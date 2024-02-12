В Бундестаге рассказали о «нехороших настроениях» на Украине

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт рассказала о царящем на Украине пессимизме

Tекст: Дарья Григоренко

Геринг-Эккардт рассказала DPA, что собирается еще путешествовать по стране и Киеву. Но, по ее словам, уже совершенно ясно, что настроения в стране нехорошие, передает РИА «Новости».

Отмечается, что во время поездки политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию. Геринг-Эккардт призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus. По мнению политика, «речь идет и о безопасности ЕС».

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сообщил, что для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте. В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции.