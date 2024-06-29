Премьер Венгрии Орбан заявил о кризисе христианской цивилизации в ЕС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент христианская цивилизация, которая определяет рамки жизни, исчезает в Европе, передает ТАСС.

Премьер Венгрии также отметил, что за последние три десятилетия глобальный экономический вес континента значительно и неуклонно снижался – европейский порядок «исчезает на глазах».

Орбан добавил, что и способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике снизилась.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.

