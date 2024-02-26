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    Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ
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    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

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    26 февраля 2024, 17:20 • Новости дня

    Шольц объяснил невозможность поставок Киеву ракет Taurus

    Шольц заявил об опасности поставок Киеву ракет Taurus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

    Как заявил он на конференции, организованной агентством DPA, Германия не должна быть связана с целями, которые достигнет эта система, передает ТАСС. Шольц добавил, что некоторых даже не волнует, что дело может дойти до участия страны в войне.

    «Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», – сказал он.

    Ранее германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока, требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

    25 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

    Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».

    Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».

    В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».

    В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».

    Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.

    «Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.

    Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат».

    «Только возникает вопрос, а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины, и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат, в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО? Но никто не задаст ему такие вопросы, наверное, потому что нельзя лидеру свободного мира и просто честному парню, задавать такие неудобные вопросы», – заключил он.

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

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    25 февраля 2024, 18:58 • Новости дня
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    При этом он отказался называть количество раненых, чтобы Россия не знала «сколько людей ушло с поля боя».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.

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    25 февраля 2024, 23:29 • Новости дня
    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России

    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки главнокомандующего в утечке информации и передаче данных России

    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получает информацию в результате утечки данных, поскольку украинская ставка верховного главнокомандующего «достаточно широкая», кроме того, Киеву приходится раскрывать часть планов своим партнерам.

    Зеленский указал, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет».

    По его словам, «когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей». Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает, передает РИА «Новости».

    На вопрос о том, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации».

    Зеленский заявлял, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось.

    Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не обсуждает со странами НАТО «использование их армий» на украинской территории. «Если Украина будет в НАТО... соответственно будем использовать пятую поправку, если так произойдет», – сказал он.

    Оценивая слова экс-посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко по поводу того, что Лондон рассматривает возможность отправки своих солдат на Украину, Зеленский заявил: «Комментировать посла сложно, может он что-то знает. Если действительно британцы уже здесь, прекрасно».

    Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море.

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    25 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области: Российские войска вошли в Работино

    Губернатор Запорожской области сообщил, что российские войска вошли в Работино

    Губернатор Запорожской области: Российские войска вошли в Работино
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий отметил, что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», потери вооруженных сил Украины составили «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области подчеркнул коренное изменение ситуации на фронте – российские силы «вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он заявил, что войска России «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

    Балицкий сказал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные получили «бесценный опыт ведения боевых действий», удалось «создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК». Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Как пояснил Рогов, «большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», идут ожесточенные бои, передает ТАСС.

    По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Кроме того, позиции украинских войск здесь создают «потенциальную угрозу в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют», сказал он.

    Напомним, Рогов на днях сообщал, что ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих. Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

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    26 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Работино приведет к обнулению успехов ВСУ в контрнаступлении

    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Работино – символ летнего контрнаступления ВСУ. Освобождение поселка российской армией будет означать обнуление достижений противника на этом направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска вошли в Работино.

    «Наиболее острая ситуация на Запорожском направлении сейчас складывается в районе села Работино. Судя по некоторым данным, бои ведутся в центре населенного пункта, так как ВСУ попытались контратаковать наши наступающие части с северных окраин. Кроме того, чуть менее напряженные столкновения происходят около Вербового», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «На западе Запорожского направления российская армия отбросила противника на окраину Пятихаток. В районе Каменского, почти на самом берегу Днепра, наши войска также срезают небольшой выступ, который противник смог создать в ходе летнего контрнаступления», – отмечает собеседник.

    «В районе Времевского выступа ВС России продвигаются от Приютного, тем самым создавая угрозу для противника, обороняющегося в Урожайном и Старомайорском. Также наша армия обстреливает дорогу из Угледара в Новомихайловку, а в самом селе бои ведутся на юге и востоке населенного пункта», – подчеркивает он.

    «Работино является символом летнего контрнаступления ВСУ. Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием. Сейчас мы стремимся освободить это село и занять все участки линии Суровикина», – акцентирует эксперт.

    «Однако следует помнить, что Работино – это не первый символ для Украины. До этого были Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. И все это Киев попытался стереть из памяти. Даже Авдеевку, которая была крупной крепостью ВСУ под Донецком, постигла та же судьба. Поэтому следует ожидать, что данное село также окажется в списке «забытых», – поясняет он.

