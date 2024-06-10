Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.4 комментария
Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП
Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.
Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.
По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».
Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.