Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».8 комментариев
Путин обсудил с Орбаном европейскую безопасность
Одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана в Москве стала архитектура европейской безопасности, об этом сообщил сам Путин на пресс-конференции по итогам встречи.
«Говорили и о возможных принципах будущей – возможной тоже – архитектуры безопасности в Европе», – сообщил российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин назвал насыщенными переговоры с Орбаном.