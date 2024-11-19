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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участие США в конфликте
    Эстония призвала Европу готовить войска к отправке на Украину
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 12:38 • Новости дня

    В Госдепе подтвердили разрешение Байдена на удары вглубь России

    Помощник госсекретаря США подтвердил разрешение Байдена на удары вглубь России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo.

    Он отметил, что данное решение позволит Украине «больше возможностей защищаться». По мнению представителей Вашингтона, такая мера может способствовать тому, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам, сообщает ТАСС.

    При этом ранее представитель Госдепартамента Мэттью Милле не подтвердил согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    45 комментариев

    Помощник президента США Джейк Салливан отметил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

    19 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио

    Песков назвал в качестве условия отмены российских санкций против Рубио снятие санкций США с Лаврова

    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио, который выдвинут в США на пост главы Госдепа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, могут ли с Рубио снять санкции в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь президента России заявил: «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» Песков подчеркнул, что возможен только «обоюдный процесс», передает ТАСС.

    Он также заверил, что Россия «открыта для нормализации» отношений с США, но не может и не собирается «в одиночку танцевать танго». Песков указал, что не Москва запустила «санкционную гонку», та была «инициирована Вашингтоном».

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

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    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

    На ваш взгляд
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    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

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    18 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России

    Володин: Разрешение США на удары вглубь России негативно повлияет на судьбу Украины

    Володин допустил ответ новыми системами вооружения по Украине на удары вглубь России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может быть вынуждена ответить на удары вглубь своей территории американскими ракетами применением новых систем вооружения, которые ранее не использовались для ударов по Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, Россия ответит на нанесение ударов, но каким этот ответ будет – «вопрос к Министерству обороны», написал Володин в Telegram-канале. «Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла», – добавил он.

    При этом, подчеркнул Володин, возможна дальнейшая эскалация конфликта. Он отметил, что расширение применения американских ракет может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Это разрешение только негативно повлияет на судьбу Украины и окончательно разрушит отношения России и США.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США одобрить нанесение ударов вглубь России является опасным и безрассудным. Также Песков заявил, что Россия считает такой шаг новым этапом вовлеченности США в конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем президент США Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

    Коментарии (51)
    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    18 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России, заявил глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

    На пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС Боррель подчеркнул, что это решение было обсуждено на встрече, хотя некоторые его детали остались неясными, передает ТАСС.

    «Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», – сказал Боррель.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия является опасным и безрассудным, а официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на такие удары.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 19:07 • Новости дня
    Росатом объяснил запрет поставок урана из России в США

    Росатом подтвердил правовое обоснование запрета поставок урана в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства РФ о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

    Это решение российского кабмина принято во исполнение поручения президента РФ и находится в правовом поле, говорится в заявлении госкорпорации, передает ТАСС.

    Постановление предусматривает особый порядок организации поставок российского урана в США. В то же время реализация поставок урановой продукции в другие страны продолжится на согласованных с заказчиками условиях в соответствии с национальными законодательствами.

    Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Это касается вывозов по внешнеторговым договорам с лицами, зарегистрированными в США. Исключение составляют разовые лицензии, выданные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Эти меры являются ответом на американское ограничение на 2024–2027 годы и запрет на импорт российского урана с 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты в ответ на введенные США ограничения на импорт российской урановой продукции на 2024–2027 годы. Временные ограничения могут повлиять на стабильность американского энергетического сектора и привести к росту цен на энергоносители, так как он в значительной степени зависит от российского урана.

    Россия намерена перенаправить поставки урана, ранее предназначавшиеся для США, в дружественные страны, такие как Индия, Иран и Китай, чтобы сохранить стратегически важные ресурсы для партнеров.

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    18 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Американские наемники попали в российский список террористов

    Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в список террористов и экстремистов

    Американские наемники попали в российский список террористов
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга.

    Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

    Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинения Ребару и Бейлсу. Им вменяется участие в преступлениях, совершенных на территории Курской области. Эти действия, по данным следствия, они осуществляли в составе украинских вооруженных формирований.

    Включение в перечень террористов и экстремистов означает, что в отношении Ребара и Бейлса будут применены финансовые санкции. Их активы на территории России подлежат замораживанию, а финансовым организациям запрещается проводить с ними какие-либо операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский наемник Дэниэл Бернард Ребар обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные на территории Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Ребара и Бейлса.

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    18 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

    Отвечая на просьбу журналистов подтвердить соответствующую информацию, Файнер сказал, что Вашингтон неоднократно заявлял о том, что будет принимать политические решения в зависимости от ситуации на поле боя, включая обострение, «связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока информация о разрешении для Украины на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России не является полной и точной.

    На ваш взгляд
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    19 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Медведев предрек Третью мировую войну
    Медведев предрек Третью мировую войну
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказал опасения относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны, утвержденной российским президентом Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале он указал, что решение США разрешить наносить удары вглубь России может привести к серьезным последствиям, вплоть до мировой войны.

    Медведев подчеркнул, что не имеет значения, кто и когда решил применять тактические баллистические и крылатые ракеты стран НАТО для ударов по российской территории. Он также отметил, что количество ракет у украинских войск не будет иметь существенного влияния на ход военных действий.

    Кроме того, Медведев добавил, что текущая администрация США сознательно создает эскалацию конфликта, с которой, возможно, придется разбираться следующему американскому президенту.

    В контексте этих событий Медведев упомянул об утверждении новой версии Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, что, по его мнению, имеет ключевое значение.

    Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

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    19 ноября 2024, 02:50 • Новости дня
    Белый дом опроверг отказ Байдена фотографироваться с Лавровым в Бразилии

    Белый дом призвал не связывать с Лавровым отсутствие Байдена на общем снимке саммита G20 в Рио-де-Жанейро

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил Белый дом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

    «Из-за проблем с логистикой фотография была сделана заранее, до того, как прибыли все лидеры», – приводит ТАСС текст сообщения администрации США.

    По словам представителя Белого дома, данная ситуация не связана с нежеланием Байдена фотографироваться рядом с главой российского МИДа.

    Захарова, комментируя в Telegram объяснение Белого дома, заявила: «Теперь это так называется – запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой».

    Она отметила, что «так же на фото не было канадца и итальянки». Как напомнила Захарова, прежде западные лидеры там, где «отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием». В частности, они могли устроить фотографирование «ночью, до приезда Сергея Лаврова». «Так было, например, на СМИД ОБСЕ в Скопье год назад», – напомнила Захарова.

    Однако если «мировое большинство проявляет принципиальность» и защищает даже не «формат», а «нормальность», то «эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться», заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прилетел в Бразилию из Абу-Даби, где участвовал в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

    Госдеп сообщил, что контакты главы ведомства Энтони Блинкена и министра иностранных дел России на саммите G20 в Бразилии не планируются.

    Коментарии (2)
    19 ноября 2024, 09:59 • Новости дня
    Американские неонацисты провели марш со свастиками

    Tекст: Александра Юдина

    В Колумбусе, штат Огайо, прошел марш неонацистов, участники которого несли флаги со свастикой и выкрикивали расистские лозунги, сообщает CNN.

    Группа неонацистов устроила марш в Колумбусе, участники шествия размахивали флагами с изображением свастики и выкрикивали расистские и антисемитские оскорбления, передает «Лента.ру».

    Демонстранты скрыли лица масками, что затруднило их идентификацию.

    Акция вызвала резкое осуждение со стороны местных и государственных властей, которые назвали ее проявлением ненависти и нетерпимости.

    Представители власти подчеркнули, что подобные действия не отражают ценности и убеждения общества.

    Ранее Путин упрекнул Запад в двойных стандартах по отношению к неонацизму.

    Коментарии (2)
    18 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России

    Госдепартамент не подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь территории России дальнобойными ракетами

    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Госдепартамент не подтверждает согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории в рамках конфликта на Украине, заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.

    Миллера попросили подтвердить снятие Вашингтоном соответствующих ограничений. «У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», – приводит ответ Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что США продолжают адаптировать и изменять поставляемые Украине вооружения. Он подчеркнул, что такие изменения будут происходить в подходящее для этого время.

    Миллер также отказался говорить о реакции США на возможный ответ России, назвав такую ситуацию гипотетической. Он заявил, что не будет делать прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.

    Миллер также отказался комментировать сообщения о том, что Вашингтон мог повлиять на Лондон и Париж при решении вопроса об использовании западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, президент США Джозеф Байден санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России,

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран ЕС подтвердил, что США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России.

    Коментарии (0)
    19 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области

    Песков: ВС России отслеживают ситуацию после сообщений о планах применения ATACMS в Курской области

    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные внимательно следят за ситуацией после сообщения о возможном применении ракет ATACMS в Курской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что все соответствующие службы находятся в состоянии повышенного внимания в связи с информацией, опубликованной каналом CNN, передает ТАСС.

    Песков отметил, что ситуация отслеживается максимально внимательно.

    Сообщение канала CNN вызвало обеспокоенность в России, поскольку предполагается, что ракеты ATACMS могут быть использованы для ударов по объектам в Курской области.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Ранее сообщалось, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что разрешение на такие удары не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Между тем представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что ведомство не подтверждает согласия США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.

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