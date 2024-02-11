Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.2 комментария
Bild: Для Украины сложилась тяжелейшая ситуация на фронте
Для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте, считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, об этом он написал в газете Bild.
Сложившуюся ситуацию он называет «тяжелейшим кризисом» для Украины с начала конфликта. Солдат ВСУ рассказал журналисту, что армия испытывает острую нехватку оружия и живой силы, передает РИА «Новости».
Этот же солдат сообщил, что ВСУ нужна срочная мобилизация. Ронцхаймер пришел к выводу, что у России преимущество.
В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».
Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.