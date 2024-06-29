  • Новость часаВС России сбили украинский МиГ-29
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине появляется партизанское движение нового типа
    Российские войска освободили Шумы в ДНР
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    Мнения
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    8 комментариев
    29 июня 2024, 14:26 • Новости дня

    Орбан заявил о кризисе христианской цивилизации в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан заявил о кризисе христианской цивилизации в ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны находятся в упадке и переживают кризис христианской цивилизации, из этого состояния их могут вывести только придерживающиеся традиционных ценностей правые партии, выразил мнение газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, в данный момент христианская цивилизация, которая определяет рамки жизни, исчезает в Европе, передает ТАСС.

    Премьер Венгрии также отметил, что за последние три десятилетия глобальный экономический вес континента значительно и неуклонно снижался – европейский порядок «исчезает на глазах».

    Орбан добавил, что и способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике снизилась.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.

    26 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия

    Общее заявление ЕС с осуждением ответных мер России по поводу СМИ заблокировала Венгрия

    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственной страной ЕС, которая заблокировала совместное заявление всех стран сообщества с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, стала Венгрия, сообщил портал 444.hu со ссылкой на источники.

    Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, против выступила одна страна из 27.

    Как говорится в сообщении издания, источник из одного института ЕС сообщил, что против общего заявления выступило только венгерское правительство, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия в качестве ответной меры ограничила доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории,

    Коментарии (13)
    27 июня 2024, 10:17 • Новости дня
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит реализовывать идею о постройке линии обороны Евросоюза от мнимых угроз «шипами внутрь», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данные страны смогут «защитить себя» от мнимых угроз со стороны Москвы, только строить линию обороны нужно «шипами внутрь».

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    Коментарии (8)
    27 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины

    Боррель: Соглашение по безопасности ЕС с Украиной предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь

    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что это мероприятие особенно важно из-за подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По его словам, документ охватывает военную, финансовую и дипломатическую помощь.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет, предусматривающее помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

    Коментарии (4)
    28 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проекты «железного купола» ПВО и линии обороны на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой, заявил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

    По его словам, Польше удалось «пробить» проект общеевропейской системы ПВО, передает ТАСС.

    Туск добавил, что Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    Коментарии (19)
    28 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС. Причиной стало принятие в республике закона об иноагентах и отступление от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе.

    ЕС в этом заявлении призывает Грузию «развернуть текущий курс действий», который «ставит под угрозу» курс Тбилиси в Евросоюз и «де-факто ведет к остановке процесса вступления», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    О том, что европейская интеграция Грузии заморожена из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», ранее сообщал постпред ЕС в Грузии Павел Херчински.

    Более того, страны ЕС обсуждали, какие ограничения в этой связи следует ввести в отношении руководства Грузии, и рассматривали возможность заморозки финансирования ряда проектов.

    Коментарии (8)
    27 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина на полях саммита ЕС в Брюсселе подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

    Со стороны Украины подпись в документе поставил президент страны Владимир Зеленский, который для этого прибыл в Брюссель, передает ТАСС.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах.

    Коментарии (9)
    28 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии
    @ Zhao Dingzhe/ XinHua/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита в Брюсселе.

    Кроме того, руководителем Евросовета утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту, а главой дипломатии Евросоюза – премьера Эстонии Каю Каллас, передает ТАСС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна не поддержала кандидатуры Кошты и Каллас. Она выступила против «пакетного назначения», поскольку «уважает мнение, высказанное европейцами на выборах».

    Накануне стало известно, что страны ЕС решили выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК.


    Коментарии (21)
    28 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Боррель: Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лишь пять из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз поддержали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России, сообщает глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Грузия, Молдавия и Сербия к этому решению не присоединились.

    В заявлении Борреля говорится, что к решению Совета ЕС присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, передает ТАСС.

    К этому решению, по его словам, также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

    Хотя страны-кандидаты обязаны по условиям вступления в ЕС согласовываться с внешнеполитической позицией Брюсселя, их мнение не учитывается при принятии решений.

    Коментарии (5)
    28 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Грузия пообещала с достоинством вступить в ЕС в 2030 году

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия, резко критикуемая Евросоюзом из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», намерена с достоинством вступить в ЕС в 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы уверены, что если с достоинством продолжим процесс евроинтеграции, цель вступления в ЕС достижима к 2030 году», – сказал он, выступая в пятницу в парламенте с ежегодным отчетом правительства.

    «Конкретные европейские политики выступают по отношению к Грузии с критическими, негативными заявлениями, но мы помним подобные заявления в прошлом. Были процессы, которые негативно сказались на прогрессе нашей страны на пути европейской интеграции, но мы к такому, включая несправедливые заявления, привыкли», – сказал глава правительства Грузии.

    По словам Кобахидзе, несмотря на это, Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации, получила безвиз и статус кандидата. «Такой опыт дает нам оптимизм», – заявил он.           

    Ранее лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС.

