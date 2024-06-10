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    10 июня 2024, 14:08 • Политика

    Европа ушла вправо

    Успех евроскептиков на выборах затруднит поддержку Украины Европой

    Европа ушла вправо
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    В воскресенье завершились выборы в Европарламент. Их результатом стал рост влияния правых партий в ряде государств объединения. Особо напряженная ситуация сложилась во Франции и Германии, где правящие коалиции проиграли оппозиционным силам и возникла перспектива переизбрания правительств. Почему партии Шольца и Макрона растеряли популярность и как результаты выборов отразятся на политике Евросоюза?

    В ЕС подводят итоги выборов в Европарламент (ЕП), проходивших с 6 по 9 июня. Данная электоральная кампания считается крупнейшей из транснациональных во всем мире. По ее завершении в законодательный орган объединения будут избраны 720 депутатов.

    По предварительным подсчетам, в целом ряде стран победу одержали правые силы. Как пишет издание Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), в Австрии лидирует Австрийская партия свободы (АПС), получившая 25,5% голосов. Она известна жесткой критикой антивоенных санкций Запада в отношении России.

    Схожие тенденции наблюдаются и в Испании: большинство голосов (34,18%) получила правоцентристская Народная партия. Социалистическая рабочая партия, в которой состоит и действующий премьер государства Педро Санчес, уступила своим оппонентам, показав результат 30,19%. Тройку лидеров замыкает ультраправая Vox – 9,62%.

    Согласно данным экзитполов, представители правой идеологии одержали победу и в Италии. Партия действующей главы парламента Джорджи Мелони «Братья Италии», по предварительным подсчетам, получит голоса 26-30% граждан. На втором месте идут левоцентристы из Демократической партии с результатом 21-25%.

    Однако в основном политическая картина ЕП не претерпела значительных изменений. Так, Европейская партия власти даже усилила свои позиции, получив 189 мандатов, сообщает ТАСС. Социалисты и либералы достигли результата в 135 и 83 места соответственно. Умеренные правые заняли 72 кресла, а крайне правые – 58.

    В массиве стран эксперты обращают внимание на итоги голосования во Франции и Германии. Так, в ФРГ социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца, по данным опросов, заняли лишь третье место с результатом 14%. Не лучше обстоят дела и у их партнеров по коалиции: «Зеленых» поддерживает 12%, а Свободную демократическую партию – 5%.

    Лидером стал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). За него проголосовали 29,5% граждан. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), в свою очередь, уверенно занимает второе место с результатом 16,5%.

    Не менее драматично развивается ситуация во Франции. Здесь действующая правящая партия президента Эммануэля Макрона «Возрождение» набирает лишь 15% голосов, в то время как их оппоненты из ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен занимают первое место с результатом 32%.

    На этом фоне глава государства объявил о роспуске парламента. По его заявлению, уже в ближайшее время он подпишет декрет о созыве новых выборов в органы законодательной власти. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля. При этом представители фракции «Республиканцы», получившие 6,8% голосов, отказались от формирования единой коалиции с политической силой Макрона, сообщил в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) глава партии Эрик Сьотти.

    Несмотря на то, что в ряде государств голосование носило протестный характер, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не собирается менять выбранный курс. «Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», – заявила она.

    Итоги выборов в ЕП в своем Telegram-канале прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света – Макрон и Шольц – потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», – пишет она.

    По ее мнению, данный результат можно считать «заслуженным», поскольку он вытекает из многолетнего игнорирования реальных запросов людей и общества. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркивает Матвиенко. Свое сообщение она резюмирует замечанием: «Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    «Итоги выборов стали серьезным предупреждением всем правящим элитам.

    Практически все ведущие партии теряют голоса», – говорит немецкий политик Вальдемар Гердт. Спикер называет это сигналом к тому, что «Европе пора прекращать играть в войнушку». Собеседник указывает – теперь политикам придется если не менять, то корректировать свой курс. «Я думаю, они понимают, что сколько не занимайся промыванием мозгов, пробуждение народа не остановить. Конечно, стремительно Запад не изменится, боясь потерять лицо, но постепенно ситуация будет трансформироваться», – рассуждает Гердт.

