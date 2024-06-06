Выборы в Европарламент пошатнут позиции либералов

Tекст: Евгений Поздняков

В четверг на территории 27 стран – членов Евросоюза (ЕС) начнутся выборы в Европарламент (ЕП). Процедура голосования продлится три дня и завершится 9 июня. По ее итогам в законодательный орган ЕС изберут 720 депутатов, напоминает ТАСС. Данная электоральная кампания считается крупнейшей из транснациональных во всем мире.

При этом в каждом государстве ЕС выборы проходят по внутренним правилам. Ограничением служит лишь ряд рекомендаций Брюсселя, к которым должны прислушиваться все члены объединения. Так, парламентарии избираются лишь по пропорциональной системе, а вот вопрос составления списков по открытой или закрытой системе остается на усмотрение конкретной страны.

Государства также самостоятельно устанавливают минимальный порог прохождения в парламент для местных политических сил. Важно отметить, что граждане голосуют за национальные партии, чьи кандидаты впоследствии распределяются по европейским фракциям. В большинстве стран к участию в выборах допускаются лица, достигшие 18 лет, однако в последнее время возрастной порог был снижен в Бельгии, Германии, Мальте и Австрии.

Кроме того, даты проведения выборов также разнятся от государства к государству. Избирательную процедуру откроют Нидерланды, где голосование начнется уже 6 июня. На следующий день эстафету примет Ирландия. Латвия, Мальта и Словакия решили провести выборы 8 июня. Граждане оставшихся стран выскажут свое мнение в воскресенье.

Сам Европарламент является однопалатным законодательным органом ЕС. Это единственное ведомство для всего сообщества, члены которого избираются гражданами всех государств объединения. Свою историю он ведет с 1952 года, когда была создана общая ассамблея Европейского объединения угля и стали (прообраз Евросоюза).

Изначально ЕП исполнял преимущественно консультативную роль и состоял из депутатов, назначаемых национальными парламентами. Уже в 1979-м состоялись первые прямые выборы в ЕП, после чего его полномочия стали постепенно расширяться, достигнув своего пика после полноценного формирования ЕС.

Сегодня ЕП совместно с Советом Евросоюза участвует в процессе принятия законов, утверждения бюджета ЕС и ратификации международных договоров. «Эксклюзивными» правами Европарламента считается осуществление контроля над деятельностью учреждений ЕС. В частности, ЕП утверждает состав Еврокомиссии (ЕК) и ее председателя.

Депутаты парламента также могут вынести вотум недоверия ЕК – при условии, если за подобное решение проголосуют две трети депутатов. Важно, что члены ЕП не могут быть отозваны в период исполнения собственных обязанностей. Данный факт регулярно подвергается критике со стороны евроскептиков.

Фракции в ЕП образовываются по идеологическому признаку. Однако лишь три из семи групп на сегодняшний день занимают больше 100 мест в парламенте. Таковыми являются консервативная Европейская народная партия (179 депутатов), Прогрессивный альянс социалистов и демократов (141), либеральное формирование «Обновляя Европу» (101).

На текущих выборах многие эксперты ожидают значительного усиления позиций со стороны правых сил. По данным издания Politico на вечер 5 июня, в тройку лидеров может ворваться партия Европейских консерваторов и реформистов, которая заберет 76 мест. Фракция евроскептиков «Идентичность и демократия», по предварительным прогнозам, также улучшит свои показатели, приведя в орган 68 своих сторонников.

В экспертном сообществе дают схожие прогнозы. Аналитики допускают, что правые сумеют получить заметную поддержку со стороны граждан ЕС, но это принципиально не изменит политику Евросоюза. С другой стороны, сам факт ослабления либерального большинства в ЕП может сыграть значительную роль в будущем для всего объединения и стать сигналом для политиков национального уровня.

«Европарламент – структура престижная, но мало что решающая.

В результате реформы несколько лет назад ему стремились придать больший вес, добавив европейским институтам демократичности, но, по существу, мало что изменилось. Да, форум отражает общие настроения и влияет на политическую атмосферу, однако принимаемые там решения не носят обязывающего характера», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

«Что же касается формирования Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, от расстановки сил в парламенте кое-что зависит, но это лишь один из факторов. Основное – сложная система взаимозачетов и размена интересов между крупными странами и идеологическими течениями. Именно по причине относительно ограниченного влияния Европарламента на реальную политику выборы в него примечательны», – акцентирует он.

