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    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    56 комментариев
    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    10 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    Макрон объявил о роспуске парламента Франции

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции после победы ультраправых на выборах в Европарламент

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

    «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил Макрон, передает «Российская газета». 

    Отмечается, что победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов. Партия Макрона набрала лишь чуть более 15% голосов.

    Ле Пен уже заявила, что ее партия готова взять власть в стране, если французы доверят ей это право.

    В совокупности ультраправые партии набрали около 40% голосов избирателей.

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    7 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон согласен с Россией о намерении сохранить ограничения на стратегические ядерные арсеналы после истечения срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, заявили в Белом доме.

    Как указал специальный помощник президента США Пранай Вадди, необходимо готовиться к тому, что Вашингтону не удастся выработать с Москвой соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, нельзя исключать, что «данные ограничения исчезнут без замены», когда в 2026 году истечет срок действия ДСНВ, передает «Московский комсомолец».

    Ранее Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    8 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    США начали вывод войск из Нигера
    США начали вывод войск из Нигера
    @ Andrew Craft/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Нигера, сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

    Киау сообщил телеканалу Afrique Media, что 269 военнослужащих США и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер, передает ТАСС.

    Напомним, США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.

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    8 июня 2024, 00:56 • Новости дня
    Россиянин признал вину в нарушении санкций в США

    Россиянин с американским гражданством Тимашев признал вину в нарушении санкций против Москвы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США.

    Как заявил минюст, Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. По данным ведомства, он пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы» в Казахстан, зная, что те в результате попадут в Россию. Тимашеву грозит до пяти лет тюрьмы, приговор ожидается в ноябре, передает ТАСС.

    Напомним, в марте гражданин России Максим Марченко в США признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    7 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Он напомнил, что до Чернобыльской катастрофы мир стал свидетелем аварии на американской станции Три-Майл-Айленд в 1979 году, когда произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, но за пределы станции радиоактивные вещества не попали. При этом 11 марта 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ, передает ТАСС.

    «Было три крупных аварии. <…> Три-Майл-Айленд – прошел, Фукусима – вообще стерта, как будто ничего не было. А про Чернобыль – черт-те что. Они раздули это, ударили по лидерам [развития ядерных технологий в СССР] – [академику Анатолию] Александрову, по столпам, которые были. Напугали нами весь мир. Они начали кампанию против нас», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института также отметил, что Чернобыльская авария стала первым инструментом, который использовался западным миром «как кувалда, по полной программе» для разрушения Советского Союза.

    Кроме того, Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», уверен он.

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    8 июня 2024, 00:25 • Новости дня
    США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

    Tекст: Антон Антонов

    США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия, сообщил спецпомощник американского президента, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

    Как заявил Вадди, Белый дом рассчитывает, что Путин сохранит свою позицию по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    Вадди сказал, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Комментируя возможность переговоров по стратегической стабильности, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта, Вадди сказал, что «не может ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения». Он заверил, что США «открыты для обсуждения» и «были бы рады ответу» на переданное в 2023 году неофициальног предложение встречи для обсуждения ДСНВ.

    По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения. Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. Путин сказал: «Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости».

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    10 июня 2024, 04:17 • Новости дня
    Правительство Бельгии ушло в отставку после поражения на выборах
    Правительство Бельгии ушло в отставку после поражения на выборах
    @ Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Бельгии во главе с премьер-министром Алкесандером Де Кроо ушло в отставку после поражения его партии Open VLD на парламентских выборах.

    «Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность», – заявил Де Кроо, передает ТАСС

    По предварительным данным, на выборах во Фландрии победу одержала умеренно правая партия «Новый фламандский альянс». Второе место заняли более радикальные правые – «Вламс беланг».

    Обе партии выступают за жесткий контроль миграции и суверенитет Фландрии.

    В Валлонии победу одержало либеральное «Реформаторское движение».

    Несмотря на отставку, правительство Де Кроо продолжит выполнять свои обязанности в режиме «текущих дел» до формирования новой правящей коалиции, что может занять несколько месяцев.

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    9 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Салливан: ВСУ воспользовались разрешением наносить удары по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В интервью телеканалу CBS он заявил, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу». Салливан добавил, что украинские силы применили это разрешение на поле боя, передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    9 июня 2024, 15:29 • Новости дня
    В США допустили применение ядерного оружия из-за России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад может прибегнуть к ядерному оружию в случае войны с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный блок может применить ядерное оружие в случае развязывания войны с Россией, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, проблема состоит в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, поскольку «их очень сильно потреплют на обычном фронте». И у них, по его словам, не останется других средств для борьбы с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что войска этого блока не продержатся и двух недель, в скором времени у них возникнут логистические проблемы.

    Эксперт отметил, что у Запада «нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, потому что они их уже передали Киеву».

    Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. При этом президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

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    10 июня 2024, 10:44 • Новости дня
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана набрала 44,6% на выборах в Европарламент, получив наименьший результат за 20 лет, следует из предварительных подсчетов национального избирательного бюро Венгрии.

    Отмечается, что последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в 2004 году, 20 лет назад, тогда она набрала 47,4% избирателей.

    Между тем за оппозицию «Уважение и свобода» («Тисза») отдали голоса 29,7% избирателей, отмечается, что это лучший для партии от оппозиции результат за 14 лет, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию» и будет брать вверх снова и снова.

    Также он заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения на выборах в Европарламент его партии «Возрождение».

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