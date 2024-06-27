В Коми произошло крушение пассажирского поезда

Точная причина трагедии до сих пор не установлена. По предварительной версии, сход вагонов стал возможен из-за повреждений полотна, полученных в результате обильных осадков (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

Позже пассажиры сошедшего с рельсов поезда отправились в Новороссийск специально сформированным составом. Выезд был организован в 5.14 мск. В РЖД отмечают, что его движение будет проходить в соответствии с ускоренным графиком (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

К месту происшествия были направлены сотрудники оперативных служб. Некоторые грунтовые дороги были размыты, что осложняло путь специалистов к поезду. На участок экстренно вылетел и глава республики Владимир Уйба, который лично координировал спасательную операцию (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

Девять хвостовых вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск, сошли с рельсов в среду на участке Инта-1 – Угольный в Республике Коми. В ходе трагедии, по последним данным, погибли двое и пострадали около 70 человек (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

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