отношение к собственным гражданам и ценности их жизни. «Для Зеленского и Ко – все они «сопутствующий ущерб», пешки в политической игре киевского террористического режима и европейской партии войны», – заключил депутат.

    Ранее Украина отказалась от предложения России временно прекратить огонь для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке. Как напомнило Минобороны РФ, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода населенного пункта под контроль российских войск. Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались.

    «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», – подчеркнули в ведомстве.

    В силовых структурах сообщили, что на месте брошены до нескольких сотен тел солдат ВСУ. Указывается, что российским военным приходится заниматься сбором останков.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

    Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. В случае согласия Киев должен был проинформировать российское командование о своем решении до полудня воскресенья. Потенциальную гуманитарную акцию выражали желание посетить более 20 редакций иностранных СМИ.

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    6 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»

    Назвавшего запад Украины «Малопольшей» польского чиновника внесли в базу «Миротворца»

    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назвавшего западные области Украины «Малопольшей» руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Украинская сторона обвинила Богуцкого в «действиях, направленных на подрыв отношений между двумя странами», передает RT. Киев считает, что польский чиновник виновен в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни между поляками и украинцами».

    Напомним, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Малопольша». Он официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польша требует от Украины отказаться от героизации ОУН и УПА (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за Волынскую резню.

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    6 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Зеленский попросил у НАТО новые ракеты для ПВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решения на саммите Североатлантического альянса в Анкаре для защиты Украины страны после российских ударов.

    Зеленский обратился к странам НАТО с просьбой о новых поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, передает Ura.ru. Заявление он опубликовал после ночного массированного удара российских сил по Киеву и области.

    «Наши военные сегодня показали хорошие результаты в уничтожении дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в области российской баллистики», – заявил Зеленский. По его словам, США и Европа должны на саммите НАТО «выйти с сильными решениями» в поддержку киевского режима.

    Он также обратил внимание на то, что в настоящее время ракеты для комплексов Patriot продолжают оставаться на складах западных союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер признал бессилие систем ПВО перед российскими баллистическими ракетами.

    Напомним, ВСУ не перехватили ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев. Глава украинской столицы Виталий Кличко называл этот удар самым мощным за последнее время.

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    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

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    6 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    СВР: Британия стояла за ударом по Музею обороны Севастополя
    СВР: Британия стояла за ударом по Музею обороны Севастополя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Июньский налет украинских дронов беспилотников на Музей обороны Севастополя, при котором почти целиком была уничтожена панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», является местью Лондона за историческое поражение в период Крымской войны XIX века, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

    Недавнее нападение на Музей обороны Севастополя было детально спланированной операцией спецслужб Британии, указало ведомство на своем сайте.

    Украинские военные лишь запускали дроны, однако полетные задания в системы вооружений загружали британские специалисты под видом военных советников. Сами исполнители, вероятнее всего, не знали истинной цели удара.

    В СВР отметили, что вблизи здания отсутствовали военные объекты. Выбор цели объясняется желанием Лондона взять реванш за провал в Крымской войне 1853–1856 годов. Панорама служит историческим триггером, напоминающим о колоссальных потерях среди британской элиты.

    Уничтожение свидетельства героизма русского солдата стало своеобразным актом отчаяния.

    «Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого», – заявили в разведке.

    Там уверены, что за это варварское преступление против народов России и Украины британцам придется ответить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 10 июня украинский беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя». Последующий пожар уничтожил более 90% легендарного исторического полотна.

    Позже делегация Министерства культуры оценила ущерб, нанесенный этому объекту культурного наследия.

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