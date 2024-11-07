Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

В последние дни руководители Польши и Украины обменялись резкими заявлениями.

Глава майданного режима Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать Украине обещанные истребители «МиГ-29» – несмотря на то что он, Зеленский, договорился с предыдущим генсеком НАТО Столтенбергом, что Польша получит за эти истребители компенсацию. Однако в Польше, очевидно, исходят из принципа «утром деньги, вечером стулья» – проще говоря, не верят обещаниям НАТО и Зеленского.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша не отдаст Украине «МиГи» до получения новых самолетов. И вообще, по его словам, Польша дала Украине все, что могла, и даже больше. Польше уже нечего дать Украине. Поэтому, по утверждению Дуды, Украина сейчас сближается с более богатой и промышленно развитой Германией, от которой есть что получить.

А глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что исходя из возможностей экономики и объема ВВП Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна.

В словах польского президента и министра звучат нотки обиды, подобные тем, которые испытывает мужчина, когда его бросила любовница и ушла к более богатому ухажеру. И еще Сикорский посоветовал Украине покупать оружие у польских производителей в кредит.

Но Украина хотела бы получить от Польши закупленные в Южной Корее танки и самолеты, конечно, в качестве помощи. Такие пожелания Киева очень возмущают польских политиков.

Одновременно в Польше все больше поднимается тема «Волынской резни». Дуда заявил, что украинские руководители ничего не сделали для проведения эксгумации останков жертв, хотя этого требует Варшава. По словам польского лидера, он мог бы надавить на Киев, пользуясь тем, что Украина стремится в НАТО и ЕС, но считает это неэтичным. Хотя эти слова – и есть то самое давление.

Во времена большой «дружбы» Польши с Украиной в 2022-м и в начале 2023 года тема волынской трагедии была табуирована для большей части политиков Польши. Но потом польские фермеры начали блокировать дороги и грузовики с украинской сельхозпродукцией, возник первый публичный конфликт между странами после начала СВО, и дружба начала угасать.

Но почему в конце октября – начале ноября возник новый раздор между Киевом и Варшавой? Дискуссия о «МиГ» стала лишь поводом, новому витку конфликта способствовали два фактора.

Первый. Зеленский, после того как коллективный Запад отверг его «план победы», обозлился на политиков США и ЕС. Его гнев вызвали публикации в западных СМИ об одном из секретных пунктов его «плана» – о том, где он просил у США ракеты «Томагавк», которые бьют на 2400 км. Военные и политические эксперты США и ЕС отметили, что подобное желание – утопия, так как предоставление этого оружия Украине невозможно ни по техническим, ни по геополитическим причинам.

Зеленский заподозрил, что Белый дом специально предал эту информацию публичности, потому что просто не хочет давать Киеву «Томагавки». Это его очень обидело, причем огорчение, похоже, было искренним, а не наигранным, он действительно уверовал в гениальность своего «плана».

Раздражение и обида ЗЕкоманды в отношении коллективного Запада была направлена и на Польшу, как его часть. Но в Варшаве это восприняли острей, чем где-либо, чему способствовал второй фактор – разочарование.

Киев и Варшава не смогли реализовать свои планы по использованию друг друга на 100%. На первый взгляд кажется, что крепкая «дружба» Польши и Украины после начала СВО базируется прежде всего на русофобии. Этот аспект, безусловно, присутствует, польские политики в массе своей боятся и ненавидят Россию. Про ЗЕкоманду и остальную майданную свору нечего даже и говорить.

Но главное – «друзья» хотели использовать друг друга. В феврале 2022 года в Варшаве увидели шанс создать новую Речь Посполитую, державу от моря до моря, о чем сотни лет мечтают польские националисты. Поляки помнили, что первую Речь Посполитую удалось создать в 1569 году, когда Великое княжество Литовское оказалось втянуто в войну с Московским царством за Ливонию. Но у Литвы не было шансов победить армию царя Ивана Грозного, она нуждалась в помощи Польши. Поляки сполна воспользовались ситуацией, в результате была создана конфедерация, в которой доминировала Корона (Польша), Литва оказалась в подчиненном положении. У Великого княжества отобрали самые богатые земли (условно говоря, украинские), они стали частью Польши.

Нечто подобное польские политики хотели провернуть в отношении Украины в 2022-м – начале 2023 года. Подготовка к этому активно шла – например, в 2022 году на Украине был принят закон, наделяющий поляков почти всеми правами, которые имеют украинские граждане. Польский язык был введен в программу обучения в школах. В апреле 2023 года Зеленский заявил, что со временем между Польшей и Украиной не будет ни политических, ни экономических границ. Вскоре Зеленский и Дуда заключили соглашение, которое журналисты назвали «Варшавской унией», судя по всему, в этом документе оговаривалось создание конфедерации между Польшей и Украиной.

А взамен Киев хотел, чтобы Варшава ввела свои войска на территорию Украины. Для этого была создана украинско-польско-литовская бригада. В перспективе ЗЕкоманда надеялась, что поляки начнут боевые действия против Российской армии и в конце концов вынудят НАТО начать войну с Россией. Но в Варшаве и Киеве не учли, что в XVI веке Польша была куда более могущественной державой, чем сейчас. Польское Королевство и Литва были суверенными государствами, а не сателлитами США. Идея создания новой Речи Посполитой и тем более желание втянуть НАТО в войну с Россией ни Вашингтону, ни Брюсселю не понравились. На геополитических амбициях Варшавы, как и на надеждах Зеленского о польской армии на Украине, западные патроны поставили крест.

После этого Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.