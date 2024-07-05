Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

Tекст: Анастасия Куликова

Французская партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, ведет переговоры о присоединении к альянсу «Патриоты Европы», который недавно возглавил премьер Венгрии Виктор Орбан. В случае успеха переговоров «Патриоты» станут третьей по силе фракцией в Европарламенте, пишет британская газета Financial Times.

По данным FT, стороны могут прийти к согласию в понедельник. Напомним, на прошлой неделе Обран вместе с коллегами из Австрии и Чехии создал альянс «Патриоты Европы». Эксперты сочли это решение попыткой правых партий усилить суверенитет национальных государств и снизить роль Брюсселя в делах ЕС. Тем самым они начинают борьбу за переустройство ЕС.

Однако помешать Орбану могут и другие правые – прежде всего это касается евроконсерваторов (ECR), в среде которых доминирует позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В то же время немецкая «Альтернатива для Германии» пока не присоединилась ни к первым, ни ко вторым, но «Патриоты» с ней также ведут переговоры.

В этой связи FT называет отношение правых партий к России «разделительной линией»: если Мелони «является решительным защитником Украины», то Орбан, Ле Пен и Алиса Вайдель (лидер «АдГ») определены как политики, «традиционно придерживающиеся промосковских взглядов».

Что касается Орбана, то на этой неделе он проявляет большую дипломатическую активность ввиду того, что с 1 июля Венгрия стала страной – председателем ЕС. В частности, он совершил первый с начала СВО визит в Киев, где озвучил ряд мирных инициатив. Украинская сторона их отвергла, однако сам факт изменения повестки в ЕС – революционное событие.

Кроме того, уже объявлено о визите Орбана в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Из-за этого Орбан стал объектом критики со стороны различных политиков от Варшавы до Брюсселя, но премьеру Венгрии не привыкать. Свою миссию он объясняет так: председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но оно может побудить стороны к началу переговоров.

По мнению экспертов, усилия Орбана на украинском и на общеевропейском треке могут принести значительные результаты, однако старт этого процесса начнется с борьбы в Европарламенте. «Безусловно, в ЕП появится большая правая фракция. Причина проста: все остальные политические партии объединяются против правых, а те будут обороняться», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

«Кто станет лидером правых [в Евросоюзе], пока не ясно. Но я думаю, что скорее это будет француз, чем венгр. «Пропутинской партии» там тоже не будет, потому что правые в Европе не настолько сильно придерживаются пророссийских взглядов. Просто они не хотят войны с Россией», – объясняет Рар.

Эксперты также напоминают, что у Орбана могут возникнуть некоторые организационные сложности с формированием своего альянса в Европарламенте. Согласно регламенту, в составе парламентской фракции должно быть как минимум 25 депутатов от семи стран Европейского союза. И если по количеству депутатов «Патриоты Европы» этот вопрос решить способны, то по количеству государств им необходимо добавить к Венгрии, Чехии и Австрии еще четыре страны. А это довольно сложная задача.

В целом же правые силы намерены серьезно координировать усилия в новом Европарламенте, полагает политолог Владимир Корнилов. При этом вопрос присоединения партии «Национальное объединение» к блоку «Патриоты Европы» станет актуальным лишь после второго тура парламентских выборов во Франции.

«Дело в том, что Марин Ле Пен сейчас занята вопросами, связанными с выборами. От этих результатов зависит то, насколько она будет настроена на покорение общеевропейских вершин», – считает собеседник. На этом фоне Корнилов указал на растущую лидерскую роль Виктора Орбана.

«Венгрия с 1 июля стала страной–председателем в Совете ЕС, и венгерский премьер решил, что у него есть шанс проявить себя. Он взялся за активную работу на дипломатическом фронте и уже совершил визит в Киев, а в пятницу приехал в Москву», – напомнил Корнилов. По мнению собеседника, энтузиазм Орбана, в случае какой-либо неудачи, поутихнет в течение ближайших недель.

«Когда ему выгодно, он блокировал решения ЕС по поддержке Украины. А Мелони, например, этого не делала, хотя ее тоже относят к правому лагерю. Поэтому не стоит ожидать, что объединение правых, которые ориентированы на Орбана и Ле Пен, сделает их полностью единомышленниками. Вряд ли Ле Пен захочет признать первенство Орбана. Но он действительно стал той фигурой, с которой всем приходится считаться», – рассуждает политолог.