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    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    25 августа 2024, 12:19 • Новости дня

    Польша потратила на помощь Украине более 26 млрд долларов

    Дуда: Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, или более 26 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов), заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире ютюб-канала Zero.

    По его словам, суммарная помощь для Украины составила около 3,3% ВВП Польши, что равняется 100 млрд злотых, в том числе 12 млрд (более 3,1 млрд долларов) именно военной помощи, передает РИА «Новости».

    Дуда добавил, что Польша передала почти тысячу штук танков PT-91 «Twardy», Т-72, Leopard, БТР и БМП, самоходных гаубиц «Krab», ракетных установок, х, 10 самолетов МиГ-29, 10 вертолетов.

    Ранее Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область.

    24 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители ВКС России ударили по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море.

    По информации специализированных ресурсов, под удар попали кадровые военные сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, украинский десант был уничтожен. 


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    24 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия ракеты-дрона «Паляниця»

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ в субботу нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця», сообщает украинское издание «Страна».

    По данным издания, украинские военные якобы поднимают ударные коптеры на высоту до 3 тыс. метров и пытаются перехватывать российские «Ланцеты», передает «Газета.Ru».

    Касательно территории применения нового оружия данных нет.

    Напомним, в России создали комплекс «Комбат-антидрон» противодействия FPV-дронам.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


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    24 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, экстренные службы оцепили территорию клуба, люди эвакуированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что территория яхт-клуба была незамедлительно оцеплена, а все находившиеся там люди эвакуированы в безопасное место.

    Развожаев добавил, что инцидент не привел к жертвам и серьезным разрушениям.

    Ранее в бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

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    24 августа 2024, 18:55 • Новости дня
    Дуда заявил о предложении Польши союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной
    Дуда заявил о предложении Польши союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава еще в феврале предлагала союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной.

    Об этом президент Польши заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и литовским премьером Ингридой Шимоните, передает ТАСС.

    По его словам, Польша на встрече в Париже предложила партнерам по Альянсу сбивать ракеты, которые летят в сторону НАТО, но над украинской территорией.

    При этом батареи, при помощи которых сбивали бы ракеты, разместить в странах НАТО.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит Варшаве, если та попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

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    24 августа 2024, 15:59 • Новости дня
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детонация взрывоопасных объектов в результате падения обломков украинских беспилотников продолжается в Воронежской области, сообщил глава Острогожского района региона Сергей Хорошилов.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая из-за падения обломков украинских беспилотников.

    Хорошилов призвал сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, соблюдая все требования служб безопасности.

    «Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», – заверил он.

    Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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    25 августа 2024, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об участии спутников США в атаке ВСУ в Курской области

    NYT: США поддержали ВСУ снимками со спутников в первые дни атаки на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, сообщила The New York Times.

    Источники NYT сообщили, что помощь оказывалась якобы не для продвижения ВСУ вглубь России, а для того, чтобы  командиры лучше смогли отслеживать российские войска, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», пишет «Лента.ру».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона».

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    24 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский вертолете Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по скоплениям бойцов ВСУ и бронированной технике противника в приграничном районе Курской области.

    После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Сообщается об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.


    Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.

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    24 августа 2024, 12:35 • Новости дня
    В Госдуме назвали оксюмороном поздравления ко Дню независимости Украины

    Tекст: Александра Юдина

    К «празднику» Украина подошла под предводительством нелегитимного президента, возглавлявшего человеконенавистничный и коррупционный режим, выразил мнение депутат Госдумы Александр Якубовский.

    В своем Telegram-канале он указал, что сегодняшний день независимости Украины – такой же оксюморон, как «ненавистная любовь».

    «К «празднику» бывшая Украина подошла под предводительством нелегитимного кокаинового фюрера, возглавляющего человеконенавистничный и коррупционный режим», – подчеркнул он.

    Депутат предрек стране «жизнь в постоянном дефолте и задался вопросом, как можно считать независимой страну, которая может едва-едва исполнять свои социальные обязательства лишь благодаря внешней подпитке и помощи спонсоров.

    Как отметила в своем Telegram-канале депутата Госдумы Жанна Рябцева, в этот день Украина может отмечать только «распроданные западным корпорациям земли, многомиллиардные долги и кредиты, нищее население, сотни тысяч мужчин, которые никогда не увидят свои семьи, а также разрушенную промышленность, здравоохранение, образование и науку.

    «У Украины нет будущего. Вне зависимости от наличия или отсутствия переговоров. Но исчезло это самое будущее тогда – в далеком 1991 году», – добавила она.

    Депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале заметил, чт свободу Украины давно уничтожили гонениями на инакомыслящих, разрушением единой канонической церкви, запретом русского языка, на котором говорило большинство населения.

    «Страна, из которой бегут во все стороны ее граждане, оказалась в руках человека, который узурпировал власть и привел Украину к пропасти. Ни свободы, ни независимости. Ни-че-го. Только страх, смерть и руины», – подчеркнул он.

    Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в своем Telegram-канале выразила глубокое сожаление о том, что некогда цветущий и братский народ оказался в ужасной ловушке марионеток, управляемых с далеких, холодных западных берегов.

    «Глубинный народ знает правду, которую не замаскируешь никакими подлыми трюками», – отметила она.