    «С военной точки зрения Работино не столь значимо. Тем не менее без взятия данного населенного пункта невозможно выровнять фронт и обеспечить его устойчивость. После возвращения ранее утраченных позиций мы, вероятно, сохраним давление на противника, вынуждая его держать силы в этом районе и отвлекая от других участков», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска вошли в село Работино, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления. ВСУ пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли». Противник потерял «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!», – подчеркнул глава региона.

    Кроме того, губернатор Запорожской области указал на коренное изменение ситуации на фронте. Он заявил, что российские войска «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

    О том, что российские силы зашли в село сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», – сказал он.

    Напомним, Рогов отмечал, что ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих. Однако он указал, что под Орехов было стянуто много резервов противника. Если ранее, по его мнению, данный участок фронта был донором, и отсюда отправляли боевиков в Авдеевку, Часов Яр, в сторону ЛНР и Харьковской области, то теперь Украина снова начала перебрасывать на Запорожское направление живую силу и технику.

    Минобороны в своем Telegram-канале накануне сообщило, что в районе Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успех под Авдеевкой дал российским войскам преимущество на других участках фронта, в том числе и под Работино.

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    26 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации

    Политолог Скачко: Зеленский придумал образ «Штирлица», чтобы переложить ответственность за провалы ВСУ

    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский не просто так заявил о неких утечках информации и передачи данных России. Это может быть как проявлением его паранойи, так и намеренной попыткой создать образ «Штирлица», работающего в интересах Москвы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко.

    «Слова Зеленского об утечках информации стоит рассматривать с двух сторон. Так, мы можем наблюдать проявление развившейся у него паранойи. Но в то же время не стоит исключать, что это попытка снять с себя ответственность за провалы украинской армии и переложить ее на каких-то шпионов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В этой логике создание образа «Штирлица», работающего в интересах России, представляется вполне логичным», – пояснил собеседник. При этом спикер указал, что политическое и военное руководство Украины давно превратилось в «клубок змей». «Сейчас процессы «взаимного поедания» резко обострились, в том числе из-за сокращения «кормовой базы». К этому добавляется страх ответственности и физической расправы. Как следствие, создается гнетущая атмосфера не только в украинском обществе, но и в самом офисе Зеленского», – уточнил политолог.

    Намерения Зеленского создать несколько планов наступательных операций ВСУ спикер объясняет ранее звучавшей критикой со стороны Запада. «Основной претензией иностранной прессы и западных чиновников к киевским властям в прошлом году было то, что те не разработали «план Б» по развитию конфликта. Тогда, впрочем, у них не было и «плана А». Сейчас же Зеленский показывает своим партнерам, что он исправляется, что у Украины «будет несколько замыслов, и будущая кампания точно не прогорит». Но, опять же, при условии, что Запад окажет помощь», – пояснил Скачко.  

    Ранее Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд любопытных заявлений. Так, он сказал, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был известен Москве заранее. Зеленский намекнул, что информацию мог «слить» кто-то из зарубежных партнеров Киева или членов ставки главнокомандующего.

    Он пояснил, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет». «Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», – заявил Зеленский. Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает.

    На вопрос, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации». Причем считаться с потерями он, похоже, не собирается, потому что, как следует из этой пресс-конференции, Зеленский запросто может озвучить цифры, взятые с потолка. Так, по его данным, за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Называть число раненых и пропавших без вести он не стал. «Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – объяснил Зеленский.

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик». Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в свою очередь подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат». «Только возникает вопрос: а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО?» – поинтересовался он.

    Озвученные Зеленским данные также стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Как отмечает The New York Times, Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. ранеными по состоянию на лето 2023 года. Это более чем в два раза выше названной Зеленским цифры в 31 тысячу, подчеркивает издание.

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    26 февраля 2024, 05:24 • Новости дня
    Рогов после слов Зеленского напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине

    Рогов напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине и оценил потери ВСУ в полмиллиона солдат

    Рогов после слов Зеленского напомнил об «огромных полях кладбищ» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины за время российской специальной военной операции составили не менее полумиллиона человек, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что подтверждением его слов могут послужить «огромные поля кладбищ по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, где под украинским флагом хоронят солдат», передает РИА «Новости».

