В ЕК пригрозили отменить поездку еврокомиссаров в Венгрию из-за визита Орбана в Москву

Tекст: Алексей Дегтярев

Визит Орбана в Россию «ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну – председателя Совета ЕС», сказал Мамер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что такая поездка должна состояться после летних каникул.

«Это, как нам кажется, было бы неправильным развитием событий», – указал представитель ЕК.

Мамер отметил, что хотя Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с Россией, всё равно все понимают контекст, «когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС».

Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывал, что Орбан не может представлять Евросоюз на переговорах с Путиным, поскольку ЕС исключает для себя любые контакты с российским лидером.