Дуда заявил, что Польша не передаст Украине МиГ-29 без гарантий защиты НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дуда заявил, что передача истребителей МиГ-29 Украине возможна только при условии получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО и прибытия в страну более современных самолетов с Запада, передает ТАСС.

В своем выступлении на радиостанции Radio Zet Дуда отметил, что передача истребителей обсуждалась еще в июле с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, Польша должна быть уверена в защите своего воздушного пространства, прежде чем предпринять такие шаги.

Он подчеркнул, что пока Польша ожидает закупленные на Западе более современные самолеты, необходимость защиты остается приоритетной задачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша готовится к возможному конфликту с Россией, имея в своем распоряжении устаревшие истребители. Польский МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета, что подчеркивает технические проблемы с вооружением. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП, что составляет около 100 млрд злотых.