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    3 июля 2024, 09:00 • Политика

    Провал миротворческой миссии Орбана в Киеве устроил всех

    Эксперты разъяснили смысл высказанных Орбаном на Украине инициатив

    Провал миротворческой миссии Орбана в Киеве устроил всех
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Виктор Орбан впервые с начала СВО посетил Украину. Один из главных скептиков помощи ВСУ прибыл в Киев не только в статусе премьер-министра Венгрии, но и будучи лидером страны – председателя ЕС. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он озвучил предложения по урегулированию конфликта, которые революционны для нынешней Европы, неприемлемы для России и отвергнуты Украиной.

    Во вторник венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в Киев, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Он напомнил, что с 1 июля Венгрия стала страной – председателем ЕС, поэтому в ближайшие шесть месяцев главная цель Будапешта и Евросоюза – установление мира на украинской территории.

    В этой связи Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь для переговоров с Россией. Зеленский публично на это не отреагировал, однако позже представитель его офиса Игорь Жовква заявил, что Украина отвергает подобные предложения. Также по итогам серии мероприятий стороны условились работать над соглашением, которое урегулирует двусторонние проблемы, и договорились об открытии в Венгрии первой украинской школы за средства Будапешта.

    При этом венгерские источники отмечают, что визит Орбана в Киев был согласован после длительных переговоров о правах венгров, которые проживают на Западной Украине. По оценкам Будапешта, речь идет о 150 тыс. гражданах, чьи права в сфере языка, культуры и образования ограничены украинскими законами. Из-за этого Венгрия блокирует евроинтеграцию Украины.

    С другой стороны, Виктор Орбан известен своей позицией в отношении конфликта на Украине, которая критически отличается от общепринятой в ЕС. В частности, он выступает против поставок оружия для ВСУ, а также поддерживает достижение мирных договоренностей с Россией. В противном случае, как считает Орбан, конфликт на Украине «расползется» на территорию Европы и приведет к третьей мировой.

    На встречу Орбана с Зеленским отреагировали и в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «мы ничего не ожидаем, это не нам надо комментировать». «Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции», – цитирует Пескова РБК.

    По его мнению, на мероприятии «будет превалировать именно обязанность в разрезе брюссельских интересов», а не национальных. При этом Песков отметил, что Орбан известен как политик, который умеет весьма жестко отстаивать интересы собственной страны.

    «Во-первых, Орбан намерен вернуть венграм Закарпатья те права, которые полагались им по закону от 2012 года, но впоследствии были отобраны. Цель-максимум – создание в регионе автономии. Этот вопрос для Будапешта принципиален. Именно поэтому страна из раза в раз позволяет себе идти вразрез с общей линией ЕС по отношению к Киеву», – объясняет политолог Вадим Трухачев.

    Еще одна тема для обсуждений – это экономический аспект взаимоотношений двух стран. «В частности, встает вопрос о транзите российского газа через Украину. Правда, если Европа решит, что наше сырье им категорически не нужно, Орбан ничего с этим сделать не сможет. А что касается подпитки украинской энергосистемы, тут Будапешт, скорее всего, Киеву не откажет», – полагает аналитик.

    Трухачев также отметил призыв Орбана остановить военные действия для активизации переговоров. «В Киеве такая идея озвучена впервые. Другое дело, что аналогичные предложения со стороны Венгрии озвучивались и ранее, в том числе во время майского визита Си Цзиньпина в Будапешт. Более того, за несколько дней до председательства Венгрии в ЕС премьер эту позицию повторил», – напомнил он.

    «Ему важно обозначить себя как главного политика-миротворца. Это позволит Орбану набрать очки, а также поднять статус своего государства, чтобы в дальнейшем Евросоюз не мог оказывать на Будапешт столь серьезное давление», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Орбан не рассчитывал на то, что кто-либо из сторон конфликта примет его идею, считает политолог. Как минимум президент России неоднократно давал понять, что Москва не пойдет на заморозку конфликта для перехода к переговорам, подчеркнул Трухачев. Несколько иначе цели Орбана рассматривает политолог Лариса Шеслер. По ее словам,

    Орбан представляет позицию той части евроскептиков, которая в последнее время приходит к власти в результате выборов. «Европа правеет.

    Немало политиков склоняются к тому, чтобы остановить конфликт. Ведь его продолжение противоречит национальным интересам их стран», – поясняет она. «Поэтому я не исключаю, что Орбану поручили озвучить эту идею в Киеве, учитывая его оппозиционность. А то, что его инициативу не поддержали в Киеве – не проблема: брюссельские чиновники в свойственной себе манере могут списать неудачу на «пророссийского» венгра, который «все время торопит события», – допускает эксперт.

    В целом же спикер рассматривает предложение Орбана как коллективный ответ «правеющей Европы» на недавнее мирное предложение Владимира Путина. «Они как бы говорят – давайте остановим боевые действия там, где сейчас проходит линия соприкосновения», – уточнила политолог.

    Более того, предложение прекратить огонь может стать сигналом для Зеленского – если он всерьез не пересмотрит свои идеи о «границах 1991 года», Европа не станет поддерживать ВСУ в прежнем объеме. Однако европейцы опоздали с подобными предложениями. «Да, это максимально приемлемый вариант для Европы. Но он категорически неприемлем для России», – заключила она.

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