    Как заявил Рогов, «это не потери для ЗеФюрера», поэтому президент Украины Владимир Зеленский «про них даже не говорит», предпочитая рассказывать «про какую-то виртуальную 31 тысячу, существенно занижая число реальных потерь». По словам Рогова, такие потери ВСУ понесли только «за один летний месяц прошлогоднего «контрнаступа».

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери ВСУ за два года конфликта якобы составили только 31 тыс. человек. Блогеры и журналисты высмеяли нереалистичность слов Зеленского.


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    26 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Фицо упрекнул Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине

    Фицо выразил опасения в стремлении Запада к наихудшему решению по ситуации на Украине

    Фицо упрекнул Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине
    @ Alex Halada/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии встречи ряда европейских и мировых лидеров в Париже глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения.

    Фицо признался, что «мороз по коже идет» от информации относительно тем, которые будут обсуждаться в понедельник в Париже. В связи с этим Фицо решил провести утром в понедельник заседания правительства и государственного совета безопасности страны, передает ТАСС.

    Фицо заверил, что не позволит втянуть словацких военных в прямое участие в конфликте на Украине, даже если это будет стоить ему поста премьера. Как заявил Фицо, страны Запада могут либо сохранить «безграничную военную и финансовую помощь» Украине, либо составить осмысленный план мирного урегулирования. По его мнению, Запад предпочтет двигаться к «тотальной эскалации напряженности».

    Напомним, Фицо заявлял, что принятые в огромном объеме санкции против России не работают, но эта тема для Европейского союза является табуированной.

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    26 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    Украинский военный рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

    Сдавшийся украинский военный рассказал, как неделю прятался в разрушенном доме

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащий ВСУ Дмитрий Дядчук, взятый в плен российскими военными, подтвердил, что украинские войска отступали из Авдеевки хаотично и несвоевременно, потери были высокими.

    Дядчук рассказал: «Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим». Однако затем он услышал «стрельбу со стороны своего подразделения» и спрятался в одном из домов.

    При этом Дядчук сообщил, что у него «не было рации, связи никакой», о пути отступления его не проинформировали. «Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ему с сослуживцами сообщили, что их направят «в Донецкую область», но не предупредили, что речь идет об Авдеевке. Подразделение Дядчука доставили в город за неделю до российского штурма. Дядчук хотел сдаться сразу, но боялся огня с украинской стороны. Он сказал, что оставался в здании семь с половной дней без еды, нашел пятилитровую баклажку воды, которую пил, пока вода не замерзла. По словам военного, последние три дня пришлось ждать без воды.

    «Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали», – сообщил он, добавив, что российский медик поинтересовался, требуется ли Дядчуку помощь, обработал «пулевое сквозное незначительное» ранение в ноге и «сказал, что все будет хорошо».

    Судя по числу трупов бойцов ВСУ, которые видел Дядчук, потери украинских сил в Авдеевке были высокими. По мнению военного, если бы у его сослуживцев появилась возможность, они бы тоже сдались.

    Напомним, военнослужащие российской 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки.

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    26 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ препятствуют восстановлению Артемовска хаотичными ударами

    Пушилин: ВСУ препятствуют восстановлению Артемовска хаотичными ударами по городу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хаотичные обстрелы Артемовска со стороны ВСУ препятствуют началу восстановительных работ в городе, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ продолжают наносить хаотичные удары по Артемовску, где нет ни одного гражданского лица, передает ТАСС.

    Пушилин добавил, что постоянно работают украинские дроны, которые мониторят ситуацию, «лишь бы там не начали какую-либо работу по разбору завалов и прочему».

    Он добавил, что ВСУ, по сути, тратят снаряды для того, чтобы ничего не происходило в Артемовске. Глава республики добавил, что специалисты приступят к работам по восстановлению в Артемовске только после того, как будет возможность создать для них безопасные условия.

    Ранее Пушилин заявил, что власти ДНР смогут начать восстановление Авдеевки только после разминирования.