    Как заметил депутат Госдумы Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале, когда была провозглашена так называемая «Незалежность», эта независимость все больше ускользает, как мираж в пустыне.

    «Государство, превратившееся в некое эфемерное образование – «страна 404» – потеряло даже право на собственное имя», – добавил он.

    По мнению депутата, невозможно считать свободной страну, где страх стал ежедневным спутником, а президент, словно «гамельнский крысолов», ведет свой одурманенный народ на заклание.

    Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в своем Telegram-канале поделился мнением, что Украина сегодня является самым зависимым государством мира, управляемым волей англосаксонских «союзников».

    «Такие атрибуты демократии, как свобода слова, выборность и сменяемость власти выброшены на помойку. Власть захватила и вопреки конституции удерживает группировка просроченного «президента» Владимира Зеленского», – отметил он.

    Как заметил в своем Telegram-канале консервативный журналист Роман Голованов, День независимости Украины стал датой смерти покойника, выбитая на надгробии.

    «Нет у Украины благословения от Бога на собственное государство… а попытка разорвать связь между русскими и украинцами стало для страны самоубийством», – указал он, добавив к ключевым самоубийственным действиям уничтожение православия и верность западным спонсорам.

    Итог: не будет у вас никакой Украины. Продали государство за чечевичную похлебку», – отметил депутат.

    Российский кинопродюсер Юлия Витязева в своем Telegram-канале выразила мнение, что у таких территориальных образований, как Украина, есть всего два пути – губерния или колония.

    «Но быть губернией Украине не нравилось. Хотелось… дерзить России и хвастаться пригласительными в Белый дом и совместным фото с американским президентом», – подчеркнула она, добавив, что это все ради того, чтобы им запретили говорить на русском языке, ходить в церковь Московского Патриархата и помнить свою историю.

    Ранее в День независимости Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России.

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    24 августа 2024, 17:18 • Новости дня
    В Германии рассказали об отправке командованием ВСУ в бой операторов БПЛА
    В Германии рассказали об отправке командованием ВСУ в бой операторов БПЛА
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командование ВСУ отправляет в бои украинских операторов беспилотников, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, командиры бригад ВСУ, вероятно, из-за нехватки солдат в районе Покровска теперь отправляют в окопы операторов дронов, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России сообщало, что удалось вернуть 115 российских бойцов, попавших в плен на Курском направлении, взамен Киеву передали 115 украинских военнопленных.


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    24 августа 2024, 21:35 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии сделал вывод из бездействия ЕК в вопросе транзита нефти из России

    Глава МИД Венгрии прокомментировал бездействие ЕК в вопросе транзита нефти из России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию свидетельствует о том, что именно она дала Киеву соответствующее указание.

    По его словам, бездействие в этом вопросе может свидетельством о том, что из Брюсселя в Киев было направлено указание создать трудности в энергоснабжении Венгрии и Словакии, передает РИА «Новости».

    Министр выразил недоумение по поводу того, что ЕС ослаб настолько, что не может оказать влияние на Украину, и назвал бездействие Еврокомиссии «постыдным и саморазоблачительным».

    По его словам, власти Венгрии и компания MOL в последние недели активно работали над решением проблемы.

    Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию 22 июля в связи с действиями Украины, которая приостановила транзит нефти от российской компании «Лукойл» через свою территорию.

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    24 августа 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
    @ @grp_sever

    Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны около Грабовского, Глухова Сумской области, Глубокого и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Противник потерял до 135 военнослужащих, немецкую машину пехоты Marder, два бронетранспортера БТР-4 «Буцефал, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны поблизости от Петропавловки, Кругляковки, Степовой Новоселовки Харьковской области и Торского Донецкой народной республики (ДНР). Отражены шесть контратак штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Потери противника составили до 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две американские 155-мм гаубицы М777, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart, две 122-мм гаубицы Д-30, две британские 105-мм гаубицы L-119 и станция РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

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    24 августа 2024, 18:00 • Новости дня
    BI: ВСУ вынуждены самостоятельно усиливать защиту танков Abrams

    Business Insider: ВСУ начали самостоятельно усиливать защиту танков Abrams

    BI: ВСУ вынуждены самостоятельно усиливать защиту танков Abrams
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина самостоятельно усиливает защиту американских танков Abrams, поскольку США поставили их без улучшенной брони.

    «Украина усиливает защиту танков Abrams. <...> Они США поставляют танки без улучшенной брони», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Business Insider.

    Бывший офицер британской армии Николас Драммонд пояснил изданию, что США отправляют танки без улучшенной брони с обедненным ураном из соображений секретности.

    Также журнал Military Watch сообщал, что Украина за последние полгода утратила около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця».

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    25 августа 2024, 03:18 • Новости дня
    При ударе ВСУ по поселку в Белгородской области погибли пять человек

    Гладков: ВСУ нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ обстреляли среди ночи поселок Ракитное, погибли пять человек, 12 мирных жителей получили ранение, среди них есть трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале о гибели пяти человек в результате вражеского обстрела поселка Ракитное. По его словам, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Один мальчик помощь получил на месте, два ребенка доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    В тяжелом состоянии находятся четверо раненых взрослых.  После обстрела ВСУ повреждены 10 частных домовладений, четыре легковых автомобиля, поврежден газопровод, из-за чего временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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