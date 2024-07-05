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    5 июля 2024, 21:55 • Политика

    Визитом в Москву Орбан устроил переполох на Западе

    Визитом в Москву Орбан устроил переполох на Западе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса. По итогам встречи Путин напомнил о своем предложении по окончательному завершению конфликта, а Орбан пообещал бороться за мир в Европе. На Западе эта поездка вызвала шквал критики. Почему визит не нашел понимания у ЕС и НАТО и какие цели ставил перед собой венгр?

    В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обменялись мнениями относительно урегулирования украинского конфликта и обсудили двусторонние отношения. Диалог длился более 2,5 часов. В Кремле также присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощники Путина Владимир Мединский и Юрий Ушаков. Орбана сопровождал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По итогам переговоров Путин и Орбан выступили с заявлением. Россия видит, что на Украине не готовы отказаться от ведения войны до конца, сказал Путин. Как указал глава государства, Москва слышит со стороны Киева нежелание решать вопросы путем диалога. Президент напомнил об озвученных ранее предложениях России по мирному урегулированию, в том числе о необходимости вывода украинской армии из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. «Причем это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – сказал Путин.

    По словам Орбана, позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта. Премьер заверил, что хотел узнать, какой путь к завершению противостояния самый короткий. Он подчеркнул, что без дипломатии «мы не достигнем мира». Особенностью этой встречи, по его мнению, является то, что она проводится в тот момент, «когда Европе очень нужен мир».

    Поездка Орбана в Москву вызывала бурную реакцию на Западе, где однозначно осудили такое решение венгерского премьера. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Орбан не может представлять объединение во время поездки в Москву. Более того, венгерский премьер не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы. В таком же духе выступил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала визит Орбана «неправильным», заявив, что «умиротворение не остановит Россию». По словам официального представителя ЕК Эрика Мамера, этот визит Орбана ставит под вопрос традиционную поездку членов ЕК в Венгрию.

    В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан проинформировал альянс о своем визите. «Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве», – сказал Столтенберг, добавив, что в ходе своего визита в Москву премьер Венгрии представлял свою страну, «но не НАТО».

    В Германии и вовсе призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС. ««То, что Орбан постыдно злоупотребляет председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, является скандалом. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС», – считает председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот.

    По мнению экспертов, Орбан был готов к такому шквалу критики со стороны ЕС и НАТО, ведь он в первую очередь заинтересован в решении проблем собственной страны. «Орбан использует свой визит в Россию для давления на руководство Евросоюза по поводу предоставления прав закарпатским венграм. Кроме того, Орбан будет шантажировать руководство ЕС, чтобы на него перестали давить по линии фондов объединения. Будапешту давно угрожают перестать выделять деньги», – пояснил доцент РГГУ Вадим Трухачев. К слову, канцлер Германии Олаф Шольц в контексте этого визита намекнул не некие «фискальные проблемы отдельных стран», которые не скажутся на помощи Украине.

    Помимо этого, Орбан намерен поднять свои личные рейтинги в глазах европейцев, представ в образе миротворца. «И это логично, ведь для довольно большой части европейского общества украинский конфликт теряет популярность. В общем, Орбан довольно хитрый политик, и хочет использовать возможность диалога с Москвой по максимуму. Ну а если ему удастся действительно привести конфликт к деэскалации – будет вообще идеально. Правда думаю, ни сам Орбан, ни руководство ЕС в это не верят», – подчеркнул собеседник.

    Политолог считает, что в случае уступок со стороны Евросоюза премьер Венгрии снизит свою «миротворческую активность». Вместе с тем, переполох на Западе ясно дает понять, что ЕС не нравится этот шантаж, а внутри самого объединения отсутствует единая позиция.

    «Европейские политики на официальном уровне декларируют стремление к победе Украины всеми путями, кроме прямого военного участия европейских государств. А Орбан идет поперек этих идей»,

    – заметил он. Трухачев не сомневается – все на Западе были извещены о намерениях венгерского премьера поехать в Москву. Спикер также обратил внимание на относительную мягкость реакции Столтенберга. «Просто он чуть меньше русофоб, чем та же фон дер Ляйен. Но это не спасет Орбана от потенциальных проблем – ЕС может срезать Венгрии поступления из своих фондов, а также придумать новые штрафы за политику Будапешта в отношении мигрантов. То есть, в ближайшее время мы будем наблюдать торг и размен между сторонами», – прогнозирует аналитик.

    В свою очередь Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, считает, что Орбан стал для Евросоюза своего рода enfant terrible. «Такая вот случилась неудача», – сыронизировал он.

    Спикер также считает, что Орбан в Москве в первую очередь занимается личной дипломатией и «выражает позицию консервативной части европейских элит».

    «Конечно, руководство ЕС не хочет, чтобы эта повестка звучала столь громко», – детализировал политолог. «Фон дер Ляйен и подобные ей стремятся всеми силами маргинализировать консервативную повестку. Но руководство ЕС столкнулось с тем, что не может правильно прочитать результаты выборов в Европарламент. Сейчас поддержка от правоцентристов начинает переходить не к левоцентристам, а к политическим силам вроде тех, что сидят в Будапеште. И сам премьер Венгрии придает им вес», – объясняет эксперт.

    «Поэтому, риторикой против Орбана власти ЕС пытаются вывести несистемных политиков за пределы европейского мейнстрима. Тут не сиюминутное давление – брюссельская элита играет вдолгую. Но венгр оседлал эту тему крепко, поэтому, уверен, несколько раз он и Сийярто еще приедут в Москву, чтобы поднять вопросы Украины. Но разумеется, здесь главной является позиция России, которая была сформулирована максимально четко», – заключил Ткаченко.

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