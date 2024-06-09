Оппозиция призвала Шольца поставить в бундестаге вопрос о вотуме доверия кабмину

Tекст: Ольга Иванова

Призыв прозвучал на фоне провальных для правящей коалиции опросов на выходе с участков на выборах в Европарламент, передает РИА «Новости».

Генсек ХДС назвал результат «классным», но отметил, что Шольцу «следует поставить вопрос о вотуме доверия в бундестаге».

Аналогично высказался и глава ХДС Фридрих Мерц.

Напомним, оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место.