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    18 апреля 2024, 17:55 • В мире

    Польша готовится воевать с Россией бесполезными истребителями

    Польша готовится воевать с Россией бесполезными истребителями
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Срочно закупленные Польшей из-за страха перед «нападением России» истребители оказались дорогостоящим «чемоданом без ручки». Теперь выясняется, что даже старые советские МиГ-29, переданные Украине, защищали польское небо гораздо более эффективно. Что же произошло?

    Летом 2022 года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Варшава собирается заменить советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50. По словам министра, МиГ-29 имеют «низкую боевую ценность», а запчасти к ним нужно поставлять из России, что для польского руководства неприемлемо. Эти соображения, правда, не помешали полякам передать МиГи дружественному им киевскому режиму.

    16 сентября 2022 года министерство обороны Польши и южнокорейская компания Korea Aerospace Industries подписали два контракта на строительство и поставку авиационной техники. В общей сложности было заказано 48 самолетов типа FA-50 в двух модификациях. Первый контракт предусматривал поставку 12 истребителей в модификации FA-50GF, за которые поляки заплатили около 700 млн долларов (58,3 млн долларов за каждый).

    Эта техника была передана польской стороне в конце 2023 года. По условиям второго контракта, заказчик получит самолеты новой модификации FA-50PL. Предусматривается строительство 36 таких машин общей стоимостью 2,3 млрд долларов (около 64 млн долларов за единицу). Поставки должны начаться через несколько лет.

    Российские специалисты оценивали такое обновление ВВС Польши как «специфическое и неоднозначное». «FA-50 имеет ограниченные тактико-технические характеристики и боевые качества, свойственные для истребителей предыдущего 4-го поколения. По своим возможностям он уступает более новой технике и/или разработкам ведущих авиационных держав», – заключают эксперты.

    На вопрос польских журналистов, почему Варшава решила закупить южнокорейские истребители, а не американские F-16, генерал Иренеуш Новак ответил: «Покупка боевых самолетов не похожа на покупку автомобилей. Это годы ожидания. А FA-50 у нас есть возможность получить почти сразу». При этом, по словам генерала, американские истребители в три раза дороже.

    Польский журналист Мачей Вишневский называет покупку Польшей южнокорейских самолетов «жертвой политического нарратива тогдашнего министра обороны Мариуша Блащака».

    «После начала спецоперации России на Украине польское правительство безосновательно разжигало в обществе опасения, что Москва якобы вот-вот нападет на Польшу и всю Европу. Из этого делался вывод, что нужно срочно вооружаться. Истребители из Южной Кореи покупались в спешке, в связи с чем не были надлежащим образом оформлены договоры. К тому же чиновники министерства обороны не удосужились даже спросить у командования ВВС, какие, собственно, самолеты им нужны. – пишет Вишневский. – В результате этого бардака польская армия не была укреплена, в то время как деньги были потрачены».

    Впервые польский пилот сел за штурвал FA-50 16 ноября прошлого года, и этот короткий полет был назван в польской прессе «историческим». Однако 15 апреля этого года польское издание Onet сообщило, что полеты на корейских истребителях приостановлены с начала текущего года, и сегодня эти машины «представляют для польских ВВС скорее проблему, нежели пользу».

    Формальной причиной приостановки полетов было названо отсутствие у польской стороны необходимых сертификатов от корейского производителя. Но реальные проблемы с FA-50 оказались куда серьезнее.

    У поляков плохо получается летать на южнокорейских истребителях. Настолько плохо, что на параде по случаю Дня Войска Польского 15 августа прошлого года за штурвалами FA-50 сидели корейцы, а поляки – на задних сиденьях. При этом, как сообщают журналисты, корейские инструкторы из-за невыгодных для них финансовых условий начали отказываться работать в Польше.

    Еще одна проблема, связанная с поспешно подписанным контрактом на закупку FA-50, состоит в том, что польские ВВС получат тренажеры для обучения пилотов только в 2025 году, а тренажеры катапультирования минобороны и вовсе забыло заказать. Также польские чиновники не позаботились об обеспечении ремонта и техобслуживания в Южной Корее купленных ими самолетов.

    И вишенка на торте этого авиационного абсурда – оказалось, что у польской армии нет вооружений для FA-50. Ни одно из средств воздушного боя, которые Польша имеет или собирается приобрести, не может быть использовано на южнокорейских истребителях.

    Таким образом, испугавшись нападения России, поляки за большие для себя деньги купили у Южной Кореи «чемодан без ручки». По информации Мачея Вишневского, аналогичная ситуация имеет место в отношении закупленных Варшавой южнокорейских танков K2 – польские военные совершенно не подготовлены для обслуживания столь современной боевой техники. «Чиновники, которые так глупо потратили деньги польских налогоплательщиков, должны предстать перед судом», – считает Вишневский.

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