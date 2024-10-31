Зеленский упрекнул Польшу в отказе передать МиГ-29

Зеленский заявил о нежелании Польши передать МиГ-29 Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

На встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области Зеленский отметил, что Польша, несмотря на предварительные договоренности, передает самолеты только на словах,сообщает ТАСС.

Президент Украины подчеркнул, что Украина и НАТО достигли соглашения о направлении самолетов альянса в Польшу, чтобы страна смогла передать Украине старые истребители МиГ-29. Однако, по словам Зеленского, Польша пока не выполняет своих обязательств, и самолеты фактически не переданы Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29 без гарантий защиты со стороны НАТО. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов).