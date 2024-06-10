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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

    9 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент

    Экзит-пол: Блок оппозиции ХДС/ХСС обошел партию Шольца на выборах в ЕП в Германии

    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место, свидетельствуют данные опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap.

    Правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) занимает второе место с 16,5%, партия Шольца занимает третье место – 14%, передает РИА «Новости».

    Партнеры СДПГ по коалиции «Зеленые по данным опроса могут получить 12%. Еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), могут получить 5%.

    В четверг Нидерланды стали первой страной Евросоюза, в которой начались выборы депутатов Европейского парламента нового созыва. Утром четверга, 6 июня, открылись первые избирательные участки.

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    10 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    Макрон объявил о роспуске парламента Франции

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции после победы ультраправых на выборах в Европарламент

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

    «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил Макрон, передает «Российская газета». 

    Отмечается, что победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов. Партия Макрона набрала лишь чуть более 15% голосов.

    Ле Пен уже заявила, что ее партия готова взять власть в стране, если французы доверят ей это право.

    В совокупности ультраправые партии набрали около 40% голосов избирателей.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    10 июня 2024, 10:44 • Новости дня
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана набрала 44,6% на выборах в Европарламент, получив наименьший результат за 20 лет, следует из предварительных подсчетов национального избирательного бюро Венгрии.

    Отмечается, что последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в 2004 году, 20 лет назад, тогда она набрала 47,4% избирателей.

    Между тем за оппозицию «Уважение и свобода» («Тисза») отдали голоса 29,7% избирателей, отмечается, что это лучший для партии от оппозиции результат за 14 лет, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию» и будет брать вверх снова и снова.

    Также он заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения на выборах в Европарламент его партии «Возрождение».

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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    10 июня 2024, 04:17 • Новости дня
    Правительство Бельгии ушло в отставку после поражения на выборах
    Правительство Бельгии ушло в отставку после поражения на выборах
    @ Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Бельгии во главе с премьер-министром Алкесандером Де Кроо ушло в отставку после поражения его партии Open VLD на парламентских выборах.

    «Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность», – заявил Де Кроо, передает ТАСС

    По предварительным данным, на выборах во Фландрии победу одержала умеренно правая партия «Новый фламандский альянс». Второе место заняли более радикальные правые – «Вламс беланг».

    Обе партии выступают за жесткий контроль миграции и суверенитет Фландрии.

    В Валлонии победу одержало либеральное «Реформаторское движение».

    Несмотря на отставку, правительство Де Кроо продолжит выполнять свои обязанности в режиме «текущих дел» до формирования новой правящей коалиции, что может занять несколько месяцев.

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    10 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Маск усомнился в экстремизме «Альтернативы для Германии»
    Маск усомнился в экстремизме «Альтернативы для Германии»
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает критики в адрес правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят «крайне правая», но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими», – написал Маск на своей странице в соцсети, передает ТАСС

    Заявление Маска было сделано на фоне предварительных итогов выборов в Европарламент, согласно которым правые партии усилили свои позиции.

    «Альтернатива для Германии» не входит ни в одну из официальных фракций Европарламента.

    Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в двойных стандартах: по его словам, «Альтернативу для Германии» «подозревают в каких-то неонацистских позициях, а людей, сотрудничавших с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят».

    «Вот это мы и называем двойными стандартами – как во внутренней политике, так и во внешней», – заключил Путин.

    Он также подчеркнул, что не видит никаких признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии» и при этом заявил, что Россия не имеет с этой партией системных отношений.

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    10 июня 2024, 06:50 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

    Автор инициативы – глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

    Повторное нарушение, согласно законопроекту, будет грозить лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. 

    Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Речь идет о нарушении правил при перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

    Отмечается, что правительство поддержало законопроект с учетом доработок.

    Ранее сообщалось, что в России ввели штрафы за езду на летней резине зимой.

    Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

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    9 июня 2024, 21:28 • Новости дня
    Оппозиция призвала Шольца поставить в бундестаге вопрос о вотуме доверия кабмину

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

    Призыв прозвучал на фоне провальных для правящей коалиции опросов на выходе с участков на выборах в Европарламент, передает РИА «Новости».

    Генсек ХДС назвал результат «классным», но отметил, что Шольцу «следует поставить вопрос о вотуме доверия в бундестаге».

    Аналогично высказался и глава ХДС Фридрих Мерц.

    Напомним, оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место.

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    9 июня 2024, 22:07 • Новости дня
    Газманов и «Любэ» выступили на концерте в честь съезда молдавского блока «Победа»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялся праздничный концерт, приуроченный к второму съезду молдавского оппозиционного блока «Победа». На нем выступили российские артисты Олег Газманов и группа «Любэ».

    Газманов обратился к зрителям с призывом к единству россиян и молдаван, отмечая общие ценности и исторические связи.

    «Очень хочется, чтобы мы были вместе. Мы исторически вместе. У нас общие ценности. Видим, что так, как мы относимся к родителям, к семье, к детям – это наши ценности и мы никому не дадим их изменить», – приводит слова Газманова ТАСС.

    Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также высказался о необходимости сохранения дружеских отношений между Россией и Молдавией.

    «И как-то нас разрывать – для нас, по крайней мере, это очень болезненно. И это неправильно. Мы как жили дружно, так и должны жить... А их наши враги тянут к себе», – сказал он.

    В концерте также приняли участие группа «Эскадрон» и итальянский дуэт Duo BACIO, исполнивший песню «Журавли» на итальянском языке.

    Съезд блока «Победа» прошел в Москве с участием около 4 тысяч человек. Лидер блока Илан Шор заявил, что в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, политическая сила запускает кампанию за сближение с ЕАЭС.

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул объяснила, что съезд проходит в России, потому что в Молдавии оппозиции «угрожают предатели, захватившие власть».

    Ранее сообщалось, что Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве.

    В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».



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    10 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.

    «Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС

    В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

    Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

    Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.

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    10 июня 2024, 08:02 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью

    Глава Брянской области Богомаз: ПВО уничтожила три украинских дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Над Навлинским районом Брянской области уничтожены три украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что система ПВО ликвидировала в небе над Навлинским районом три украинских беспилотника.

    Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.

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    10 июня 2024, 12:59 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали поражение Макрона на выборах в Европарламент

    Песков назвал внутренним делом Франции победу правых на выборах в Европарламенте

    Tекст: Вера Басилая

    Победа французских крайне правых на выборах в Европарламент и роспуск Национального собрания являются внутренними делами Франции, Россия не вмешивается в дела других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле будут внимательно наблюдать за последствиями выборов, учитывая чрезвычайно недружественный настрой к России французского руководства, передает ТАСС.

    Песков, комментируя итоги выборов в ЕП, предположил, что большинство будет проукраинским, но нельзя не заметить повышение популярности правых партий, которые со временем будут «наступать на пятки» проевропейским силам.

    Ранее Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения его партии на выборах в ЕП.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца несостоятельными национальными лидерами.

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    10 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории» из-за результатов выборов в ЕП

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и на «свалку истории» из-за результатов выборов в Еропарламент.

    По его словам, результаты выборов в ЕП стали отражением неумелых мер Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет граждан их стран, передает РИА «Новости».

    «Пора уйти в отставку! На свалку истории», – отметил Медведев.

    Ранее Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения его партии на выборах в ЕП.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца несостоятельными национальными лидерами.

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    Почему Шольц не верит в поражение Украины

    Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал признать силу Украины. По мнению канцлера, Киев «нельзя поставить на колени, заставить сдаться и диктовать ему условия капитуляции». По мнению экспертов, Шольц намеренно отрицает реальность на фронте, создавая в глазах германского электората образ сильного европейского лидера. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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