    Коментарии (14)
    28 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите ЕС не удалось договориться о кредите Украине от G7 на сумму 50 млрд долларов с использованием доходов от замороженных российских активов, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель

    Мишель заявил о продолжении обсуждения данного вопроса. Он напомнил, что в «G7 пообещали выделить Украине еще 50 млрд долларов». Мишель выразил уверенность, что «важные решения», которые позволят выделить «этот пакет помощи Украине» будут согласованы «в ближайшие недели». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает предоставить Украине первые деньги по этому кредиту «до конца года», передает ТАСС.

    При этом фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

    Коментарии (4)
    28 июня 2024, 02:46 • Новости дня
    ЕС собрался разработать новый режим санкций против России

    Страны ЕС договорились о разработке нового режима санкций в связи с «подрывной деятельностью» России

    Tекст: Максим Попов

    Страны Евросоюза приняли решение о разработке нового режима санкций в отношении России за якобы ведущуюся на территории Евросоюза подрывную деятельность, говорится в итоговом документе саммита стран ЕС в Брюсселе.

    В частности, главы стран Европейского союза осудили все виды гибридных действий, предпринимаемых третьими странами с целью оказать влияние на ЕС. К таким действиям относятся запугивание, саботаж, подрывная деятельность, иностранное манипулирование и вмешательство, распространение дезинформации и кибератаки, а также использование мигрантов в качестве инструмента давления, передает ТАСС.

    Саммит утверждает, что Россия, по мнению участников, «активизировала свои операции» в странах ЕС, и в ответ на это ЕС поручил Совету ЕС разработать новый санкционный режим. Кроме того, участники саммита договорились усилить сотрудничество с партнерами для борьбы с пророссийскими взглядами в СМИ и дезинформацией.

    До этого, главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет.



    Коментарии (2)
    28 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Сербии отказались поддержать новые санкции против России

    Tекст: Александра Юдина

    Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

    По его словам, за отказ от исторически самого надежного друга Сербии открыли бы главу «переговорной платформы о вступлении в ЕС», после чего  прилетело бы требование об упразднении республики Сербской Боснии и Герцеговины, а далее – требование о признании Косово, передает РИА «Новости».

    Вулин отметил, что Сербия – самостоятельная и свободная страна, которая ценит Россию и не хочет терять друга, который «веками ее поддерживал».

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и вице-премьер Сербии обсудили отпор вмешательству Запада во внутренние дела.

    Коментарии (0)
    27 июня 2024, 12:29 • Новости дня
    ЕК заявила о несоответствии критериям кандидатов на вступление в еврозону

    Еврокомиссия заявила о несоответствии кандидатов на вступление в еврозону необходимым критериям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ни одна страна Евросоюза из числа кандидатов на вступление в еврозону не соответствует полностью всем необходимым критериям, говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК).

    Шесть стран – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия и Швеция – были оценены на соответствие маастрихтским критериям. Необходимыми критериями для вступления в еврозону являются показатели устойчивости финансовой системы, уровень цен и стабильный курс валюты, передает ТАСС.

    Несмотря на прогресс, достигнутый по ряду показателей, ни одна страна сегодня не отвечает всем критериям для присоединения к еврозоне.

    На основе отчетов ЕК, которые делаются раз в два года либо по специальному запросу страны, Совет ЕС принимает решение о возможности перехода государства на единую европейскую валюту.

    Сейчас евро является официальной валютой в 20 странах.

    Напомним, последней на сегодняшний день страной, присоединившейся к еврозоне, стала Хорватия – 1 января 2023 года.

    Коментарии (104)
    26 июня 2024, 18:31 • Новости дня
    Названа дата подписания соглашения по безопасности Украины с ЕС

    Украина и ЕС 27 июня подпишут соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Евросоюзом (ЕС) будет подписано в четверг, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав государств и правительств стран сообщества.

    Документ будет подписан на полях саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня, сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет.

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 03:08 • Новости дня
    Лидеры ЕС решили нарастить военные поставки Киеву

    Главы Евросоюза выступили за наращивание Украине поставок ракет, боеприпасов и систем ПВО

    Tекст: Максим Попов

    Главы государств и правительств стран ЕС по итогам переговоров в Брюсселе выступили за наращивание военных поставок Киеву, в том числе ракет, боеприпасов и систем ПВО, говорится в итоговом документе саммита.

    «Евросовет призывает к существенному увеличению военной помощи Украине. В частности, срочно необходимы системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Кроме того, страны ЕС приняли решение о разработке нового режима санкций в отношении России за якобы ведущуюся на территории Евросоюза подрывную деятельность.


    Коментарии (3)
    Главное
    WP опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Инвестор в США назвал использование российских активов воровством
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом
    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
    Во второй тур выборов президента Ирана прошли Пезешкиян и Джалили
    Журнал Time выпустил обложку с Байденом и подписью «паника»
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце

    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности

    Перейти в раздел

    Как и зачем ЮАР помогает России

    Южно-Африканская Республика намерена прислать в Россию, на предстоящий осенью саммит БРИКС в Казани, крупную делегацию во главе с президентом страны. Интерес ЮАР к развитию отношений имеет и политическую, и экономическую, и даже эмоциональную подоплеку. «ЮАР очень помогает России», – говорят эксперты и объясняют, с чем это связано. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............