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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему майданные политики заговорили о переговорах с Россией

    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Болгарскую церковь возглавит дружественный России патриарх

    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    27 июня 2024, 12:00 • Фоторепортаж

    В Коми произошло крушение пассажирского поезда

    Девять хвостовых вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск, сошли с рельсов в среду на участке Инта-1 – Угольный в Республике Коми. В ходе трагедии, по последним данным, погибли двое и пострадали около 70 человек (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

    К месту происшествия были направлены сотрудники оперативных служб. Некоторые грунтовые дороги были размыты, что осложняло путь специалистов к поезду. На участок экстренно вылетел и глава республики Владимир Уйба, который лично координировал спасательную операцию (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

    Позже пассажиры сошедшего с рельсов поезда отправились в Новороссийск специально сформированным составом. Выезд был организован в 5.14 мск. В РЖД отмечают, что его движение будет проходить в соответствии с ускоренным графиком (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

    Точная причина трагедии до сих пор не установлена. По предварительной версии, сход вагонов стал возможен из-за повреждений полотна, полученных в результате обильных осадков (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

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    БРИКС столкнулся с проблемой роста

    БРИКС приостанавливает процесс принятия новых участников в организацию. Причина подобного решения – необходимость проработки критериев членства. Эксперты отмечают, что объединению предстоит выработать особую модель интеграции, качественно отличающуюся от аналогичных процедур в других международных блоках. Каким же условиям должны соответствовать будущие государства БРИКС? Подробности

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    «С легким паром!» История создания первой в мире АЭС

    Ровно 70 лет назад, 26 июня 1954 года, была запущена первая в мире атомная электростанция (АЭС). Ею стала знаменитая Обнинская АЭС, построенная в Советском Союзе. Как создавалась и была устроена эта станция, почему в США иногда оспаривают советское первенство и какое значение разработки данной АЭС имеют для атомной промышленности всего мира? Подробности

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    Европейцев готовят к возвращению всеобщего призыва в армию

    Вопрос боеспособности НАТО продолжает вызывать серьезную озабоченность на Западе. По мнению британской газеты Financial Times, реальный потенциал европейских армий в разы меньше, чем декларируется на бумаге. В случае прямого конфликта с Россией члены НАТО смогут задействовать около 300 тыс. человек, а не почти 2 млн солдат, на что рассчитывают военачальники. Насколько адекватны эти цифры, каково реальное положение дел в европейских армиях и чем обусловлено снижение их боеготовности? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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