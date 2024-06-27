Сначала глава киевского режима Владимир Зеленский, а затем его серый кардинал Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба высказались за участие России в так называемом втором саммите мира.

Такая позиция руководителей украинского государства сильно контрастирует с тем, что они говорили даже в начале июня, до провальной конференции в Швейцарии.

Раньше идея Киева состояла в том, что все участники швейцарской конференции признают «формулу Зеленского» как базис для «мирного плана», на основе которого формируется уже ультиматум России, поддерживаемый не только Западом, но и Глобальным Югом. Однако реальность оказалась другой: на самой конференции обсуждались лишь три пункта из десяти «формулы Зеленского», и то второстепенные.

Кроме того, такие страны Глобального Юга, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, хоть и присутствовали на встрече, но отказались поддержать итоговое коммюнике. А Китай на это шоу даже не прислал свою делегацию. Ну и о каком ультиматуме тут можно говорить?

Значит ли, что подобные заявления украинских политиков об участии России в «саммите» нужно воспринимать как готовность к переговорам? Не все так просто. Зеленский когда-то победил на выборах благодаря тому, что обещал мир в Донбассе. Так что его слова недорого стоят. Но почему тогда Зеленский и его подручные демонстрируют готовность к диалогу?

Вариант первый. В свете провала швейцарской конференции, неблагоприятной для ВСУ ситуации на фронте и социального напряжения на Украине, вызванного тотальной мобилизацией, ЗЕ-команда действительно ищет мира. Тот же Ермак заявил, что «второй саммит» должен положить конец войне. А Зеленский сказал, что с новой встречей тянуть нельзя и надо провести ее через несколько месяцев.

Но при этом ЗЕ-команда и ее западные покровители намерены играть первую скрипку на будущей конференции, и главной темой для обсуждения станет «формула Зеленского», пусть и в несколько смягченном варианте.

Российские и китайские предложения тоже будут выслушаны, но для проформы. Главной целью «саммита» будет навязать России мир на условиях Украины и Запада. Возможно, Украина откажется от требований возвращения к границам 1991 года и потребует возврат к границам 2022 года. И без вариантов потребует контрибуцию.

Но зачем России участвовать в подобном мероприятии? Ракетный удар по пляжу в Севастополе, теракты в Дагестане – это все, вероятно, скоординированные действия Запада, призванные дестабилизировать ситуацию в России, религиозную и этническую рознь и породить ощущение страха среди населения. Одной из целей таких акций может быть стремление навязать России невыгодные ей условия мира. Ведь если почитать и послушать, что пишут и говорят украинские политики и политологи, – они до сих пор верят, что Россию удастся сломать, и Украина все равно выйдет победителем из конфликта. А террор – это излюбленный метод адептов Майдана и вполне приемлемый инструмент для их западных покровителей.

И все-таки в то, что Россию удастся «сломать» при помощи террора и заставить пойти на поводу у Зеленского, вряд ли верят серьезные люди на Западе. У них, вероятно, есть свои планы.

Вариант второй. ЗЕ-команде и Западу нужна заморозка конфликта – и в достижении этого они надеются на Китай. Украина и Запад согласятся отдать роль главного модератора на предстоящей мирной конференции Китаю. В основу переговоров будет положен китайский мирный план, одним из пунктов которого является немедленное прекращение огня. На конференции Россия будет отстаивать свою позицию, которую сформулировал президент Владимир Путин. Это, прежде всего, вывод украинских войск с территории всех новых регионов, безблоковый статус Украины, защита прав русскоязычных на Украине.

Украина будет выдвигать свои требования. Стороны ни о чем не договорятся, но главным результатом встречи станет договор о прекращении огня до следующей конференции. Главное, на что рассчитывают Киев и Вашингтон – это то, что Пекин надавит на Москву и заставит согласиться на временную заморозку. Китай таким образом поднимет свой авторитет в мире, получив лавры главного миротворца. Переговоры могут тянуться месяцами и даже годами. Украина в более спокойной атмосфере проведет мобилизацию, а Запад накачает ее оружием. Когда боевые действия возобновятся – Запад обвинит во всем Китай, который не смог гарантировать мир. А террор будет инструментом, при помощи которого Украина и Запад будут подталкивать Россию к заморозке. Правда сомнительно, что такой опытный политик, как председатель КНР Си Цзиньпин, станет безвольной игрушкой в руках Киева и Вашингтона и будет рисковать отношениями с Москвой ради сомнительных лавров «миротворца».

В украинских СМИ можно встретить версию, что Китай – единственная держава в мире, которая сейчас может остановить конфликт и гарантировать Украине ее существование. Но для этого Киеву придется принять китайский мирный план, пойти на серьезные уступки России и предоставить экономические преференции китайскому бизнесу. Сомнительно, что такой сценарий устроит коллективный Запад, ведь его реализация будет означать, что Украина перестанет быть протекторатом Вашингтона и Лондона. А значит, пока режим Зеленского у власти – никакого договора Киева с Китаем не будет.

Вариант третий. Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению. Так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента. Таким образом, говоря о переговорах, ЗЕ-команда пытается продемонстрировать коллективному Югу свое миролюбие. Мол, мы готовы разговаривать с Москвой, это Россия не хочет мира. Кроме этого, разговоры о переговорах, по мнению Киева и Вашингтона, должны усыпить бдительность Москвы и сделать новое наступление неожиданным. Есть версия, что Киев хочет провести «второй саммит» после наступления, надеясь, что оно будет успешным, и тогда Украина сможет навязать России выгодный для Киева мир. Эта версия коррелирует с первым вариантом.

В желание мира майданных политиков верится мало. Еще слишком памятен Минский процесс, когда представители Украины утром говорили одно, днем – другое, вечером – третье. Но все их деяния были направлены на разжигание войны. Сомнительно, что сейчас что-то изменилось. Это те же люди, и сущность у них осталась та же.