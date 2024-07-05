  • Новость часаПутин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
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    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 17:25 • Новости дня

    Путин: В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    «Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Как указал глава государства, Россия слышит со стороны Украины нежелание решать вопросы путем переговоров.

    Ранее помощник главы Российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин и Орбан в ходе своей беседы откровенно поговорили на тему украинского вопроса и двусторонних отношений.

    4 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад попросил Москву прекратить огонь для заключения мирного соглашения, когда российская армия была у Киева в 2022 году, Россия согласилась и в итоге была обманута, заявил президент России Владимир Путин.

    «Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

    В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

    Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.

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    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    4 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД
    Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, подтвердил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в каком-либо регионе мира.

    «Что касается развертывания, <…> я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы и говорили», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия в промышленном плане готова к производству ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

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    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

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    4 июля 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил о бессмысленности диалога с Верховной радой Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обращения к украинской Верховной раде не имеют смысла, поскольку большая часть ее депутатов напрямую подчиняется незаконной украинской власти, сказал президент России Владимир Путин.

    «Обратиться к [Верховной] Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине – это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, в июне глава российского государства называл условия для начала мирных переговоров с украинской стороной. Для этого Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    5 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира «надо действовать».

    По его словам, встреча с президентом Путиным – это миссия мира, передает РИА «Новости». Орбан добавил, что ради мира «надо действовать».

    Ранее Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    4 июля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
    Путин назвал талибов союзниками России по борьбе с терроризмом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Талибы (представители движения «Талибан», находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для России являются союзниками по борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства уточнил, что движение контролирует власть в Афганистане и заинтересовано в стабильности государства. По его словам, Россия в контакте с «Талибаном», но сроки возможного признания движения зависят от развития ситуации, передает RT.

    Ранее и. о. министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари заявил, что талибы открыты к диалогу с Россией в сфере безопасности и ценят намерение Москвы исключить движение из террористических списков.

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    4 июля 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Россия не видит возможности соглашения по Украине через посредника

    Путин заявил, что не видит возможности заключения соглашения по Украине через посредника

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что не видит возможности заключения договоренностей по Украине через посредника, так как у него не может быть необходимых полномочий.

    «Мы всегда выступаем за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», – сказал президент, отвечая на вопрос журналистов относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с РФ через посредников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы».

    Напомним, в июне глава российского государства называл условия для начала мирных переговоров с украинской стороной. Для этого Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    5 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан объяснил визит в Россию

    Орбан заявил, что приехал в Россию с «мирной миссией»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, прилетевший 5 июля в Москву с визитом, пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    «Мирная миссия продолжается. Следующая остановка – Москва», – заявил Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, недавно он посещал украинскую столицу и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

    В пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не может представлять ЕС на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Евросоюз исключает для себя любые контакты с российским лидером.

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    4 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности начать производство ракет средней и меньшей дальности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в промышленном плане готова к производству ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил президент РФ Владимир Путин, беседуя с прессой по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

    Путин напомнил, что уже говорил о том, что Россия считает себя вправе начать опытно-конструкторские работы, разработки, а в будущем и производство РСМД в связи с действиями США, передает ТАСС.

    «Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы), разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКР и разработки, мы готовы начать производство. Мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что России нужно начать производство ракет средней и малой дальности.

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    5 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    Орбан назвал особенной встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что считает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве особенной.

    Встреча в Кремле для обоих политиков не стала первой, однако она особенная, поскольку предыдущая состоялась до начала СВО, в феврале 2022 года, сказал Орбан, передает ТАСС.

    Он добавил, что Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, и это именно то, что разделяет эти встречи.

    Также премьер Венгрии выразил Путину благодарность за то, что российская сторона согласилась его принять.

    «Количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается. Венгрия, наверное, скоро станет единственной, кто говорит и с Россией, и с Украиной», – добавил он.

    Напомним, что Путин в ходе встречи намерен ознакомить Орбана с деталями предложений России по урегулированию на Украине.

