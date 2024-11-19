G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
В Госдепе подтвердили разрешение Байдена на удары вглубь России
Помощник госсекретаря США подтвердил разрешение Байдена на удары вглубь России
Президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo.
Он отметил, что данное решение позволит Украине «больше возможностей защищаться». По мнению представителей Вашингтона, такая мера может способствовать тому, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам, сообщает ТАСС.
При этом ранее представитель Госдепартамента Мэттью Милле не подтвердил согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.
Помощник президента США Джейк Салливан отметил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.