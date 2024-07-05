Путин назвал насыщенными переговоры с Орбаном

Tекст: Алексей Дегтярев

«Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии <…> Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что это был «действительно полезный откровенный разговор», темами обсуждений были аспекты двустороннего взаимодействия двух стран, а также острые вопросы международной и региональной повестки дня.

Напомним, переговоры двух политиков длились более двух с половиной часов.