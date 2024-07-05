Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
В ЕК пригрозили отменить поездку еврокомиссаров в Венгрию из-за визита Орбана в Москву
Поездка венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву ставит под вопрос традиционную поездку членов ЕК в Венгрию, ставшую председателем в Совете ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Визит Орбана в Россию «ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну – председателя Совета ЕС», сказал Мамер, передает РИА «Новости».
Он добавил, что такая поездка должна состояться после летних каникул.
«Это, как нам кажется, было бы неправильным развитием событий», – указал представитель ЕК.
Мамер отметил, что хотя Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с Россией, всё равно все понимают контекст, «когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС».
Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывал, что Орбан не может представлять Евросоюз на переговорах с Путиным, поскольку ЕС исключает для себя любые контакты с российским лидером.