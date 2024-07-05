Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца

Новый нацпроект расширяет понятие российской семьи

Эксперты назвали главные задачи представленного на выставке «Россия» нового нацпроекта «Семья»

Tекст: Олег Исайченко

«Сегодня в России проживает 30 млн детей и 7,7 млн из них воспитываются в многодетных семьях. Но как гласит лозунг Года семьи: «Нам есть куда расти». Основная цель стартующего нацпроекта «Семья» – создание условий для того, чтобы семьи рожали еще одного ребенка», – подчеркнула Елена Семенова, замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ.

Она напомнила, что одна из задач государства – обеспечить устойчивый рост рождаемости и увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Еще одна задача – формирование условий для роста благополучия многодетных и снижение числа бедных семей», – сообщила Семенова.

«Необходимо учесть все вызовы. И один из них – это снижение числа женщин репродуктивного возраста. По данным Росстата, эта тенденция будет наблюдаться до 2046 года», – заметила спикер. Она полагает, что лозунгом в формировании нацпроекта должен стать девиз «Плюс один ребенок в каждой семье».

По ее словам, к созданию нацпроекта «Семья» государство подошло «не с пустыми руками». «Принято решение о продлении мер по улучшению жилищных условий: выплата при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, семейная ипотека на обновленных условиях, единое пособие, действует механизм социального контракта», – пояснила Семенова.

«Защита семьи – абсолютный приоритет государства. То, что сейчас сделано в России в рамках семейной политики, не имеет аналогов ни в советской практике, ни в зарубежном опыте строительства социальных государств», – напомнил Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ.

Он добавил, что в материнском капитале появилась норма, касающаяся усыновленных детей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет теперь могут получать не только родители, но и ближайшие родственники. «Это расширение понятия семьи. Мы возвращаемся к традициям, где семья – это существенно больше, чем два поколения», – заметил политолог.

Еще один масштабный проект, направленный на поддержку семьи – конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Всего в состязаниях зарегистрировались почти 600 тыс. человек. Самому маленькому конкурсанту – пять лет, а самому возрастному – 108», – рассказала Оксана Ачкасова, заместитель гендиректора РСВ.

«В финале в Москве примут участие 300 семей. Важно будет, как команда общается между собой, какие у них семейные ценности, это все будет учитываться при итоговой оценке конкурсантов. Призы – 30 жилищных сертификатов на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Все финалисты также отправятся в большие семейные путешествия», – добавила Ачкасова.

В целом же политика государства и лично президента по защите семьи – это запрос общества, считает политолог Павел Данилин. Он напомнил, что в начале года ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 67% респондентов сочли крепкую семью ключевой ценностью. Более того, для 87% респондентов создание новой ячейки общества – не просто важнейшая ценность, а жизненная цель.

«Это показывает укрепление традиционных ценностей в обществе. Как говорит президент, сбережение народа и возрождение традиционной семьи – это условия выживания нашей страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов: ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных», – добавил он.

В четверг на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ состоялась презентация нацпроекта «Семья». Все нынешние меры поддержки семей, показавшие эффективность, будут работать и в новом нацпроекте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Мы сохраним материнский капитал, единое пособие, социальный контракт, семейную ипотеку, выплату многодетным на погашение ипотечного кредита и другие меры», – приводит ТАСС слова Голиковой.

Она добавила, что в рамках нацпроекта продолжится «донастройка» этих мер поддержки. Одновременно в нацпроекте планируется решить новые задачи. «Большой блок будет посвящен укреплению семейных ценностей с использованием всех доступных форматов: от информационно-коммуникационной кампании и воспитательного компонента в школах до масштабных семейных конкурсов и организации клубов молодых семей», – добавила вице-премьер.