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    4 июля 2024, 18:19 • Новости дня
    Новый нацпроект расширяет понятие российской семьи

    Эксперты назвали главные задачи представленного на выставке «Россия» нового нацпроекта «Семья»

    Новый нацпроект расширяет понятие российской семьи
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реализуемые нацпроектом «Семья» программы не имеют аналогов ни в советской практике, ни в зарубежном опыте строительства социальных государств. Например, пособие по уходу за ребенком до полутора лет смогут получать не только родители, но и ближайшие родственники, что расширяет понятие семьи и не ограничивает ее двумя поколениями. Цели и задачи нового нацпроекта обсудили политики и общественники в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Здоровая, благополучная, счастливая семья как основа развития страны».

    «Сегодня в России проживает 30 млн детей и 7,7 млн из них воспитываются в многодетных семьях. Но как гласит лозунг Года семьи: «Нам есть куда расти». Основная цель стартующего нацпроекта «Семья» – создание условий для того, чтобы семьи рожали еще одного ребенка», – подчеркнула Елена Семенова, замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ.

    Она напомнила, что одна из задач государства – обеспечить устойчивый рост рождаемости и увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Еще одна задача – формирование условий для роста благополучия многодетных и снижение числа бедных семей», – сообщила Семенова.

    «Необходимо учесть все вызовы. И один из них – это снижение числа женщин репродуктивного возраста. По данным Росстата, эта тенденция будет наблюдаться до 2046 года», – заметила спикер. Она полагает, что лозунгом в формировании нацпроекта должен стать девиз «Плюс один ребенок в каждой семье».

    По ее словам, к созданию нацпроекта «Семья» государство подошло «не с пустыми руками». «Принято решение о продлении мер по улучшению жилищных условий: выплата при рождении третьего ребенка в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, семейная ипотека на обновленных условиях, единое пособие, действует механизм социального контракта», – пояснила Семенова.

    «Защита семьи – абсолютный приоритет государства. То, что сейчас сделано в России в рамках семейной политики, не имеет аналогов ни в советской практике, ни в зарубежном опыте строительства социальных государств», – напомнил Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ.

    Он добавил, что в материнском капитале появилась норма, касающаяся усыновленных детей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет теперь могут получать не только родители, но и ближайшие родственники. «Это расширение понятия семьи. Мы возвращаемся к традициям, где семья – это существенно больше, чем два поколения», – заметил политолог.

    Еще один масштабный проект, направленный на поддержку семьи – конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Всего в состязаниях зарегистрировались почти 600 тыс. человек. Самому маленькому конкурсанту – пять лет, а самому возрастному – 108», – рассказала Оксана Ачкасова, заместитель гендиректора РСВ.

    «В финале в Москве примут участие 300 семей. Важно будет, как команда общается между собой, какие у них семейные ценности, это все будет учитываться при итоговой оценке конкурсантов. Призы – 30 жилищных сертификатов на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Все финалисты также отправятся в большие семейные путешествия», – добавила Ачкасова.

    В целом же политика государства и лично президента по защите семьи – это запрос общества, считает политолог Павел Данилин. Он напомнил, что в начале года ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 67% респондентов сочли крепкую семью ключевой ценностью. Более того, для 87% респондентов создание новой ячейки общества – не просто важнейшая ценность, а жизненная цель.

    «Это показывает укрепление традиционных ценностей в обществе. Как говорит президент, сбережение народа и возрождение традиционной семьи – это условия выживания нашей страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов: ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных», – добавил он.

    В четверг на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ состоялась презентация нацпроекта «Семья». Все нынешние меры поддержки семей, показавшие эффективность, будут работать и в новом нацпроекте, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Мы сохраним материнский капитал, единое пособие, социальный контракт, семейную ипотеку, выплату многодетным на погашение ипотечного кредита и другие меры», – приводит ТАСС слова Голиковой.

    Она добавила, что в рамках нацпроекта продолжится «донастройка» этих мер поддержки. Одновременно в нацпроекте планируется решить новые задачи. «Большой блок будет посвящен укреплению семейных ценностей с использованием всех доступных форматов: от информационно-коммуникационной кампании и воспитательного компонента в школах до масштабных семейных конкурсов и организации клубов молодых семей», – добавила вице-премьер.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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