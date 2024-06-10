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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    41 комментарий
    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придется воевать. Хорошая новость: это не будет третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    12 комментариев
    10 июня 2024, 03:21 • Новости дня

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции после победы ультраправых на выборах в Европарламент

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

    «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил Макрон, передает «Российская газета». 

    Отмечается, что победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов. Партия Макрона набрала лишь чуть более 15% голосов.

    Ле Пен уже заявила, что ее партия готова взять власть в стране, если французы доверят ей это право.

    В совокупности ультраправые партии набрали около 40% голосов избирателей.

    7 июня 2024, 22:25 • Новости дня
    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена

    Странное поведение Байдена на церемонии в Нормандии вынудило Макрона повторить действия президента США

    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

    На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

    Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может  поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.

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    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    8 июня 2024, 02:43 • Новости дня
    Макрон призвал освободить задержанного в Москве француза

    Tекст: Антон Антонов

    Париж призывает Россию как можно быстрее освободить задержанного в Москве сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога француза Лорана Винатье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон призвал Москву «прояснить все элементы этого дела». По его словам, обвинения Винатье якобы являются частью пропаганды, передает ТАСС.

    Напомним, СК предъявил Винатье обвинение в сборе военной информации.

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    9 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов – ложь, и во Франции это знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он призвал обратить внимание, как «завибрировали наши французские коллеги», а премьер-министр вдруг стал говорить, что на Украине нет инструкторов.

    «Это неправда. И они это знают», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    7 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Макрон объявил о старте обучения украинских пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские пилоты приступают к обучению во Франции, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, которая проходит в Елисейском дворце.

    По словам Макрона, обучение украинских летчиков «начинается в настоящий момент», передает ТАСС.

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов.

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    8 июня 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину

    Макрон собрался создать коалицию для направления западных военных инструкторов на Украину

    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал «легитимной», подчеркнув, что «речь не идет о развертывании европейских войск на линии фронта», передает ТАСС.

    «Разве обучать мобилизованных солдат на суверенной территории Украины – это эскалация?» – сказал он. По его словам, Франция хочет подключить к программе подготовки «партнеров, многие из которых уже дали на это свое согласие». Париж планирует «создать как можно более широкую коалицию» для ее реализации.

    Макрон подчеркнул, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранять контроль над эскалацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Он объявил о старте обучения украинских пилотов. Макрон подтвердил разрешение наносить удары по регионам, которые Париж признает российскими, а не украинскими.

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    7 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    Сотрудника швейцарского гумцентра в Москве обвинили в сборе военной информации

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России предъявил обвинение в сборе военной информации сотруднику швейцарского Центра гуманитарного диалога гражданину Франции Лорану Винатье.

    По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, Винатье инкриминируется незаконное получение сведений, составляющих гостайну, передает ТАСС.

    Как полагает следствие, мужчина в период с 2020 года по март 2024 года собирал сведения, составляющие гостайну России, используя свое служебное положение и личные связи.

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    7 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле заявления Макрона по Украине назвали провокационными

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о прямом участии в конфликте на Украине провокационными и нагнетающими напряженность.

    По его словам, Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, а также декларирует готовность прямого участия Франции, как члена НАТО и ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные заявления являются провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному.

    Песков добавил, что Путин вряд ли успел ознакомиться с последним интервью Макрона, так как завершил переговоры за полночь.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппов ответ на это назвал Макрона безумцем.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала о последствиях передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

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    7 июня 2024, 14:26 • Новости дня
    ЕК рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендацию Совету Евросоюза (ЕС) начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в сообщество, сообщила представитель ЕК Ана Пизонеро.

    В ходе пресс-конференции в Брюсселе она сообщила, что пункт начала переговоров с Украиной и Молдавией был включен в повестку встречи послов стран ЕС, передает ТАСС.

    ЕК считает, что Украина и Молдавия выполнили все условия для начала переговоров об их членстве в ЕС, эта информация была передана странам – членам объединения, теперь им предстоит принять решение, сказала Пизонеро.

    Ранее европейское издание газеты Politico писало о намерении Евросоюза с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины.

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    7 июня 2024, 14:22 • Новости дня
    Россия призвала ЮНЕСКО вмешаться в случай с невыдачей Францией визы главе ФАДН

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия призвала гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле вмешаться в ситуацию с невыдачей Францией визы руководителю Федерального агентства по делам национальностей в России Игорю Баринову.

    Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она назвала произошедшее очередным случаем нарушения Парижем действующих международно-правовых норм, проявлением «порядка, основанного на правилах».

    Ранее посол России в Париже Алексей Мешков заявил о создании Францией проблем для дипломатов во время Олимпиады.

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