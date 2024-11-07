  • Новость часаСоветники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    @ imago-images/Global Look Press

    7 ноября 2024, 09:18 Мнение

    Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Как победа Трампа повлияет на мировой рынок нефти и газа
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Рар: Победа Трампа ввела ЕС в состояние шока и растерянности

    В последние дни руководители Польши и Украины обменялись резкими заявлениями.

    Глава майданного режима Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать Украине обещанные истребители «МиГ-29» – несмотря на то что он, Зеленский, договорился с предыдущим генсеком НАТО Столтенбергом, что Польша получит за эти истребители компенсацию. Однако в Польше, очевидно, исходят из принципа «утром деньги, вечером стулья» – проще говоря, не верят обещаниям НАТО и Зеленского. 

    Президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша не отдаст Украине «МиГи» до получения новых самолетов. И вообще, по его словам, Польша дала Украине все, что могла, и даже больше. Польше уже нечего дать Украине. Поэтому, по утверждению Дуды, Украина сейчас сближается с более богатой и промышленно развитой Германией, от которой есть что получить.

    А глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что исходя из возможностей экономики и объема ВВП Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна.

    В словах польского президента и министра звучат нотки обиды, подобные тем, которые испытывает мужчина, когда его бросила любовница и ушла к более богатому ухажеру. И еще Сикорский посоветовал Украине покупать оружие у польских производителей в кредит.

    Но Украина хотела бы получить от Польши закупленные в Южной Корее танки и самолеты, конечно, в качестве помощи. Такие пожелания Киева очень возмущают польских политиков. 

    Одновременно в Польше все больше поднимается тема «Волынской резни». Дуда заявил, что украинские руководители ничего не сделали для проведения эксгумации останков жертв, хотя этого требует Варшава. По словам польского лидера, он мог бы надавить на Киев, пользуясь тем, что Украина стремится в НАТО и ЕС, но считает это неэтичным. Хотя эти слова – и есть то самое давление.

    Во времена большой «дружбы» Польши с Украиной в 2022-м и в начале 2023 года тема волынской трагедии была табуирована для большей части политиков Польши. Но потом польские фермеры начали блокировать дороги и грузовики с украинской сельхозпродукцией, возник первый публичный конфликт между странами после начала СВО, и дружба начала угасать.

    Но почему в конце октября – начале ноября возник новый раздор между Киевом и Варшавой? Дискуссия о «МиГ» стала лишь поводом, новому витку конфликта способствовали два фактора.

    Первый. Зеленский, после того как коллективный Запад отверг его «план победы», обозлился на политиков США и ЕС. Его гнев вызвали публикации в западных СМИ об одном из секретных пунктов его «плана» – о том, где он просил у США ракеты «Томагавк», которые бьют на 2400 км. Военные и политические эксперты США и ЕС отметили, что подобное желание – утопия, так как предоставление этого оружия Украине невозможно ни по техническим, ни по геополитическим причинам.

    Зеленский заподозрил, что Белый дом специально предал эту информацию публичности, потому что просто не хочет давать Киеву «Томагавки». Это его очень обидело, причем огорчение, похоже, было искренним, а не наигранным, он действительно уверовал в гениальность своего «плана».

    Раздражение и обида ЗЕкоманды в отношении коллективного Запада была направлена и на Польшу, как его часть. Но в Варшаве это восприняли острей, чем где-либо, чему способствовал второй фактор – разочарование. 

    Киев и Варшава не смогли реализовать свои планы по использованию друг друга на 100%.  На первый взгляд кажется, что крепкая «дружба» Польши и Украины после начала СВО базируется прежде всего на русофобии. Этот аспект, безусловно, присутствует, польские политики в массе своей боятся и ненавидят Россию. Про ЗЕкоманду и остальную майданную свору нечего даже и говорить.

    Но главное – «друзья» хотели использовать друг друга. В феврале 2022 года в Варшаве увидели шанс создать новую Речь Посполитую, державу от моря до моря, о чем сотни лет мечтают польские националисты. Поляки помнили, что первую Речь Посполитую удалось создать в 1569 году, когда Великое княжество Литовское оказалось втянуто в войну с Московским царством за Ливонию. Но у Литвы не было шансов победить армию царя Ивана Грозного, она нуждалась в помощи Польши. Поляки сполна воспользовались ситуацией, в результате была создана конфедерация, в которой доминировала Корона (Польша), Литва оказалась в подчиненном положении. У Великого княжества отобрали самые богатые земли (условно говоря, украинские), они стали частью Польши.

    Нечто подобное польские политики хотели провернуть в отношении Украины в 2022-м – начале 2023 года. Подготовка к этому активно шла – например, в 2022 году на Украине был принят закон, наделяющий поляков почти всеми правами, которые имеют украинские граждане. Польский язык был введен в программу обучения в школах. В апреле 2023 года Зеленский заявил, что со временем между Польшей и Украиной не будет ни политических, ни экономических границ. Вскоре Зеленский и Дуда заключили соглашение, которое журналисты назвали «Варшавской унией», судя по всему, в этом документе оговаривалось создание конфедерации между Польшей и Украиной.

    А взамен Киев хотел, чтобы Варшава ввела свои войска на территорию Украины. Для этого была создана украинско-польско-литовская бригада. В перспективе ЗЕкоманда надеялась, что поляки начнут боевые действия против Российской армии и в конце концов вынудят НАТО начать войну с Россией. Но в Варшаве и Киеве не учли, что в XVI веке Польша была куда более могущественной державой, чем сейчас. Польское Королевство и Литва были суверенными государствами, а не сателлитами США. Идея создания новой Речи Посполитой и тем более желание втянуть НАТО в войну с Россией ни Вашингтону, ни Брюсселю не понравились. На геополитических амбициях Варшавы, как и на надеждах Зеленского о польской армии на Украине, западные патроны поставили крест.

    После этого Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу.  Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.  

    Другие материалы автора

    Главное
    В Киеве после взрывов произошел пожар
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском полет на Марс
    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры
    Axios: Демократы начали «выцарапывать друг другу глаза»
    Харрис на выборах в США лишилась тысяч голосов из-за не умеющих писать избирателей

    Как победа Трампа повлияет на мировой рынок нефти и газа

    Избранный президент США Дональд Трамп обещает в противовес «зеленому» Байдену помочь традиционным ископаемым и даже снова выйти из Парижского соглашения по климату. Что при Трампе будет с ценами на нефть и экспортом СПГ из США, и отменит ли он санкции против российского сырья? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    От Трампа ждут сведения счетов с Украиной

    Среди поздравивших Дональда Трампа с победой на выборах оказались Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Украинские обыватели восприняли итоги голосования в США со скепсисом и даже ужасом. Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года. Как отмечают эксперты, при Трампе отношения США и Украины точно не будут прежними, но и рассчитывать на скорое завершение конфликта не приходится. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............