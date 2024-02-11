Bild: Для Украины сложилась тяжелейшая ситуация на фронте

Tекст: Ольга Иванова

Сложившуюся ситуацию он называет «тяжелейшим кризисом» для Украины с начала конфликта. Солдат ВСУ рассказал журналисту, что армия испытывает острую нехватку оружия и живой силы, передает РИА «Новости».

Этот же солдат сообщил, что ВСУ нужна срочная мобилизация. Ронцхаймер пришел к выводу, что у России преимущество.

В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции. Американские СМИ также писали, что ВСУ, уступая в количестве людей и вооружений «отдали инициативу России».

Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у украинских солдат.