В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной

Захарова опровергла информацию WP о срыве «тайных переговоров» из-за атаки на Курскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Комментируя публикацию в The Washington Post о том, что украинская атака на Курскую область сорвала «тайные переговоры» между Россией и Украиной, Захарова заявила, что это утверждение не соответствует действительности. «Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», ­– приводят ее слова в Telegram-канале ведомства.

По ее мнению, угроза для таких объектов, как Запорожская и Курская АЭС, исходит исключительно от действий Вооруженных сил Украины и их западных спонсоров. Захарова отметила, что именно ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, используя при этом западное вооружение.

Она добавила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам, а даже наоборот, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.

Дипломат напомнила, что после выхода Киева из переговоров в апреле 2022 года контакты между сторонами свелись к гуманитарным вопросам. Несмотря на это, Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, выдвигая конкретные предложения по мирному урегулированию конфликта. Однако киевский режим проигнорировал эти предложения и продолжил террористические действия, пояснила она.

Захарова отметила, что атака на Курскую область является ярким примером того, как Киев отвечает на мирные инициативы России. Вместо того чтобы искать пути к мирному урегулированию, киевский режим выбирает путь насилия и разрушения, добавила она.

«Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений», –­ уточнила она.

Ранее источники The Washington Post сообщили, что Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи. По информации WP, вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины.