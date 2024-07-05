Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».8 комментариев
Ушаков: Путин и Орбан откровенно обсудили кризис на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей беседы откровенно поговорили на тему украинского вопроса и двусторонних отношений, заявил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.
Путин и Орбан знают друг друга хорошо, потому «был вполне откровенный разговор по всем острым вопросам, касающимся украинского кризиса», сказал Ушаков, передает РИА «Новости».
Также они поговорили на тему двусторонних отношений, добавил он.
Премьер Венгрии в пятницу прибыл в Москву, он заявил, что приехал с «мирной миссией». Политик провел переговоры с президентом России. В Еврокомиссии предупредили, что визит премьера ставит под вопрос традиционную поездку членов ЕК в Венгрию.