    Он также считает, что в скором времени Урсула фон дер Ляйен будет переназначена на новый срок, поскольку, по версии спикера, у нее есть два пути: «сесть в тюрьму по ряду обвинений или удержаться у власти».

    «Европа политически ушла вправо. Усилились позиции тех, кто выступает против брюссельской бюрократии и за укрепление национальных интересов государств – членов Евросоюза. Однако за последние годы либеральные, зеленые и другие левые силы смогли прочно укрепиться на руководящих постах Европы. Эти элиты будут бороться за свою власть, в том числе запретами и политическими махинациями. Рычаги исполнительной власти правящие круги отдавать не собираются, поэтому во внешней политике ЕС судьбоносных перемен пока не будет», – добавляет германский политолог Александр Рар.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как АдГ или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей.

    Главный победитель в ФРГ – ХДС, партия Урсулы фон дер Ляйен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят»,

    – подчеркнул он. «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели Шольц», – акцентирует эксперт.

    «Общая картина уже ясна: консерваторы и социал-демократы остаются при своих. Главой ЕК будет Урсула фон дер Ляйен или кто-то из представителей Европейской народной партии, а комиссаром по внешней политике и безопасности – кто-то из социалистов», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. В то же время свои позиции укрепили правые евроскептики, продолжил он. «Единственное, они разобщены», – уточнил собеседник. Тем не менее

    правые евроскептики, более-менее лояльные России, получают свыше 100 депутатских мест и уверенное третье место, акцентировал политолог. Такой результат Трухачев называет успехом.

    «Конечно, это не триумф, однако при формировании бюджета, в том числе военного, а также при обсуждении помощи Украине игнорировать их мнение не получится. Поэтому и для России это важный итог», – детализировал он.

    Он также напомнил о решении Макрона распустить Национальное собрание и провести досрочные выборы. По мнению политолога, примеру президента Франции последует и Олаф Шольц. «Но досрочные выборы в Германии нам ничего хорошего не сулят. В новой коалиции ХДС/ХСС окажутся все те же демократы и антироссийские «Зеленые», – допускает собеседник.

    Трухачев также не исключает, что досрочные выборы проведут в Чехии, где премьер Петр Фиала, который «из штанов выпрыгивал ради поддержки Украины и рвал с Россией все связи», с треском проиграл по итогам голосования в ЕП. Кроме того, доцент РГГУ указал на падение рейтинга премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

    Решение президента Франции о роспуске Национального собрания связано вовсе не с надеждами Макрона на победу его партии, объясняет Сергей Федоров, ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН. «Потерпев сокрушительное поражение на европейских выборах, партия едва ли может рассчитывать на успех через три недели», – считает он.

    По прогнозам эксперта, «Национальное объединение» во главе с Жорданом Барделла одержит победу на предстоящих выборах. Вместе с тем собеседник не ожидает оглушительного поражения «макронистов» и других партий.

    «Дело в том, что национальные выборы отличаются от европейских: здесь и избиратели активнее, и явка внушительнее. В совокупности это может изменить соотношение сил», – уточнил он.

    Поэтому Федоров допускает, что «лепенисты» не получат абсолютное большинство в нижней палате. «Встанут вопросы о том, с кем «Национальное объединение» сможет создать коалицию и кто будет премьер-министром в этих условиях. Перспективным выглядит Барделла – молодая политическая звезда нынешней Франции. На коалицию не согласятся его политические враги – «макронисты», крайние левые и социалисты. Поэтому перспективы возможного коалиционного правительства остаются смутными», – указал собеседник.

    Так или иначе, по мнению Александра Рара, Запад пока не намерен менять свою нынешнюю политику. «Несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы продолжат поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

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