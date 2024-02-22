Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.6 комментариев
В Бундестаге проголосовали против передачи ракет Taurus Украине
В Бундестаге проголосовали против резолюции с требованием поставить Украине ракеты Taurus
Германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Отмечается, что поддержали резолюцию 182 депутата, против выступили – 480, еще пять парламентариев воздержались. В документе звучит призыв к правительству ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы, передает ТАСС.
В резолюции также говорится, что власти ФРГ должны «поддержать Украину незамедлительными поставками запрошенных и имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами и взять на себя в этом вопросе лидерство и координацию в Европе».
Ранее вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». Она призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus.