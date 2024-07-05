Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».8 комментариев
Путин назвал насыщенными переговоры с Орбаном
Переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном были насыщенными, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после их окончания.
«Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии <…> Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что это был «действительно полезный откровенный разговор», темами обсуждений были аспекты двустороннего взаимодействия двух стран, а также острые вопросы международной и региональной повестки дня.
Напомним, переговоры двух политиков длились более двух с половиной часов.