«Пользуясь метафорами из нашей собственной электоральной истории, избиратели имеют возможность «голосовать сердцем». Когда граждане европейских государств выбирают национальных законодателей, они отдают себе отчет, что от этих людей будет зависеть их жизнь, прежде всего состояние кошелька», – уточняет эксперт.

«Зато политики, поддержанные на выборах в Европарламент, на жизнь конкретного немца, болгарина или мальтийца влияния не окажут. Так что можно просто выразить свое отношение к истеблишменту, проголосовав за альтернативные силы, которые, как правило, именно в силу своей альтернативности не имеют опыта государственного управления», – резюмирует Лукьянов.

В этот раз на выборах в Европарламент, скорее всего, значительное число голосов получат представители правых и популистских сил, уверен германский политолог Александр Рар. «Именно они пользуются наибольшей поддержкой растущего протестного электората. К большим изменениям в политике ЕС это не приведет. Либеральные, центристские, левые и зеленые партии обладают достаточным уровнем поддержки, чтобы остаться у власти», – сказал он.

«Важно понимать специфику ЕП. Данный орган, в отличие от национальных парламентов стран – участниц объединения, фактически бессилен. Основные решения в Евросоюзе до сих пор принимаются в кругу глав государств. Лидерами Старого Света остаются два самых сильных актора – Франция и Германия», – уточняет собеседник.

«Однако важным изменением станет сам факт ухудшения правящих позиций либеральных элит в ЕС.

Правые силы, заручившись возросшим уровнем поддержки, конечно, попытаются продвинуть собственных кандидатов на руководящие посты объединения. Но их оппоненты, обычно воюющие друг с другом, попытаются сплотиться на фоне новой угрозы», – подчеркивает эксперт.

«Скорее всего, правый курс возьмут государства Восточной Европы. Путь в сторону национальных интересов также могут начать Франция, Италия и Испания. Идея либеральных ценностей останется нетронутой только в Германии, и то, скорее, в ее западной части. В этих условиях ЕС будет необходимо заняться вопросом своих отношений с США, Россией и Китаем», – считает он.

«Если в ноябре в Белый дом вернется Дональд Трамп, то отношения Штатов и ЕС могут стать крайне напряженными. Париж и Берлин, скорее всего, будут призывать Европу готовиться к войне с Москвой. Однако надежды на то, что ЕС вернется к прежней политике мирной дипломатии, все-таки сохраняются», – акцентирует собеседник.

«Конечно, в одночасье этого не произойдет. Союз ждут серьезные вызовы. Для России судьба Старого Света тоже небезразлична. Если Брюссель продолжит попытки усилить собственный статус на международной арене за счет конфронтации с Москвой, то кризис в отношениях будет лишь нарастать. А в интересах РФ сделать все возможное, чтобы прорубленное Петром I окно в Европу не закрылось», – уточняет Рар.

Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Основная роль Европарламента – формирование смыслового и ценностного пространства. Депутаты зачастую ярко высказываются по важным вопросам, поскольку понимают ограниченность своих полномочий», – сказал он.

«Следует ожидать, что представительство правых партий в Европарламенте будет увеличено. Но они вряд ли смогут повлиять на процесс формирования Еврокомиссии. Более того, многие из них сами заинтересованы в сохранении текущей конфигурации власти, так как она провоцирует недовольство жителей ЕС, на котором можно заработать политические очки», – пояснил Соколов.

«Однако выборы в Европарламент могут быть барометром общественного мнения.

На их результаты опираются политики внутри стран ЕС. Многие люди, понимая, что итоги голосования в ЕП не сильно повлияют на их жизнь, опираются на свои идеологические предпочтения», – подчеркивает он.

«Кроме того, крупный успех правых партий по итогам выборов в ЕП может укрепить их позиции уже в национальных политических системах. Например, на парламентских выборах в Германии, которые состоятся уже в следующем году», – акцентирует эксперт.

«Важно учитывать то, что голосовать будет в первую очередь молодежь. Их предпочтения являются загадкой для социологов. Дело в том, что, с одной стороны, среди нового поколения ФРГ популярна «Альтернатива для Германии», с другой – значительная часть этой категории граждан поддерживает, например, «Зеленых», – поясняет он.

«Соответственно, России вряд ли стоит ожидать от выборов в ЕП изменения политики Европы. В этом органе будут и дальше освещать как высказывания, направленные против нашей страны, так и конструктивные предложения. Однако Москве следует внимательно смотреть на итоги голосования для определения тенденций политического развития европейских государств и исходя из этого выстраивать свою внешнюю политику», – резюмировал Соколов.