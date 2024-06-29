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Орбан заявил о кризисе христианской цивилизации в ЕС
Премьер Венгрии Орбан заявил о кризисе христианской цивилизации в ЕС
Европейские страны находятся в упадке и переживают кризис христианской цивилизации, из этого состояния их могут вывести только придерживающиеся традиционных ценностей правые партии, выразил мнение газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в данный момент христианская цивилизация, которая определяет рамки жизни, исчезает в Европе, передает ТАСС.
Премьер Венгрии также отметил, что за последние три десятилетия глобальный экономический вес континента значительно и неуклонно снижался – европейский порядок «исчезает на глазах».
Орбан добавил, что и способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике снизилась.
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