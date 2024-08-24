  • Новость часаРоссийские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный
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    Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей
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    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня

    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


    24 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России, пишет украинское издание «Страна.ua».

    На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».

    Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».

    Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.

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    24 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки

    Представитель генсека ООН Дюжаррик в связи с фото ЧВК из США на детской площадке призвал защищать гражданское население

    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    @ Forward Observation/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал опубликованную американской ЧВК Forward Observation Group, которая участвует в боях на стороне Украины, фотографию миномета рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Дюжаррик заявил, что не может установить «достоверность этих сообщений», но «при более широком рассмотрении вопроса» указал, что в ООН не раз высказывали озабоченность в связи с использованием «частных военных подрядчиков по всему миру», передает РИА «Новости».

    По его словам, как национальная армия, так и ЧВК в любом конфликте «несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», они обязаны «защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

    Напомним, FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами. ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом. По фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.


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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия ракеты-дрона «Паляниця»

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ в субботу нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця», сообщает украинское издание «Страна».

    По данным издания, украинские военные якобы поднимают ударные коптеры на высоту до 3 тыс. метров и пытаются перехватывать российские «Ланцеты», передает «Газета.Ru».

    Касательно территории применения нового оружия данных нет.

    Напомним, в России создали комплекс «Комбат-антидрон» противодействия FPV-дронам.

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    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    24 августа 2024, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область
    Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению готовившихся к отправке в Курскую область боевиков ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его данным, в ночь на субботу российские войска нанесли серию точных ударов по объектам и местам сосредоточения украинских формирований в Сумской области. Особое внимание было уделено районам, где готовились к отправке в Курскую область крупные группы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В частности, один из таких ударов был нанесен по скоплению украинских военнослужащих в Юнаковском районе.

    Как сообщил координатор сопротивления, российская авиация сбросила фугасную авиабомбу на место дислокации украинских подразделений. По предварительным данным, были уничтожены не менее 20 украинских военнослужащих.

    Несколькими днями ранее российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области.

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    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    24 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители ВКС России ударили по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море.

    По информации специализированных ресурсов, под удар попали кадровые военные сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, украинский десант был уничтожен. 


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    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    24 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, экстренные службы оцепили территорию клуба, люди эвакуированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что территория яхт-клуба была незамедлительно оцеплена, а все находившиеся там люди эвакуированы в безопасное место.

    Развожаев добавил, что инцидент не привел к жертвам и серьезным разрушениям.

    Ранее в бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

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    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    24 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеозапись возвращения 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военнослужащим раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее оборонное ведомство сообщало, что Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных.

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    24 августа 2024, 04:24 • Новости дня
    Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря

    Сальдо заявил о готовящемся нападении ВСУ с Черного моря на Херсонском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины планируют провести наступательную операцию с Черного моря на Херсонском направлении, поступает достоверная информация о скоплении военной техники, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил, что об этом сообщают «представители растущего народного сопротивления» киевскому режиму «на территории Причерноморья». «День независимости Украины режим Зеленского планирует отметить смертями украинцев», – заявил Сальдо в Telegram.

    По его словам, ВСУ собрали большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов для попытки высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Он заявил, что координацию осуществляют силы специальных операций НАТО.

    Сальдо отмечает, что цель такой операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области». Он заявил, что украинские власти собираются «ради очередной медийной акции Киев бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи из которых гарантировано будут убиты». Губернатор заверил, что российские военные «готовы встретить врага» и дать ВСУ «сокрушительный отпор».

    Накануне сообщалось, что российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра. В начале августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По его словам, российские силы освободили очередной населенный пункт на Курском направлении, они продолжают вести активные боевые действия и наносят противнику значительные потери, передает ТАСС.

    Ранее российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    24 августа 2024, 15:59 • Новости дня
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детонация взрывоопасных объектов в результате падения обломков украинских беспилотников продолжается в Воронежской области, сообщил глава Острогожского района региона Сергей Хорошилов.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая из-за падения обломков украинских беспилотников.

    Хорошилов призвал сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, соблюдая все требования служб безопасности.

    «Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», – заверил он.

    Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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