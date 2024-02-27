Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки

Эксперты оценили инициативу Макрона по созданию «коалиции для глубоких ударов» по России

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

В Париже состоялась конференция, посвященная помощи Украине. Хозяин мероприятия Эммануэль Макрон по итогам саммита объявил о создании «коалиции для глубоких ударов». По словам президента Франции, ее задача – поставки ракет и бомб дальнего радиуса действия. Он отметил, что этот вопрос обсуждался «со многими европейскими и неевропейскими странами». О каких именно странах идет речь, не уточнялось.

«Поставка боеприпасов Украине – это приоритет приоритетов. Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов», – заявил президент Франции.

На сегодняшний день наиболее мощными дальнобойными боеприпасами, поставленными западными странами Украине, являются англо-французские крылатые ракеты воздушного базирования Scalp (Storm Shadow – английское наименование), способные наносить удар на расстоянии около 300 км, и американские ракеты наземного базирования ATAСMS в модификации, которые поражают цель, находящуюся в 165 км.

В то же время президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на конференции обсуждали «промышленное сотрудничество с Украиной». Он заявил, что речь шла о возможной передаче офису Зеленского современных ракетных технологий, которыми обладают западные страны. Дуда также выразил надежду, что в ближайшее время «общими усилиями» удастся «подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины».

Примечательно, что еще в начале января Варшава призывала дать офису Зеленского ракеты дальнего радиуса действия «для уничтожения стартовых площадок и командных центров» в России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против Москвы.

Однако не все лидеры ЕС готовы пойти на столь масштабную эскалацию. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь выступил против поставок ВСУ ракет Taurus. По его мнению, этот шаг повлечет за собой втягивание в конфликт Германии. «Мы нигде не должны быть связаны с целями, которые достигнет эта система», – подчеркнул он на конференции, организованной агентством DPA.

Между тем решение западных государств о формировании «ракетной коалиции» встретило волну критики в России. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что считает данную инициативу «самоубийственной». Он также подчеркнул, что не всем гражданам ЕС нравится процесс накачивания ВСУ вооружениями, передает ТАСС.

В экспертном сообществе отмечают, что передача офису Зеленского дальнобойных ракет может стать логическим развитием нынешней стратегии Запада в конфликте с Россией, суть которой заключается в нанесении ударов по логистике и штабам в тылу ВС РФ, которые будут дополнены растущей террористической активностью противника.

То есть по мере неудач на фронте и отката противника западнее нынешней линии боевого соприкосновения, ВСУ при помощи Франции и ряда других стран намерены усилить ракетные обстрелы крупных городов европейской части России и находящихся на их территории объектов инфраструктуры.

«Ослабление России на украинском фронте отвечает интересам Франции. С этой целью Макрон и создает коалицию по поставкам дальнобойных ракет», – считает военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что президент этой страны ранее отменил визит на Украину, а также отсрочил передачу ей истребителей Mirage 2000. Собеседник предполагает, что Макрон взял паузу, чтобы заручиться поддержкой других европейских государств.

«При этом решения и по ракетам, и по истребителям, вероятно, будут приняты в ближайшие месяцы. Это вполне вписывается в глобальное противостояние Парижа с Москвой на почве сложного кризиса, в котором оказалась Франция. Во-первых, из-за активной российской политики в Африке Париж лишился дешевых урановых поставок», – напоминает эксперт.

«Во-вторых, из-за украинского конфликта французы не могут претендовать на урановые залежи, находящиеся под контролем офиса Зеленского. Ну и, в-третьих, Макрон получил от Казахстана отказ в поставке дешевого ядерного сырья», – перечислил спикер. По его словам,

Франция – мстительная страна,

и предположил, что Макрон будет всячески ускорять работу новой коалиции. В нее могут также войти Италия и Испания – страны, которые связаны глубокой промышленной кооперацией, считает эксперт. Он напомнил, что Мадрид и Рим участвуют в работе концернов Airbus и Eurofighter.

«Британия вряд ли примет активное участие в коалиции, а вот США и Германия в ней будут задействованы. Пускай Шольц и декларирует отказ от передачи ВСУ дальнобойных ракет, положиться на его слова нельзя, ведь они не раз нарушались в недавнем прошлом», – напомнил собеседник.

«Сейчас европейские конструкторы производят кастомизацию, приспосабливают ракеты Taurus немецкого образца под новые для них носители – истребители F-16 и Mirage 2000, управлению именно этих боевых машин сейчас обучаются украинские пилоты. Насколько мне известно, первые прототипы уже испытаны на аэродроме Фетешти в Румынии», – отметил спикер.

Артамонов считает, что в рамках коалиции Украине будут поставляться не только англо-французские ракеты Storm Shadow, но и Taurus – их боевая часть под 500 кг, ракета способна на сложные маневры. «Существует также разновидность крылатых ракет французского производства, которые способны лететь на высоте 40-50 метров. Они мало уловимы», – пояснил военный эксперт.

«Это позволит ВСУ перейти к попыткам перегрузить ПВО Москвы и других городов. Также следует ожидать усиления террористической угрозы. Таким образом украинские войска попытаются компенсировать свое поражение на фронте», – указал собеседник. Ответить на это юридически РФ вряд ли сможет, поскольку пуски будут производить украинские, а не французские или немецкие военные.

Поэтому такие угрозы со стороны ВСУ и их «зарубежных партнеров» требуют нового ответа со стороны ВС России, подчеркнул Артамонов.

«В частности, корпорацией «Алмаз-Антей» уже протестирована система, способная создавать полностью бесполетную зону для БПЛА. Более того, на боевое дежурство уже заступили лазерные комплексы «Пересвет», которые выжигают оптику наведения ракет и беспилотников. Поэтому с точки зрения защиты российских городов ситуация не безнадежная, но опасность крайне велика. Мы видим это, например, по прилетам по Белгороду», – считает Артамонов.

О рисках поставок ВСУ дальнобойных ракет рассказал и Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса. «Если у Украины будут ракеты Taurus или же у нее появится значительно больше ракет Storm Shadow, то ею будут предприняты попытки обстреливать наши центральные промышленные районы», – сказал он.

«Эти изделия могут долетать до Подмосковья и Ленинградской области

в зависимости от точки запуска. Более того, учитывая, что ВСУ не соблюдают никаких законов войны, то для них целями может стать и социальная инфраструктура», – уточнил эксперт, подчеркнув, что российское военное руководство понимает эти угрозы и готовится к их нейтрализации.

«Убежден, что истребители, пусковые установки для дальнобойных ракет, отправка Украине которых обсуждается Западом, постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams. При этом изменить ход боевых действий противнику не удастся», – акцентировал собеседник. Не получится у ВСУ, по мнению Бижева, и наладить самостоятельное производство ракет.

«Какие современные технологии ни передали бы страны НАТО, их задумка обречена на провал. Да, на Украине остаются конструкторы-изобретатели советской школы. Но вся промышленность страны «лежит на боку». Восстановление производств потребует колоссальных средств, а также кадров. Если же они и начнут производить какие-то ракеты, то нужно понимать, что ВС России не дремлют. Мы будем продолжать планомерно наносить удары по военной инфраструктуре противника», – заключил Бижев.