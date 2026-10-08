Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.9 комментариев
CNN сообщил о новых обвинениях против Николаса Мадуро и его жены
CNN сообщил о новых обвинениях против Николаса Мадуро
Бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес грозят новые обвинения в связи с незаконным задержанием и предполагаемыми пытками американских граждан, сообщил CNN.
Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в предполагаемых пытках американцев. По информации нескольких осведомленных источников, о новых обвинениях может быть объявлено уже в четверг, передает CNN.
Следствие считает, что более десятка граждан США были незаконно задержаны в венесуэльских тюрьмах в период правления Мадуро. Источники сообщили, что следователи обсуждали возможность обвинений нескольким дополнительным лицам за их предполагаемое участие в пытках американцев.
Супруги Мадуро были захвачены в ходе военной операции США в январе 2026 года в президентском дворце в Каракасе. Они не признали себя виновными в сговоре с целью наркотерроризма и других обвинениях. В настоящее время они содержатся под стражей без права освобождения под залог в Нью-Йорке.