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    25 февраля 2024, 20:22 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила над Черным морем две украинские управляемые авиаракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили две украинские управляемые авиаракеты над Черным морем, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

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    26 февраля 2024, 09:40 • Новости дня
    Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке

    Украинский пленный Дядчук семь дней прятался в Авдеевке из-за обстрелов от своих

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский военнослужащий Дмитрий Дядчук, попавший в российский плен при освобождении Авдеевки, рассказал, что больше семи суток прятался в разрушенном доме от обстрелов со стороны ВСУ.

    «Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал», – приводит его слова РИА «Новости».

    Пленный рассказал, что при себе у него не было рации или каких-либо других средств связи, пути отступления он не знал.

    Дядчук добавил также, что, как и его сослуживцы, он не знал, что его везут в Авдеевку. Знал только, что отправляется в Донецкую область.

    Пленный уточнил, что хотел сдаться сразу, но боялся, поскольку стреляли свои. В результате в разрушенном здании без еды он провел семь с половиной дней. Дядчук рассказал, что нашел пятилитровую бутылку воды, пил ее, пока вода не замерзла.

    «Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. (…) Ко мне подошел медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу. Он увидел, что у меня пулевое сквозное незначительное, боком прошло. Он мне обработал рану и сказал, что все будет хорошо», – добавил пленный.

    Также Дядчук подтвердил, что украинские войска отступали из Авдеевки хаотично и несвоевременно, потери были высокими.

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    25 февраля 2024, 23:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит на подлете к Белгороду

    Гладков сообщил о сбитом на подлете к Белгороду украинском беспилотнике самолетного типа

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, сообщили Минобороны России и глава региона Вячеслав Гладков.

    Минобороны сообщило в Telegram, что попытка киевского режима устроить террористическую атаку пресечена около 23.00 мск.

    Гладков сообщил в Telegram, что беспилотник самолетного типа сбили в Белгородском районе «на подлете к городу». По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в воскресенье сообщалось, что средства ПВО за ночь сбили два беспилотника вооруженных сил Украины в Белгородской области. Позднее Минобороны России сообщило еще об одном сбитом БПЛА.

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    26 февраля 2024, 08:15 • Новости дня
    Начальник Генштаба наградил военных в зоне СВО

    Начальник Генштаба ВС России Герасимов наградил военных в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, где вручил военнослужащим госнаграды, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале МО России сообщается, что Герасимовна командном пункте заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

    Также Герасимов вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

    23 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил отличившимся при выполнении боевых задач участникам специальной военной операции на Украине ордена Мужества и медали «За отвагу».

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    26 февраля 2024, 13:54 • Новости дня
    Средства ПВО сбили за сутки две крылатых ракеты Storm Shadow и пять снарядов HIMARS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты противовоздушной обороны в последние сутки сбили две крылатых ракеты Storm Shadow, сообщило Министерство обороны.

    ПВО также уничтожили пять снарядов РСЗО HIMARS, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожены 62 украинских дрона, их поразили в районах Новокраснянки, Лисичанска (ЛНР), Копани (Запорожская область) и Гладовки (Херсонская область).

    «Западная» группировка на Купянском направлении поразила скопления живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ у Песчаного в Харьковской области. Также отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и две контратаки 60-й механизированной бригады ВСУ у Терн (ДНР).

    Украинская сторона на этом направлении потеряла до 145 человек, танк, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и две САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные позиции, поразила 28-й механизированную, 92-й штурмовую бригады ВСУ и 241-ю бригаду теробороны у Курдюмовки, Андреевки и Красного (ДНР). У Новомихайловки в (ДНР) отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона на этом направлении потеряла более 420 человек, два БТРа, артиллерийскую систему М777 и станцию контрбатарейной борьбы.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила 128-й бригаду теробороны у Водяного, Урожайного и Старомайорского в ДНР. Отражены две атаки штурмовиков 102-й бригады теробороны у Марфополя (Запорожская область).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 150 человек, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии Украины у Орехова и Малой Токмачки (Запорожская область). У Работино (Запорожская область) отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 50 человек, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу Д-20, а также машину РСЗО «Град».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки поразили пусковую установку норвежского ЗРК NASAMS.

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