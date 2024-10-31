Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».0 комментариев
Зеленский упрекнул Польшу в отказе передать МиГ-29
Зеленский заявил о нежелании Польши передать МиГ-29 Украине
На встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.
На встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области Зеленский отметил, что Польша, несмотря на предварительные договоренности, передает самолеты только на словах,сообщает ТАСС.
Президент Украины подчеркнул, что Украина и НАТО достигли соглашения о направлении самолетов альянса в Польшу, чтобы страна смогла передать Украине старые истребители МиГ-29. Однако, по словам Зеленского, Польша пока не выполняет своих обязательств, и самолеты фактически не переданы Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29 без гарантий защиты со стороны НАТО. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов).