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Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве
В результате сильного пожара от исторического буддийского комплекса Устуу-Хурээ в республике уцелели только стены, сообщила буддийская община в Республике Тыва (Хурээ Тыва Сангха).
В Туве полностью сгорело здание храма буддийского монастыря Устуу-Хурээ, передает РИА «Новости». «К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены», – сообщили в общине.
В организации отметили, что Устуу-Хурээ является не только архитектурным памятником и историческим местом, но и сакральным достоянием Тувы, а также символом духовного возрождения и несгибаемости тувинского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пожарные ликвидировали возгорание в буддийском монастыре в Туве. Возгорание локализовали на площади 400 квадратных метров.