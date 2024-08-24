Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

Tекст: Кристина Цыцура

В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.





